നോയിഡ പ്രതിഷേധം: അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർഥികള്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ജാമ്യം നല്‍കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച സുപ്രീംകോടതി, ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. 93,000 കേസുകൾ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാന്‍ ഉണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശം.

File photo of Supreme Court (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 8, 2026 at 3:59 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നോയിഡയിലെ തൊഴിലാളി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ജാമ്യം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസുമാരായ ബിവി നാഗരത്ന, ഉജ്ജൽ ഭൂയാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്.

സുപ്രീം കോടതിയിൽ 93,000 കേസുകൾ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാന്‍ ഉണ്ടെന്നും ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം ഹർജി ഫയൽ ചെയ്‌തത് എന്തിനാണെന്നും കോടതി അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥികളോട് ജാമ്യത്തിനായി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകുന്നില്ല? ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം ഹർജി ഫയൽ ചെയ്‌താണ് എല്ലാവരും ഇവിടെയെത്തുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ 93,000 കേസുകൾ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നില്ല" ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

കുറ്റാരോപിതയായ ആകൃതി ചൗധരിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകനോടാണ് കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പൊലീസ് പ്രതികൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വാദിച്ചാണ് അഭിഭാഷകൻ ജാമ്യം തേടിയത്. എന്നാല്‍ കോടതി ജാമ്യം നല്‍കാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ചൗധരി ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പീഡിപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ച് കേശവ് ആനന്ദ് എന്നയാൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.

നോയിഡയില്‍ നടന്ന തൊഴിലാളി പ്രതിഷേധത്തില്‍ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ചൗധരി, മനീഷ ചൗഹാൻ, സൃഷ്‌ടി ഗുപ്‌ത എന്നീ മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ നോയിഡ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. പിന്നാലെ ഇവരെ സോപാധിക പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. അന്വേഷണ നടപടികൾക്കിടയിൽ അവരുടെ അഭിഭാഷകരെയും ഹാജരാകാൻ കോടതി അനുവദിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം പ്രതിയുടെ താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ പൊലീസ് വാദിച്ചു. ചൗധരിയും ഗുപ്‌തയും ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ചൗധരിക്ക് ദൗലത്ത് റാം കോളജിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുണ്ട്, ചൗഹാൻ നോയിഡയിലെ ഒരു വ്യവസായ യൂണിറ്റിലെ തൊഴിലാളിയാണ്.

നോയിഡ കത്തിച്ച തൊഴിലാളി സമരം

ഏപ്രിൽ 13 നാണ് നോയിഡയെ വിറപ്പിച്ച തൊഴിലാളി സമരം നടന്നത്. വേതനം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫാക്‌ടറി തൊഴിലാളികൾ മുദ്രവാക്യങ്ങള്‍ വിളിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങി. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചിലർ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും വാഹനം കത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ പ്രതിഷേധം അക്രമസക്തമായി.

പ്രധാന മേഖലകളിൽ അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ സംഭവം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചു. ഭരണകൂടം സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടപ്പോൾ, നയപരമായ പരാജയങ്ങളാണ് തൊഴിലാളികളുടെ അതൃപ്‌തിക്ക് കാരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

