വൃദ്ധസദനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വയോധികർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെകുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം; സംസ്ഥാനങ്ങളോട് സുപ്രീം കോടതി
ഓരോ ജില്ലയിലും വൃദ്ധസദനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് മതിയായ പെൻഷനും വയോജന പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2016ൽ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ പ്രതികരണം.
By PTI
Published : September 7, 2026 at 2:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വൃദ്ധസദനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്, വയോധികർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി. വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള നടപടികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2016-ൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ദീർഘകാലമായി തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്നതുമായ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു ബെഞ്ചിൻ്റെ നടപടി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
ഓരോ ജില്ലയിലും വൃദ്ധസദനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് മതിയായ പെൻഷനും വയോജന പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡോ. അശ്വനി കുമാറാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
കോടിക്കണക്കിന് വയോജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നിട്ടും ഈ കേസിലെ തുടർനടപടികൾ വർഷങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണെന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായപ്പോൾ അശ്വനി കുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാൽ വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിഗണനക്കെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ബെഞ്ചിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിക്ക് പൊതുവായ തത്വങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഹൈക്കോടതികളോട് ആവശ്യപ്പെടാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഗവായ് പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതികളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള നിലവിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആദ്യം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ തേടാൻ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചു.
നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം
വൃദ്ധസദനങ്ങളെകുറിച്ചും അവിടെ ലഭ്യമാക്കേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ. വെങ്കട്ടരമണി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽമാർക്ക് കത്തയക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽമാർക്ക് ഈ കത്ത് ലഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വയോധികരുടെ അവകാശങ്ങളും ക്ഷേമവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി 2016 ഏപ്രിൽ 8-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി (NALSA), ഹെൽപ്ഏജ് ഇന്ത്യ (HelpAge India) എന്നിവയുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൃദ്ധരുടെയും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും സംരക്ഷണത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും 'ഹെൽപ്ഏജ് ഇന്ത്യ' (HelpAge India) വഹിക്കുന്ന പങ്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അശ്വനി കുമാറിനെ അനുവദിക്കുകയും നടപടികളിൽ സംഘടനയെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പദ്ധതിയോ പരിഹാരമാർഗ്ഗമോ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ബെഞ്ചിനെ സഹായിക്കാൻ 'ഹെൽപ്ഏജ് ഇന്ത്യ'യോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വയോധികരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, നാൽസ (NALSA)-യുടെ മെമ്പർ-സെക്രട്ടറിക്കും ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. അത്തരമൊരു പദ്ധതി നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകർപ്പ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നാൽസ-യോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
അങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി നിലവിലില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വയോജനങ്ങൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നതിനും അവരുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനും അതോറിറ്റിയോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വയോധികരുടെ നിയമപരവും നിയമനിർമ്മാണപ്രകാരമുള്ളതുമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനായി NALSA-യ്ക്കും സംസ്ഥാന നിയമസേവന അതോറിറ്റികൾക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന മറ്റ് നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു.
Also read:ഐഎസ്ആര്ഒ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കില്ല! ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയുമായി ബഹിരാകാശ ഏജൻസി