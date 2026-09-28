ETV Bharat / bharat

തൃണമൂലിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം; നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിഷയം തീർപ്പാക്കാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം

ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (AITC) എന്ന പേരും 'പൂവും പുല്ലും' എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും മരവിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് മമത ബാനർജി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് പരിഗണിച്ചത്.

ECI SC TRINAMOOL ELECTION SYMBOL DISPUTE MAMATA BANARJI PETITION TO SC
Supreme Court (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ (AITC) മമത ബാനർജി - റിതബ്രത ബാനർജി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതി സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു. നാല് ആഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ഇരുവിഭാഗത്തോടും നിർദ്ദേശിക്കുകയും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളും നാലാഴ്‌ചക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

തുടർന്ന്, മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ECI) ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിഷയം തീർപ്പാക്കാനുമാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിലെ എതിർവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (AITC) എന്ന പേരും 'പൂവും പുല്ലും' (Flowers & Grass) എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും മരവിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സെപ്റ്റംബർ 17-ന് എടുത്ത തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപകയുമായ മമത ബാനർജി സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മാല്യ ബാഗ്‌ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിച്ചത്.

ഇടക്കാല ഉത്തരവിനെ തങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേഗത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണ് ഹർജിക്കാരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുമാണ് മമത ബാനർജിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന്, വിഷയം തീർപ്പാക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടിവരുമെന്ന് അറിയിക്കാൻ കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും, ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര തീരുമാനം അനിവാര്യമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടായതിനാൽ ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ തീർപ്പാക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും സമയമെടുക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ദാമ ശേഷാദ്രി നായിഡു കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. വിഷയം കമ്മീഷൻ്റെ പരിഗണനയിലെത്തിയിട്ട് ഇതിനകം മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ട കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്‌ചി, എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

കോടതി സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കക്ഷികൾ സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് നായിഡു വാദിച്ചു. ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച മുൻകാല തർക്കങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ച സമയക്രമവും അദ്ദേഹം കോടതിക്ക് കൈമാറി. മമത ബാനർജിയുടെ പക്ഷം ജൂലൈയിൽ തന്നെ മറുപടികൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെന്നും, എന്നാൽ മറുപക്ഷത്തിന് മറുപടി സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബലും കല്യാൺ ബന്ദോപാധ്യായയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റിതബ്രത ബാനർജി നയിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ മുകുൾ റോത്തഗി, നീരജ് കിഷൻ കൗൾ എന്നിവർ ഹാജരായി.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 18-നാണ് റിട്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്‌തത്. കമ്മീഷനെയും എതിർ വിഭാഗം നേതാവായ റിതബ്രത ബാനർജിയെയും ഇതിൽ കക്ഷികളാക്കിയിരുന്നു. മമത ബാനർജി, റിതബ്രത ബാനർജി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 17-ന് കമ്മീഷൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തുടർന്ന്, മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് "മമത ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്" എന്ന പേരും 'ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ' എന്ന ചിഹ്നവും കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ചു. റിതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എതിർ വിഭാഗത്തിന് "ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്" എന്ന പേരും 'കവർ' (Envelope) എന്ന ചിഹ്നവുമാണ് അനുവദിച്ചത്.

ഒക്ടോബർ 6-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നന്ദിഗ്രാം, റെജിനഗർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ്റെ ഈ ഇടക്കാല ക്രമീകരണം ബാധകമാണ്. പുതിയ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നത് ഒരു ഇടക്കാല ക്രമീകരണം മാത്രമാണെന്നും യഥാർത്ഥ പാർട്ടി പേരിനും ചിഹ്നത്തിനുമുള്ള അവകാശവാദങ്ങളിന്മേലുള്ള അന്തിമ തീരുമാനമല്ല ഇതെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രധാന തർക്കം 'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങൾ (സംവരണവും അനുവദിക്കലും) ഉത്തരവ്, 1968'-ലെ 15-ാം ഖണ്ഡിക പ്രകാരം പ്രത്യേകം തീർപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Also read:യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് അധിക ചാര്‍ജ്; സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ സുപ്രീം കോടതി, എംഡിആര്‍ എന്തെന്ന് വ്യക്തത വരുത്താന്‍ നിര്‍ദേശം

TAGGED:

ECI
SC
TRINAMOOL ELECTION SYMBOL DISPUTE
MAMATA BANARJI PETITION TO SC
SC

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.