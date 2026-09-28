സിബിഎസ്ഇ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി; ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇളവ് നൽകണമെന്ന നിർദേശവുമായി സുപ്രീംകോടതി
ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ കോടതി.
Published : September 28, 2026 at 7:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ) പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതിയിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇളവ് നൽകാൻ നിർദ്ദേശവുമായി സുപ്രീം കോടതി. ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. ജൂൺ 29ലെ സിബിഎസ്ഇയുടെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം നിലവിൽ 7, 8, 9 ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ 10-ാം ക്ലാസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മൂന്നാം ഭാഷയിൽ ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതില്ല. അതേസയമം ഇവ ചില സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളിൽ സമർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും കോടതി നീരിക്ഷിച്ചു.
മൂന്നാം ഭാഷാ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 99% സ്കൂളുകൾക്കും മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1.25% സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അതേ ഇളവ് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കും നൽകണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഹർജികൾ ആറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാനായി ബെഞ്ച് നിശ്ചയിച്ചു.
നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും അത് സമർപ്പിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റീജോയിൻ്റർ നൽകാനും സിബിഎസ്ഇയോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയത്തിൽ ഉടനടി തീരുമാനം എടുക്കണം. നയം പുനഃപരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മെയ് മാസം മുതൽ തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ പറഞ്ഞു.
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നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ വിഷയങ്ങളും ഭാഷകളും തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളോട് ഇപ്പോൾ ഭാഷ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നുവെന്നും ബോർഡ് അവകാശപ്പെട്ടുവെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. മൂന്നാം ഭാഷ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം. മറിച്ച് വർഷങ്ങളോളം പഠനം തുടർന്നതിന് ശേഷം വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാഷാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന വിഷയമെന്നും അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്പാനിഷ് പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പുതിയ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരവും ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ആകെ 2,80,119 സ്കൂളുകളിൽ 1.2 ശതമാനം സ്കൂളുകളെ മാത്രമേ ഇത് ബാധിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ ആനുകൂല്യം ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കും നൽകുന്നതിനായി ഒരു 'സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച്' (പ്രാരംഭഘട്ട നടപ്പാക്കൽ) നടത്താവുന്നതാണ്.
പൂർണ സജ്ജമായ ശേഷം ജനുവരി 1 മുതൽ അത് ആരംഭിക്കാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി നിരീക്ഷിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിനും സിബിഎസ്ഇക്കും വേണ്ടി ഹാജരായ മേത്തയോടും അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭട്ടിയോടും, 7, 8, 9 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയ ഇളവ് ഈ വർഷം ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കും നൽകാൻ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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