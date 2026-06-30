വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യകൾ തടയാൻ നടപടി; ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ദേശീയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്
10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 30 ഉന്നത വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എൻടിഎഫ് ഇതുവരെ സന്ദർശിച്ചത്.
By PTI
Published : June 30, 2026 at 8:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും തടയുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ദേശീയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (NTF) വിപുലമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട്. പ്രാദേശികവും സ്ഥാപനപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2025 മേയ് മുതൽ ഇതുവരെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 30 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ (HEIs) സംഘം സന്ദർശിച്ചതായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു.
വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരുമായി 25 ഓളം കൂടിയാലോചനകളും ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ജാതി വിവേചനം, ലിംഗഭേദവും മാനസികാരോഗ്യവും, വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യകൾ, എസ്ടി (പട്ടികവർഗം), ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ ഈ ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായി. കൂടാതെ, ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങളെ കുറ്റവിമുക്തമാക്കൽ, മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായും നിയമ വിദ്യാർഥികളുമായുള്ള സംവാദങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യകൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും അവരുടെ മാനസിക ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ ദേശീയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് രൂപം നൽകിയത്. വിദ്യാർഥികളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും സ്ഥാപനപരമായ ചട്ടക്കൂടുകളും വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ.
നിലവിലെ നിയമ- സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കാനും ഈ പാനലിന് മാൻഡേറ്റുണ്ട്. ശക്തമായ നിയമപാലനം, ഉത്തരവാദിത്തം, പ്രതിരോധ നടപടികൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാനും, നിലവിലുള്ള പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനും, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ ഒരു അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശുപാർശകൾ സമിതി സമർപ്പിക്കും.
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