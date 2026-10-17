ജന്തർ മന്തർ സംഘർഷം: പരാതികൾ അറിയിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച സമിതി പോർട്ടൽ തുറന്നു; പൊലീസുകാർക്കും പരാതിപ്പെടാം
പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് "hpec.nic.in" (http://hpec.nic.in) ആണ്
By PTI
Published : October 17, 2026 at 7:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2026 ജൂലൈയിൽ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിലും ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ഉന്നതതല അന്വേഷണ സമിതി (ഹൈ പവർഡ് എൻക്വയറി കമ്മിറ്റി) ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. സംഘർഷത്തിൽ ഇരകളായവർക്കും സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കക്ഷികൾക്കും പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ പരാതികൾ നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.
പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് "hpec.nic.in" (http://hpec.nic.in) ആണ്. സംഘർഷത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബാധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും അവരുടെ ആശങ്കകൾ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളിൽ അന്വേഷണ സമിതിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പരാതികൾ പരിശോധിക്കുക.
പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളുടെ ഉപയോഗം, വനിതാ പ്രതിഷേധകാർക്കെതിരായ അതിക്രമം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന
സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചില പരാതികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളുടെ ഉപയോഗം, വനിതാ പ്രതിഷേധകർക്കെതിരായ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും, അമിതമായ ബലപ്രയോഗം, സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന.
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പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അതിക്രമങ്ങളും സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കലും സമിതി പരിശോധിക്കും. സംഘർഷത്തിനിടെ പൊലീസുകാർക്കെതിരെയും അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നതായി പരാതികളുണ്ട്. അതേസമയം, വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് അമിതമായി ബലം പ്രയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും.
പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ദുർബലരായ സാക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പരാതിക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭിക്കും. തിരിച്ചറിയൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിവരങ്ങളോ നിർദേശങ്ങളോ കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാം. നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകകളും ബാധകമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചായിരിക്കണം പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
ഓൺലൈനിന് പുറമേ നേരിട്ടും തപാൽ വഴിയും പരാതി നൽകാം
ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം. പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും അനുബന്ധ രേഖകളും നേരിട്ട് സമിതിയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കാവുന്നതാണ്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ റൗസ് അവന്യൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഏരിയയിലുള്ള ശിക്ഷാ സദൻ, 17 എന്ന വിലാസത്തിലാണ് അന്വേഷണ സമിതിയുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാലുമണി വരെയാണ് നേരിട്ട് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം. ഇതേ വിലാസത്തിലേക്ക് തപാൽ വഴിയും രേഖകൾ അയയ്ക്കാം. കൂടാതെ, hpec2026.enquiry@nic.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കും പരാതികളും ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും കൈമാറാമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും അന്വേഷണത്തിന് സഹായകരമായ തെളിവുകളോ നിർദേശങ്ങളോ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു. ലഭിക്കുന്ന പരാതികളും രേഖകളും സമിതിയുടെ അന്വേഷണപരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം.
അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് സുപ്രീംകോടതി
ജന്തർ മന്തറിലും ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും 2026 ജൂലൈയിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് സുപ്രീംകോടതി അഞ്ചംഗ ഉന്നതതല അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലവും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സമിതിയുടെ അന്വേഷണപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡിയെ കൂടാതെ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രവി ശങ്കർ ഝാ, ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ശാലിന്ദർ കൗർ, മുൻ സിബിഐ ഡയറക്ടർ ഋഷി കുമാർ ശുക്ല, മേഘാലയ മുൻ പൊലീസ് മേധാവി എൽ.ആർ. ബിഷ്ണോയ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പൊലീസ് അതിക്രമം നടന്നെന്നാരോപിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുപ്രീംകോടതി സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. അതേസമയം, പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസുകാർക്കെതിരെയും അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണങ്ങളും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു.
ജൂലൈ 20ന് ഡൽഹിയിൽ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടന്ന സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാർച്ചിനിടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ലാത്തിയും കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകളും പ്രയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
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