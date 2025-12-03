ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാടുകടത്തിയ ഗർഭിണിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് വൈദ്യസഹായം നൽകും; സുപ്രീം കോടതിയില് കേന്ദ്രം
ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയേയും മകനെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. നടപടികൾ വേഗത്തിലാകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം.
Published : December 3, 2025 at 3:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയേയും എട്ട് വയസുള്ള മകനെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയോട് കേന്ദ്രം. സ്ത്രീക്കും കുട്ടിക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും കേന്ദ്രം നൽകുമെന്നും അവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കുമെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നാടുകടത്തപ്പെട്ട ആറ് പേരെയും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് നിർദേശിച്ചു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെയാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ബോധിപ്പിച്ചു.
"മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ, നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് സുനാലി ഖാത്തൂണിനെയും മകനെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കും. എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും നൽകുന്നതാണ്", -മേത്ത പറഞ്ഞു. അടിയന്തരമായി അവർക്ക് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഹർജി സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മേത്ത പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ- ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ഒരു ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് യുവതിയെ മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ബെഞ്ചിനോട് നിർദേശിച്ചു. അവിടെയാണ് സ്ത്രീയുടെ പിതാവ് താമസിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾതന്നെ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നാടുകടത്തപ്പെട്ട മറ്റ് നാല് പേരെയും തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മേത്തയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സുനാലിയുടെ പിതാവായ ഭോഡു ഷെയ്ക്കിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭോഡു ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കൊൽക്കത്തയിലാണെന്നും മേത്ത പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന അവരുടെ അവകാശവാദം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. അവകാശം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ചില രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.
കേസ് ഡിസംബർ 12 ന് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച്
സെപ്റ്റംബർ 26 ലെ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി. സുനാലി ഖാത്തൂണിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നാടുകടത്താനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി റദാക്കുകയും അത് 'നിയമവിരുദ്ധം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Also Read: സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചാല് ഗെറ്റൗട്ട് അടിക്കും; ഇന്നുവരെ യാതൊരു കേസും രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാത്തൊരിടം, മാതൃകയാക്കാന് 'തരു'