എഐ വിധിന്യായങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
ജസ്റ്റിസുമാരായ പിഎസ് നരസിംഹ, അലോക് ആരാധെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് 2026 ഫെബ്രുവരി 27നാണ് നിർണായക നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
Published : March 2, 2026 at 8:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ ക്രിത്രിമ ബുദ്ധി ജുഡീഷ്യറിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായി സുപ്രീം കോടതി. നിലവിലില്ലാത്തതോ കെട്ടിച്ചമച്ചതോ ആയ വിധിന്യായങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലെ വെറും പിഴവായി കണക്കാക്കില്ല. മറിച്ച്, അത് തെറ്റായ പെരുമാറ്റത്തിന് തുല്യമാണെന്നും നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയും കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധനയും ആവശ്യമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അടിവരയിട്ടു.
കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിൽ എടുത്ത തീരുമാനം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് വിധിനിർണയത്തിൻ്റെയും തീരുമാനത്തിൻ്റെയും പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കേസ് ഗണ്യമായ സ്ഥാപനപരമായ ആശങ്ക ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ബെഞ്ച്, അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ. വെങ്കിട്ടരമണി, സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. കോടതിയെ സഹായിക്കാൻ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്യാം ദിവാനെ ബെഞ്ച് നിയമിച്ചു. “അറ്റോർണി ജനറൽ, സോളിസിറ്റർ ജനറൽ, ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുക. കോടതിയെ സഹായിക്കാൻ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ ശ്യാം ദിവാനെ ഞങ്ങൾ നിയമിക്കുന്നു. സഹായത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഭിഭാഷകനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം,” ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.
ഇൻജക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ജനുവരിയിലെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഈ വിഷയം ഉയർന്നുവന്നത്. എഐ സൃഷ്ടിച്ചതും നിലവിലില്ലാത്തതും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമായ വിധിന്യായങ്ങളെ വിചാരണ കോടതി ആശ്രയിക്കുന്നത് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിലവിലില്ലാത്തതും വ്യാജമായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതുമായ വിധിന്യായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനം പിശകല്ല. ഈ വിഷയം കൂടുതൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വിധിന്യായ പ്രക്രിയയുടെ സമഗ്രതയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അത്തരം രീതികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തവും പരിശോധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ, വിചാരണ കോടതി എതിർപ്പുകൾ തള്ളുകയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ ചില വിധിന്യായങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ വിചാരണ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളെ ഹർജിക്കാർ വെല്ലുവിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി എതിർപ്പുകള് പരിഗണിക്കുകയും വിധിന്യായങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് മനസിലാക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇടപെടൽ നടത്തിയത്.
