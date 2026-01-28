യുജിസിയുടെ തുല്യതാ നിയമം; ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി, പ്രതികരിച്ച് കേന്ദ്രം
Published : January 28, 2026 at 3:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുജിസി ചട്ടങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി. ബുധനാഴ്ച (ജനുവരി28) ആണ് വാദം കേൾക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി അറിയിപ്പുണ്ടായത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യുജിസി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെയാണ് ഹർജി.
വിവേചന പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും തുല്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും 'ഇക്വിറ്റി കമ്മിറ്റികൾ' നിർബന്ധമായും രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ജനുവരി 13ന് യുജിസി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിനെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാർഥി, സാമുദായിക പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതി തയാറായത്.
ഹർജിയിൽ അടിയന്തര വാദം കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ച് ഹർജി പരിശോധിച്ചു.
"പൊതു വിഭാഗത്തിനെതിരെ വിവേചനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ നിയമം വിവേചനപരവും ഏകപക്ഷീയവുമാണ്. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഈ നിയമം ലംഘിക്കുന്നു" എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് റദ്ദാക്കാണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ്റെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഹർജി പരിശോധിച്ച് പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിലും മറ്റ് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിയമം സമൂഹത്തിൽ വിവേചനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പൊതുവിഭാഗം, ജനറൽ ക്ലാസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പ്രക്ഷോഭക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നും ഇത് ഉടൻ പിൻവലിക്കുകയോ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയോ വേണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.
പിന്തുണയും എതിർപ്പും
നിയമങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളുടെയും സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഉള്ളിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിരവധി വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പരിഷ്കാരങ്ങളെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയുള്ള വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (AISA) ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
തുല്യതാ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒബിസി വിഭാഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു നല്ല നടപടിയാണെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, എസ്സി, എസ്ടി, ഒബിസി, ഇക്വിറ്റി കമ്മിറ്റികളിലെ അംഗങ്ങൾ നിയമത്തിലെ വ്യക്തതയില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി
രാജ്യത്തുടനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിവാദങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, നിയമങ്ങൾ വിവേചനത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ലെന്നും ആർക്കും നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉറപ്പ് നൽകി.
"വിവേചനം ഉണ്ടാകില്ല. നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഈ നിയമ പരിഷ്കാരം ആർക്കും ഉപദ്രവമാകില്ല. വ്യവസ്ഥകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കും" എന്ന് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം സംരക്ഷണപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
