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ജന്തർ മന്തറിലെ മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം; എ എ റഹീം എംപിയുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും

പ്രതിഷേധക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എ എ റഹീം എംപിയുടെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.

FACIAL RECOGNITION CONTROVERSY JANTAR MANTAR PROTEST CJP PROTEST SUPREME COURT AGREES TO HEAR PLEA FACIAL RECOGNITION PLEA
Supreme Court (File IANS)
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By PTI

Published : August 13, 2026 at 2:13 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് എഫ്ആർഎസ് (മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍) സംവിധാനവും അനുബന്ധ ബയോമെട്രിക്-നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച സംഭവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കും. സിപി എം രാജ്യസഭ എംപി എ എ റഹീം സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഈ വിഷയത്തെ മുൻ ഹർജികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെുത്തവരുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയൽ നടത്തുന്നതും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയും ആശങ്കാജനകമായ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണെന്ന് രാജ്യസഭാ എംപി എ എ റഹീമിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക മേനക ഗുരുസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നു.

നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡാറ്റ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സമാധാനപരമായ പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിൽ വിവേചനരഹിതമായ ബയോമെട്രിക് നിരീക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ ഒരു നിയമം പാർലമെൻ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ അത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എം) യുടെ രാജ്യസഭാംഗമായ റഹീം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, ഡ്രോണുകൾ, മൊബൈൽ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ വാഹനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെയും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും വിവേചനരഹിതമായ ശേഖരണത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധക്കാർ, പത്രപ്രവർത്തകർ, മറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരെ തുടർച്ചയായ ബയോമെട്രിക് നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയതായി ഇത് ആരോപിക്കുന്നു.

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ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ വിന്യസിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യതാ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിവരാവകാശ മറുപടി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കാണാതായവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മാത്രമേ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പൊലീസ് മുമ്പ് വാദിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ബയോമെട്രിക് നിരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഡാറ്റാബേസുകൾ, വെണ്ടർ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്താനും ബാധിത വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും പരാതി പരിഹാര പ്രക്രിയയിലൂടെ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും അധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങളും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്താനും ശാശ്വതമായി ഇല്ലാതാക്കാനും നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

FACIAL RECOGNITION CONTROVERSY
JANTAR MANTAR PROTEST CJP PROTEST
SUPREME COURT AGREES TO HEAR PLEA
FACIAL RECOGNITION PLEA
SUPREME COURT ON FACIAL RECOGNITION

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