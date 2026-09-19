രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടം; അഴിമതിക്കേസിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെറുതെവിട്ടു; സിബിഐയുടെ 'അക്ഷമയ്ക്ക്' വിമർശനം
റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിലെ ഡിവിഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷണറായിരിക്കെ, സ്ഥലംമാറ്റം, നിയമനം, മറ്റ് സേവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ തേടിയെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഇടനിലക്കാരായ കീഴ്ജീവനക്കാർ വഴി അനധികൃത പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് കേസ്.
Published : September 19, 2026 at 3:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള അഴിമതിക്കേസിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സുപ്രീം കോടതി വെറുതെവിട്ടു. കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന കേസിലാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകളിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി.
2024 മെയ് മാസത്തെ ഉത്തരവിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകളിലാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. അന്വേഷണത്തിൽ സിബിഐയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ "ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും അക്ഷമയും" കോടതി നിശിതമായി വിമർശിച്ചു.
പ്രത്യേക വിചാരണക്കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ 2024 മെയ് മാസത്തെ ഉത്തരവിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലുകളിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി. പിടിച്ചെടുത്ത കൈക്കൂലി പണം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സിബിഐക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിലെ (RPF) ഡിവിഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷണറായിരിക്കെ, സ്ഥലംമാറ്റം, നിയമനം, മറ്റ് സേവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ തേടിയെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഇടനിലക്കാരായ കീഴ്ജീവനക്കാർ വഴി അനധികൃത പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് കേസ്. ഈ കേസിൽ കെണിയൊരുക്കിയ രീതിയിൽ സംശയത്തിനുള്ള വകയുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കർ ദത്ത, ജസ്റ്റിസ് എൻ. കോട്ടിശ്വർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
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അനധികൃത പണം കൈപ്പറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി അന്തിമ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും പല കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയത്. പരാതിക്കാരൻ 2005 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് സിബിഐയെ സമീപിച്ചതായും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ കെണിയൊരുക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസി തീരുമാനിച്ചതായും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഔദ്യോഗികമായി എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൈക്കൂലി സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് അത്ഭുതകരമാണ്. കെണിയൊരുക്കൽ നടപടിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് സിബിഐ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര സാക്ഷികളെ ഏർപ്പാടാക്കിയതെന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചില സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടനൽകുന്നുണ്ട്.
വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിലെ 150ആം ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പ്രതിയെ പിടികൂടാനായി ഒരുക്കിയ കെണി (trap) നടപ്പിലാക്കിയ രീതിയിൽ സംശയകരമായ ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നും വിചാരണക്കോടതി അത് അവഗണിച്ചുവെന്നും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. വിചാരണക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വീഴ്ചകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദങ്ങളിൽ ന്യായമായ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നു," കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറ്റകൃത്യം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിലാണ് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച നിയമവ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് അപ്പീലുകളും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ കേസുകളിലെ എല്ലാ കുറ്റാരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിയെ സുപ്രീം കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.
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