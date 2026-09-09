സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിന് മതിയായ നിയമമുണ്ട്; പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഏജൻസികളെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
വാഹനങ്ങളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹനൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നിരീക്ഷണം.
By PTI
Published : September 9, 2026 at 4:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കുന്ന മതിയായ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഈ നിയമങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഏജൻസികളുടെ കടമയാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. വാഹനങ്ങളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹനൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നിരീക്ഷണം.
സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന നിയമം കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡപകടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നിരവധി മരണങ്ങളും പരിക്കുകളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് കോടതി നൽകിയത്. നിയമം നിലവിലുണ്ടിയിരുന്നിട്ടും ഫാൻസി സീറ്റ് കവറുകളോ മറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനുകളോട് കൂടിയ മാറ്റങ്ങളോ കാരണം നിരവധി വാഹനങ്ങളിലെ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിയമം വളരെ വ്യക്തമാണെന്നും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ് കാര്യമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. നാട്ടിലെ എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരും ഇത് അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ അധികാരികൾക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കോടതി ഹർജിക്കാരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഏജൻസികളുടെ കടമയാണെന്നും കോടതി ആവർത്തിച്ചു.
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1989 ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിലെ 138(3) ചട്ടം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ, മുൻ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ പിൻസീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റോഡപകടങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്കും മരണങ്ങൾക്കും പോലും കാരണമാകുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധയും നിയമപാലനത്തിലെ വീഴ്ചയുമാണെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.
വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള റോഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യത്തിന് നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങൾ നിയമം അനുസരിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിയമപാലകർ പരാജയപ്പെടുന്നതോ അടിസ്ഥാനപരമായി ക്രമസമാധാന പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഹർജിക്കാരൻ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹർജിയുടെ ഒരു പകർപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ബെഞ്ച് ഹർജി തീർപ്പാക്കി.
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