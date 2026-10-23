ഡാർക്ക് വെബ്ബ് വിവര ചോർച്ച: ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും പണവും സുരക്ഷിതമെന്ന് എസ്ബിഐ; ബാധിക്കപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് എസ്ബിഐ
Published : October 23, 2026 at 5:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എസ്ബിഐ) ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അക്കൗണ്ടുകളിലെ പണവും വിവരങ്ങളും പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകി. വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ, വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി ബാങ്ക് വ്യക്തിഗത സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു തുടങ്ങി. അതേസമയം, ഉപഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിനും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും യാതൊരു അപകടവുമില്ലെന്നും പണം പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.
സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം (CERT-In), ഡിഫൻസ് സൈബർ ഏജൻസി, ഭീഷണി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന വിശ്വസ്ത ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒക്ടോബർ 16-നാണ് ബാങ്കിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ കാണപ്പെട്ട ഏകദേശം 3.75 ലക്ഷം റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്ന് 3,897 ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ (Personally Identifiable Information - PII) ചോർന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വിശദീകരണം നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉപഭോക്താക്കളെ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള പണവും നിക്ഷേപങ്ങളും സുരക്ഷിതമാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തായതായി സംശയം?
പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരുകൾ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ജനനത്തീയതികൾ, ലിംഗഭേദം, ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ, താമസ വിലാസങ്ങൾ, എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനു പുറമേ, ബാങ്ക് ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ, കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫയൽ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുകൾ, ലീഡ് ഐഡികൾ എന്നിവയും രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
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വായ്പകളുമായും ഉപഭോക്തൃ ലീഡുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങളും അനുബന്ധ ഫയലുകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റയും സംശയാസ്പദമായ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബാങ്കിൻ്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്തുവന്നു, ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ, വിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ഉടൻതന്നെ സൈബർ സുരക്ഷാ സംഭവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും പ്രശ്നം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ബാങ്ക് സജീവമാക്കി. സംഭവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി CERT-In അംഗീകൃത സ്വതന്ത്ര സൈബർ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒടിപിയും പിൻ നമ്പറും പങ്കുവെക്കരുത്; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് എസ്ബിഐ
സൈബർ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. ഒടിപി, എടിഎം പിൻ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് പാസ്വേഡ് എന്നിവ ആരുമായും പങ്കുവെക്കരുതെന്ന് ബാങ്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി വിളിക്കുന്നവരോടും സംശയാസ്പദമായ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നവരോടും ഇമെയിലുകളോടും ജാഗ്രത പുലർത്തണം. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പുറത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പുകാർ വ്യാജ ബാങ്ക് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയോ ഫോൺ കോളുകളിലൂടെയോ ഉപഭോക്താക്കളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ പരിശോധിക്കാതെ തുറക്കുകയോ അപരിചിതർക്ക് ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നും ബാങ്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അതേസമയം, ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് തുടർച്ചയ്ക്കോ കാര്യമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് എസ്ബിഐ വ്യക്തമാക്കി. ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാന ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങൾ തടസങ്ങളില്ലാതെ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അറിയിച്ചു.
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