എസ്ബിഐയില് ഡാറ്റ ചോര്ച്ച; 3.75 ലക്ഷത്തോളം അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ താഴെ പറയുന്ന മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ.
Published : October 21, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 4:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ബാങ്കായ എസ്ബിഐയിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ ചോർന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സംഭവത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എസ്ബിഐ അറിയിച്ചു. മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, വിലാസങ്ങൾ, വായ്പാ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ചോർന്നത്. ആകെ 3,75,000 കസ്റ്റമർ റെക്കോർഡുകളാണ് ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ എത്തിയത്. ഇതിൽ വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 3,897 ഉപഭോക്തൃ രേഖകൾ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 16നാണ് ഏജൻസികൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിടുന്നത്.
‼️DATA LEAK CLAIM — STATE BANK OF INDIA 🇮🇳 A threat actor identified as Siriusim claims to have leaked customer documents and personal data allegedly associated with the State Bank of India (SBI). 🎯 Target: State Bank of India (SBI) 🌍 Country: India 🇮🇳 🏦 Sector: Banking / Financial Services 📅 Claim reported: October 16, 2026 Claimed dataset: ▪️ 375,000 CSV rows ▪️ 2,722 PDF documents ▪️ Personal customer information ▪️ Loan applications and supporting documents ▪️ Account-opening applications ▪️ Address and other application-related details ⚠️ The threat actor describes this as the first disclosure of the dataset. The authenticity, origin and extent of the alleged exposure remain UNVERIFIED. Potential impact: If legitimate, the data could facilitate identity theft, financial fraud, targeted phishing and fraudulent loan applications. SBI should investigate the claim, verify whether customer records were exposed and notify potentially affected customers through official channels. #CyberSecurity #India #SBI #StateBankOfIndia #DataLeak #DataBreach #BankingSecurity #ThreatIntelligence— CyberPulse (@CyberPulse56) October 16, 2026
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും ജാഗ്രതയോടെ പെരുമാറണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ത്രെറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ, ഡിഫൻസ് സൈബർ ഏജൻസി, ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം (സിഇആർടി-ഇൻ) എന്നിവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായി എസ്ബിഐ അറിയിച്ചു. വിളിക്കുന്നയാൾക്ക് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്നതിനാൽ, ഒരു കോൾ യഥാർഥമാണെന്ന് തോന്നാം എന്നതാണ് അപകടം.
"ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കോർ ബാങ്കിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനപ്പുറം നിരവധി സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഉപഭോക്തൃ രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കളുമായി കുറ്റവാളികൾ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും" മിറ്റിഗട്ടയുടെ സഹസ്ഥാപകനും സിഒഒയുമായ സാർത്തക് ദുബെ പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു കരുതി ഒരാൾ അംഗീകൃത ബാങ്ക് പ്രതിനിധിയാണെന്ന് കരുതരുത്. അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ താഴെ പറയുന്ന മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം.
എസ്ബിഐ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ എന്തുചെയ്യണം?
- OTP, PIN അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഒരിക്കലും പങ്കിടരുത്: വിളിക്കുന്നയാൾ SBIയിൽ നിന്നോ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ പോലും മേൽ പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുത്.
- ഇടപാട് അലേർട്ടുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുക: SMS, ഇമെയിൽ അലേർട്ടുകൾ ഓണാക്കി വയ്ക്കുക. അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനം പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.
- എസ്ബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക: ബാങ്കിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഉപഭോക്തൃ സേവന ചാനലുകൾ വഴി ബാങ്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അജ്ഞാതർ അയയ്ക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്.
- ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക: നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതോ പരിചിതമല്ലാത്തതോ ആയ ലോൺ അക്കൗണ്ടുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.
- ആധാർ ബയോമെട്രിക്സ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കുക: ബയോമെട്രിക് സേവനം നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം. UIDAI യുടെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക്സ് ലോക്ക് ചെയ്യാം.
- സംശയാസ്പദമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക: ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ്ലൈനിൽ 1930 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ cybercrime.gov.in വഴി ഇത്തരം സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ എസ്ബിഐയെ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
Also Read: ആപ്പിൾ സംസ്കരണ പദ്ധതി പാളി; ജമ്മു കശ്മീരിനോട് 4.16 കോടി രൂപ തിരിച്ചുചോദിച്ച് കേന്ദ്രം