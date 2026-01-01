ETV Bharat / bharat

വയനാട് എംപിയുടെ പുതുവര്‍ഷാഘോഷം കടുവ സഫാരി ആസ്വദിച്ച്, പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം ഭാവി മരുമകളും

കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്‌സഭാംഗം ഭര്‍ത്താവ് റോബര്‍ട്ട് വാദ്രയ്ക്കും മകന്‍ റൈഫാനും ഭാവി വധു അവിവ ബൈഗിനും മകള്‍ മിരായ വാദ്രയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് ടൈഗര്‍സഫാരി ആസ്വദിച്ചത്.

NEW YEAR 2026 CELEBRATION CONGRESS LEADER PRIYANKA GANDHI RAIHAN VADRA AVIVA BAIG ROBERT VADRA
Priyanka Gandhi and her family at the Rantambore National Park in Rajasthan on Thursday (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സവായ് മധോപൂര്‍: മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും കേരളത്തിലെ വയനാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാംഗവുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പുതുവത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിനം ആസ്വദിച്ചത് രത്തംമ്പോര്‍ ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ്.കുടുംബത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു എംപിയുടെ പുതുവത്സരാഘോഷം.

Also Read: മറ്റ് മന്ത്രിമാരെ അപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റവും ദരിദ്രന്‍, അശോക് ചൗധരി ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍, ബിഹാര്‍ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അറിയാം

പ്രിയങ്കാഗാന്ധി, ഭര്‍ത്താവ് റോബര്‍ട്ട് വാദ്ര, മകന്‍ റെയ്‌ഹാന്‍, , ഭാവി വധു അവീവ ബൈയ്‌ഗ്, മകള്‍ മിരായ വാദ്ര എന്നിവരാണ് കടുവ സഫാരി ആസ്വദിക്കാനെത്തിയത്. നാല് ജീപ്പുകളിലായാണ് കുടുംബം ദേശീയോദ്യാനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയ്‌ഹാനും അവീവയും തമ്മിലുള്ള മോതിരം മാറല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വച്ച് നടന്നിരുന്നു. ഇരുകുടുംബങ്ങളും വിവാഹ വാര്‍ത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപുലമായ വിവാഹ നിശ്ചയം ഉടന്‍ രത്തംബോരില്‍ വച്ച് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായാണോ കുടുംബം ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

മോഡേൺ സ്കൂളിലെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അവീവ ഒപി ജിൻഡാൽ ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേര്‍ണലിസത്തിൽ ബിരുദം നേടി. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഏജൻസികൾ, ബ്രാൻഡുകൾ, ക്ലയന്റുകൾ എന്നിവരുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സ്റ്റുഡിയോയും പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുമായ അറ്റലിയർ 11 ന്റെ സഹസ്ഥാപകയാണ് അവർ.

ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് അവീവ ബെയ്‌ഗ്. നിരവധി പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തി. അവീവ ഫുട്ബോൾ താരം കൂടിയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 11,000 ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉണ്ട്. അച്ഛൻ ഇമ്രാൻ ബെയ്‌ഗ് ഒരു ബിസിനസുകാരനും അമ്മ നന്ദിത ബെയ്‌ഗ് ഒരു ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനറുമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും പ്രിയങ്കക്കും കുടുംബത്തിനും ഏറെ ആസ്വാദ്യമായി. പ്രിയങ്കയും കുടുംബവും മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ദേശീയോദ്യാനത്തില്‍ ചെലവിട്ടു.

കടുവാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പെണ്‍കടുവ റിദ്ദി ടി124നെയും കുടുംബം കണ്ടു. പ്രിയങ്കയും റോബര്‍ട്ടും മക്കളും മറ്റ് അതിഥികളും ഈ സഞ്ചാരം ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നതായി പുറത്ത് വന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രിയങ്കയും കുടുംബവും വൈകിട്ടോടെ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി. മൂന്ന് ദിവസമായി ഹോട്ടല്‍ ഷേര്‍ ബൗഗിലാണ് ഇവര്‍ തങ്ങിയിരുന്നത്. ഹോട്ടലും പരിസരവും കനത്ത സുരക്ഷയിലായിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്‌ച ആകും ഇവര്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുക. ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. ഇദ്ദേഹം പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ മടങ്ങി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കടുവ സവാരി അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്വദിക്കാനായില്ല.

ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്‌തമായ ദേശീയോദ്യാനമാണ് രത്തമ്പോര്‍ ദേശീയോദ്യാനം. രാജസ്ഥാനിലെ സവായി മധോപൂരിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജയ്‌പൂരില്‍ നിന്ന് 130 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ്.

TAGGED:

NEW YEAR 2026 CELEBRATION
CONGRESS LEADER PRIYANKA GANDHI
RAIHAN VADRA AVIVA BAIG
ROBERT VADRA
TIGER SAFARI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.