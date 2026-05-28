അവസാന കളിയിടത്തെ സംരക്ഷിക്കുക: ഡല്‍ഹിയിലെ പാര്‍ക്കുകള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ പൊലീസിന്‍റെ ഓപ്പറേഷന്‍ വിമുക്ത്

പൊതുജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഓപ്പറേഷന്‍ വിമുക്തിയിലൂടെ പാര്‍ക്കുകള്‍ തിരിച്ച് പിടിച്ച് വലിയൊരു മാതൃക സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡല്‍ഹി പൊലീസ്

Saving the Last Playground (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 28, 2026 at 9:48 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആളുകള്‍ പച്ചപ്പ് തേടിയെത്തുന്ന കേവലമൊരു ഇടം മാത്രമല്ല പാര്‍ക്കുകള്‍. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളുടെയും റീലുകളുടെയും ഈ കാലത്ത് ആളുകള്‍ക്ക് മടുപ്പിക്കുന്ന ദിനചര്യകളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഇടമായി പാര്‍ക്കുകള്‍ മാറിയിരിക്കുന്നു. കളിസ്ഥലം, സാമൂഹ്യകൂട്ടായ്‌മകള്‍ക്കുള്ള ഇടം, നടപ്പാതകള്‍, അല്‍പ്പം മാനസികോല്ലാസത്തിനുള്ള ഇടം, സ്വയം ഒന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് മിക്കവര്‍ക്കും പാര്‍ക്കുകള്‍. പാര്‍ക്കുകള്‍ പോലെ അപൂര്‍വം പൊതു ഇടങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കാര്യക്ഷമമായി നിറവേറ്റുന്നത്.

എന്നാല്‍ മയക്കുമരുന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടം കയ്യടക്കുമ്പോള്‍ സമൂഹത്തിന് കേവലം ഈ ഇടങ്ങള്‍ ഭൗതികമായി നഷ്‌ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസ്യതയും സ്വന്തമെന്ന ബോധവും പ്രാപ്യതയും എല്ലാം ഇല്ലാതാകുക കൂടിയാണ്.

മിക്കപ്പോഴും ഒന്ന് എതിര്‍ക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ സമൂഹം ആദ്യം തന്നെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് പൊതു പാര്‍ക്കുകള്‍. മിക്ക നഗരങ്ങളെയും പോലെ ഡല്‍ഹിയും ഈ സാമൂഹ്യ നാഗരിക സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്നു. സൂര്യനസ്‌തമിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ മിക്ക പാര്‍ക്കുകളും മയക്കുമരുന്നിന്‍റെയും മദ്യത്തിന്‍റെയും അനധികൃത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു.

തത്ഫലമായി കുട്ടികള്‍ ഇവിടേക്ക് കളിക്കാന്‍ വരാന്‍ മടിക്കുന്നു. സ്‌ത്രീകള്‍ സായാഹ്ന സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നു. പ്രായമായവരുടെ ജീവിതചര്യയില്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്ന ഇത്തരമിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവര്‍ പിന്‍വാങ്ങുന്നു.

ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങള്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ പാര്‍ക്കുകളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. പാര്‍ക്കുകള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാനും ആളുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാപ്യമാക്കാനും സമൂഹത്തിന് ഇവയ്‌ക്ക് മേല്‍ വീണ്ടും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് ഓപ്പറേഷന്‍ വിമുക്തി എന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച വേളയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിശോധന.

കേവലം നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറം പൊതുവിടങ്ങളെ തിരികെ പിടിക്കാന്‍

പശ്ചിമ മേഖല ഡിസിപി ദരാദെ ശരദ് ഭാസ്‌കറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഈ മാസമാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ വിമുക്തിന് തുടക്കമായത്. മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പാര്‍ക്കുകളെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി. എന്നാല്‍ ഈ മാറ്റം കൊണ്ടു വരുന്നതിന് പൊലീസ് കേവലം ഒരു പങ്കാളിയായി നിലകൊള്ളുക മാത്രമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ഒരു സാമൂഹ്യ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. പാര്‍ക്കുകള്‍ക്ക് നഷ്‌ടമായ ആത്മവിസ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാനും സുരക്ഷിത അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ പരിപാടി.

കുട്ടികള്‍ക്കും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും സവാരിക്കാര്‍ക്കും സമൂഹത്തിനും പൊതു ഇടങ്ങള്‍ തിരികെ നല്‍കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം.

പാര്‍ക്ക് മിത്ര; സാമൂഹ്യപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള സംരക്ഷണം എത്രമാത്രം സഹായകമാകും

വിമുക്തിന്‍റെ ശക്തമായ ഒരു തൂണ് പാര്‍ക്ക് മിത്രയാണ്. പൊതു ഇടങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഡല്‍ഹി പൊലീസ് റെസിഡന്‍റ് വെല്‍ഫെയര്‍ അസോസിയേഷനുകളെയും മാര്‍ക്കറ്റ് വെല്‍ഫെയര്‍ അസോസിയേഷനുകളെയും നാട്ടുകാരെയും ഇതില്‍ സജീവ പങ്കാളികളാക്കി. സംശയാസ്‌പദമായി എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പൊലീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാം. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളോ ഭീഷണിയോ എന്തുമാകട്ടെ അത് അധികൃതരെ അറിയിക്കാം. സമൂഹത്തിന്‍റെ നിരീക്ഷണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി നടപ്പാക്കാം.

പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തല്‍; 265 പാര്‍ക്കുകളില്‍ പരിശോധന

പശ്ചിമ ഡല്‍ഹിയില്‍ എമ്പാടുമായി 265 പാര്‍ക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന്‍ വിമുക്തിന്‍റെ തന്ത്രപരമായ സമീപനം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പോരായ്‌മകളാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനമാകുന്നതെന്ന് ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്തി.

  • വെളിച്ചക്കുറവ്
  • തകര്‍ന്ന കവാടങ്ങളും ഭിത്തികളും
  • സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങള്‍
  • നിയന്ത്രണമില്ലായ്‌മ

ഈ കണ്ടെത്തലുകള്‍ നഗര ഇടങ്ങളുടെ സുപ്രധാന യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതായിരുന്നു. പാര്‍ക്കിന്‍റെ സുരക്ഷിതത്വം കേവലം ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നമല്ല എന്ന യാതാര്‍ത്ഥ്യം. മറിച്ച് ഇത് രൂപരേഖയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്‍റെയും കൃത്യമായ നിയന്ത്രണത്തിന്‍റെയും പ്രശ്‌നമാണ്.

ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനും സുരക്ഷിത അന്തരീക്ഷം പാര്‍ക്കിനുള്ളില്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാനും പൊലീസ് കോര്‍പ്പറേഷനും മറ്റ് ജനകീയ സംവിധാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ആദ്യ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഡല്‍ഹി പൊലീസ് ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി

  • 444ലേറെ മിന്നല്‍ പരിശോധനകള്‍
  • 325 കരുതല്‍ തടങ്കലുകള്‍
  • സെക്‌ഷന്‍ 65 ഡിപി നിയത്തിലൂടെ 4598 നടപടികള്‍
  • ഡിപി നിയമത്തിലെ അറുപ്പത്താറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം 445 നടപടികള്‍
  • കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 50 കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ തിരുത്താനുള്ള നടപടികള്‍ക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു

ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു വിമുക്ത് ചൗപല്‍ ഓരോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുമുള്ള രണ്ട് പാര്‍ക്കുകളില്‍ വീതം ഓരോ ദിവസവും സംഘടിപ്പിച്ചു. മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഈ പരിപാടിയില്‍ സംബന്ധിച്ചു. വൈകിട്ട് ആറ് മുതല്‍ ഒന്‍പത് വരെയാണ് ഇവ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ ഏതൊരാള്‍ക്കും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ചോ പ്രാദേശിക സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്തരം ചൗപാല്‍സ് കുറ്റവാളികളില്‍ ഭയം ഉണ്ടാക്കി. തങ്ങള്‍ നിരന്തരം പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നൊരു ഭയം അവരില്‍ സ്ഥായിയായി.

അഡീഷണല്‍ ഡിസിപി ഡോ.സച്ചിന്‍കുമാര്‍ സിന്‍ഗാളിന്‍റെയും എസ്‌ഐ മനീഷിന്‍റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം വിജയകരമായി മുന്നേറിയത്.

ഇത് കേവലം ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടിയല്ലെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാര്‍ക്ക് മിത്രയുടെ ശൃംഖല വരും ദിനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ വിപുലപ്പെടുത്താനും പൊലീസിന് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. സിസിടിവി അടക്കമുള്ള നൂതന സാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ പാര്‍ക്കുകളെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലും വെറുതെ വിടാതിരിക്കാനുമാണ് തങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഈ ഉദ്യമങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പൂര്‍ണമായും ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. തലസ്ഥാന മേഖലയിലെ പാര്‍ക്കുകളുടെ എല്ലാം സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

വിമുക്തിന്‍റെ സ്വാധീനം പശ്ചിമ ഡല്‍ഹിയില്‍ എമ്പാടും കാണാം. മുമ്പത്തെ പോലെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ക്കുകളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പൊലീസും ജനങ്ങളും കൈകോര്‍ത്തപ്പോള്‍ കുറ്റവാളികള്‍ പൂര്‍ണമായും ഇവിടം വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്‍റെ ഈ മാതൃക മറ്റ് ജില്ലകള്‍ക്കും പ്രചോദനമായിരിക്കുകയാണെന്നും ഡിസിപി പറഞ്ഞു.

ഓപ്പറേഷന്‍ വിമുക്ത്; മികച്ച ചുവട് വയ്‌പ്

ഡല്‍ഹിയിലെ ചില മേഖലകള്‍ സര്‍ക്കാരിനും പൊലീസിനും തന്നെ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നതായിരുന്നുവെന്ന് മുന്‍ എസിപിയും ഡല്‍ഹി പൊലീസ് മഹാസഭയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ വേദ് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് ജനകപുരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള ഒരു മേഖലയില്‍ ചേരികളൊന്നുമില്ല ഓരോയിടത്തും വലിയ പാര്‍ക്കുകളുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ മിക്കപ്പോഴും ഈ പാര്‍ക്കുകളില്‍ പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങള്‍ കുറവായിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സമീപങ്ങളിലുംള്ള ആളുകള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് പുനരധിവാസ കോളനികളിലും മറ്റും നിന്നുള്ളവര്‍ ഈ പാര്‍ക്കുകളിലേക്ക് എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി മുഴുവന്‍ അവര്‍ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പാര്‍ക്കുകളിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം സര്‍ക്കാരിന വലിയ തലവേദന തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്‍റെ സമീപനം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഒരിക്കല്‍ പൊലീസ് ഈ പാര്‍ക്കുകളില്‍ പട്രോളിങ് തുടങ്ങിയാല്‍ പിന്നീട് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധര്‍ക്ക് ഇവിടെ ചുവട് വയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിരമിച്ച ശേഷവും നാടിന്‍റെ സേവനത്തിന്

ഡല്‍ഹി പൊലീസിലെ വിരമിച്ച സബ്‌ ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ ബല്‍ജീത് സിങ് റാണയാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ വിമുക്തിന്‍റെ അഡ്വൈസര്‍. ഈ കാംപയിന്‍ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഡല്‍ഹിയിലെ പാര്‍ക്കുകളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നിരന്തരമുള്ള ബോധവത്ക്കരണവും നിരീക്ഷണവും പരിപാടിക്ക് എങ്ങനെ സഹായകമാകുന്നുവെന്നും 2012ല്‍ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച റാണ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും താന്‍ പാര്‍ക്കിലെത്തി ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കാറുണ്ട്. മയക്കുമരുന്നുപയോഗം ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല മരിച്ച് അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഭാവിയെയും ബാധിക്കുമെന്നും താന്‍ അവര്‍ക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അവസാന കളിയിടം അവസാനമാകില്ല

ഓപ്പറേഷന്‍ വിമുക്തിന്‍റെ അടുത്ത പടി പാര്‍ക്ക് മിത്ര ശൃംഖല വിപുലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിന് പുറമെ സിസിടിവി നിരീക്ഷണങ്ങളും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണങ്ങളും ശക്തമാക്കുകയും.

കുടുംബങ്ങള്‍ തിരിച്ചെത്തുകയും കുട്ടികള്‍ വീണ്ടും കളിക്കുകയും മുതിര്‍ന്നവര്‍ യാതൊരു വിസമ്മതവുമില്ലാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു നഗരത്തില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കുറയുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് അത് അതിന്‍റെ പൊതുജീവിതം തിരികെ പിടിക്കുക കൂടിയാണ്.

