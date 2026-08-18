ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗോഡ്സെ ആര്എസ്എസ് പ്രവര്ത്തകൻ തന്നെ, വൻ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സവർക്കറുടെ കൊച്ചുമകൻ, ആര്എസ്എസിന് തിരിച്ചടിയെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്
ഗോഡ്സെയ്ക്ക് ആർ.എസ്.എസുമായുള്ള ബന്ധത്തെച്ചൊല്ലിയും സംഘടനയുടെ ചരിത്രപരമായ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിനിടയിലാണ് ഖേരയുടെ ഈ പരാമർശം
By ANI
Published : August 18, 2026 at 8:15 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ച നാഥുറാം ഗോഡ്സെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ് (ആർ.എസ്.എസ്) അംഗമായിരുന്നുവെന്ന് വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കറുടെ കൊച്ചുമകൻ സത്യകി സവർക്കര് പൂനെ കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചതായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും എം.പിയുമായ പവൻ ഖേര അവകാശപ്പെട്ടു. ആർ.എസ്.എസ് ഇത്രയും കാലം ഗോഡ്സെയെ തള്ളിപ്പറയുകയായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കോടതിയിലെ ഈ പ്രസ്താവന സംഘടനയുടെ മുഖത്തേറ്റ ശക്തമായ അടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"സത്യം എപ്പോഴും പുറത്തുവരും. ഗോഡ്സെയെ തള്ളിപ്പറയാൻ ആർ.എസ്.എസ് 78 വർഷത്തിലേറെയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. എന്നാൽ അവരുടെ ഗുരുവായ സവർക്കറുടെ കൊച്ചുമകൻ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ കൊലയാളി ആർ.എസ്.എസ് അംഗമായിരുന്നുവെന്ന് പൂനെ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി അവർക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്, ഈ സത്യം എല്ലാ സംഘികളെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേട്ടയാടും," പവൻ ഖേര എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഗോഡ്സെയ്ക്ക് ആർ.എസ്.എസുമായുള്ള ബന്ധത്തെച്ചൊല്ലിയും സംഘടനയുടെ ചരിത്രപരമായ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിനിടയിലാണ് ഖേരയുടെ ഈ പരാമർശം. 1948 ജനുവരി 30-നാണ് നാഥുറാം ഗോഡ്സെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്നത്. തുടർന്ന് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി 1949 നവംബറിൽ ഇയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി.
കോൺഗ്രസ് എം.പി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പൂനെ കോടതിയിലുള്ള അപകീർത്തിക്കേസിൻ്റെ വിചാരണയ്ക്കിടെയാണ് സവർക്കറുടെ കൊച്ചുമകനായ സത്യകി സവർക്കറുടെ ഈ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നത്. അതേസമയം, 2022-ലെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ലഖ്നൗ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കേസും സമൻസും സുപ്രീം കോടതി ഈ മാസം ആദ്യം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യമായ അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപങ്കർ ദത്ത, ഷീൽ നാഗു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് കേസ് റദ്ദാക്കിയത്. 2022-ൽ നടന്ന ഒരു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ദാസനായിരുന്നുവെന്നും അവരിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ലഖ്നൗവിലെ കേസ്.
കോടതിയില് നല്കിയ മൊഴി ഇങ്ങനെ...
നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും സഹോദരൻ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരായിരുന്നുവെന്ന് വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കറുടെ കൊച്ചുമകൻ സത്യകി സവർക്കർ പൂനെ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ അപകീർത്തിക്കേസിലെ വിസ്താരത്തിനിടെയാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത പരാതിക്കാരൻ കൂടിയായ സത്യകി സവർക്കറുടെ ഈ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ. ചരിത്രപരമായ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമൂഹിക രംഗത്തും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.
പൂനെയിലെ സ്പെഷ്യൽ എം.പി/എം.എൽ.എ കോടതി ജഡ്ജി അമോൽ ശ്രീറാം ഷിൻഡെയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് മൊഴിരേഖപ്പെടുത്തൽ നടന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭിഭാഷകനായ മിലിന്ദ് പവാർ നടത്തിയ മറുവിസ്താരത്തിലാണ് ഗോഡ്സെയും ആർ.എസ്.എസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സത്യകി കോടതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കോടതിയിലെ പ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ
തൻ്റെ മാതാവ് ഹിമാനി സവർക്കർ, മഹാത്മാഗാന്ധി വധക്കേസിലെ പ്രതിയായ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയുടെ മകളാണെന്ന് സത്യകി സമ്മതിച്ചു. നാഥുറാം ഗോഡ്സെ തൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ സഹോദരനാണെന്നും സവർക്കർ-ഗോഡ്സെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയും തൻ്റെ അറിവിൽ സജീവ ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകരായിരുന്നു എന്ന് സത്യകി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 1948 ജനുവരി 30-ന് ഡൽഹിയിലെ ബിർള ഹൗസിൽ വച്ച് നാഥുറാം ഗോഡ്സെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്നതെന്ന് സത്യകി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ കേസിൽ വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കറും തൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയും പ്രതികളായിരുന്നു. കേസിൽ സവർക്കറെ പിന്നീട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടപ്പോൾ നാഥുറാമിന് വധശിക്ഷയും ഗോപാലിന് ജീവപര്യന്തവും ലഭിച്ചു. വെടിയേറ്റതിന് ശേഷം മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം ആരുടെയും പരിചരണം ലഭിച്ചില്ലെന്നും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ലെന്നും സത്യകി ആരോപിച്ചു. ഇത് ഗാന്ധിജിയോട് അന്നത്തെ സർക്കാർ കാണിച്ച ഉദാസീനതയാണെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
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