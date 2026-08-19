സത്യേന്ദർ ജെയിനിൻ്റെ അറസ്റ്റ്; ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് എഎപി
പഞ്ചാബ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ നടന്ന അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും എതിരാളികളെ ഒതുക്കാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി
Published : August 19, 2026 at 6:53 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ജൽ ബോർഡിലെ മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാൻ്റുകളുടെ (എസ്ടിപി) നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെൻഡർ ക്രമക്കേടിൽ ഡൽഹി മുൻ മന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി പഞ്ചാബ് സഹപ്രഭാരിയുമായ സത്യേന്ദർ ജെയിൻ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരെ ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്രാഞ്ച് (എസിബി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പഞ്ചാബ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ നടന്ന അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും എതിരാളികളെ ഒതുക്കാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.
അഴിമതിയുടെ ചുരുളഴിച്ച് എസിബി
ഡൽഹി ജൽ ബോർഡിൻ്റെ എസ്ടിപി പ്രൊജക്ട് ടെൻഡറിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയും നടന്നതായി എസിബി ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണർ വിക്രംജിത് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. സത്യേന്ദർ ജെയിനിന് പുറമെ ഡൽഹി ജൽ ബോർഡ് മുൻ സിഇഒ ഉദിത് പ്രകാശ് റായ്, മുൻ ഉപദേഷ്ടാവ് അങ്കിത് ശ്രീവാസ്തവ, എ.എൻ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉടമ നഗേന്ദ്ര യാദവ്, യൂറോടെക് എൻവയോൺമെൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഉടമ രാജ കുമാർ, സൃജൻഹാർ ഉടമ പങ്കജ് വർമ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
യൂറോടെക് കമ്പനിക്ക് മാത്രം ഗുണം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനായി 1.52 കോടി രൂപയുടെ കൈക്കൂലി ഉദിത് പ്രകാശ് റായിയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എ.എൻ എൻ്റർപ്രൈസസ്, സൃജൻഹാർ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി എത്തിയതായും എസിബി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുവകകൾ വാങ്ങിയതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്ന് എഎപി
സത്യേന്ദർ ജെയിനിനെതിരായ പഴയ കേസ് വ്യാജമായിരുന്നെന്നും പുതിയ കേസും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയുമെന്നും എഎപി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള ആയുധമായാണ് ബിജെപി ഇത്തരം അറസ്റ്റുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ ഏകാധിപത്യം എത്രകാലം തുടരുമെന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പതനം ഉറപ്പാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ആരെ വേണമെങ്കിലും ജയിലിലടക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ നുണകൾ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുമെന്നും ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തിനും മാനസിക പീഡനത്തിനും ആര് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും കെജ്രിവാൾ ചോദിച്ചു.
ലക്ഷ്യം പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് സത്യേന്ദർ ജെയിനിൻ്റെ അറസ്റ്റ് എന്ന് മുതിർന്ന എഎപി നേതാവും പഞ്ചാബ് പ്രഭാരിയുമായ മനീഷ് സിസോദിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നേരത്തെ രണ്ടര വർഷത്തോളം വ്യാജ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചിരുന്നു. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിലെ സംഭാവന ക്രമക്കേട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിരോധത്തിലായ ബിജെപി ഇഡി, സിബിഐ, എസിബി തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് പഴയ തന്ത്രം പയറ്റുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരുകളെ തടസപ്പെടുത്തുകയാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് രാജ്യസഭ എംപി സഞ്ജയ് സിങ് ആരോപിച്ചു.
ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, മനീഷ് സിസോദിയ, സത്യേന്ദർ ജെയിൻ എന്നിവരെയും തന്നെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. സമാനമായ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലും നടപ്പാക്കുന്നത്. സഞ്ജീവ് അറോറയുടെ അറസ്റ്റിനും വ്യാപക റെയ്ഡുകൾക്കും പിന്നാലെയാണ് സത്യേന്ദർ ജെയിനിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം, സൗജന്യ വൈദ്യുതി, സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരം മുതൽ 1,500 രൂപ വരെ നൽകുന്ന പദ്ധതി, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള തീർഥാടന പരിപാടി, പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ പദ്ധതികൾ ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും സഞ്ജയ് സിങ് പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും പരിഭ്രാന്തരായാണ് ഇത്തരം നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.
കുംഭകോണങ്ങളിൽ നടപടിയില്ല
ഡൽഹിയിലെ ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ 650 കോടി രൂപയുടെ ആരോഗ്യ കുംഭകോണം, 90 കോടിയുടെ സൈക്കിൾ കുംഭകോണം, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അരി കുംഭകോണം എന്നിവയിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും യാതൊരു നടപടിയുമില്ലെന്ന് എഎപി ഡൽഹി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സത്യേന്ദർ ജെയിനിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ അതിഷി പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ നുണകൾക്കും അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്ന് ബിജെപി മറക്കരുതെന്നും അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
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ഡൽഹി ജൽ ബോർഡ് ടെൻഡർ വിളിച്ച സമയത്ത് സത്യേന്ദർ ജെയിൻ ജയിലിലായിരുന്നുവെന്ന് എഎപി ദേശീയ മാധ്യമ ചുമതലയുള്ള അനുരാഗ് ധണ്ട വ്യക്തമാക്കി. 2022 ഒക്ടോബറിലാണ് ടെൻഡർ ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ മേയ് മാസം മുതൽ അദ്ദേഹം ജയിലിലാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് ഉത്തരവാദിയാകുകയെന്നും അനുരാഗ് ധണ്ട ചോദിച്ചു.
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