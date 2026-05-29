തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം വയസിലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തക; നാടിനൊന്നാകെ മാതൃകയായി സരസ്വതി ടീച്ചർ
Published : May 29, 2026 at 5:16 PM IST
അമരാവതി: ഉപജീവനത്തിനായി അധ്യാപന മേഖല തെരഞ്ഞെടുത്ത സരസ്വതി ടീച്ചർ (91) എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അധ്യാപിക ഇപ്പോള് സജീവ സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും അഭിഭാഷകയുമായിരുന്ന ദുർഗാഭായി ദേശ്മുഖ് പ്രശംസിച്ച അധ്യാപിക എന്ന പട്ടവും സരസ്വതി ടീച്ചറിനുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവം പ്രയം കൂടിയ അധ്യാപികയായ കണ്ടനൂരി സരസ്വതി ടീച്ചർ ഇന്നും ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയായി ജീവിക്കുന്നു.
ഒരു കാലത്ത്, എണ്ണമറ്റ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സാക്ഷരതയും പ്രത്യാശയും കൊണ്ടുവന്ന സരസ്വതി ടീച്ചർ തൻ്റെ കഴിവും പ്രതിബദ്ധതയും സാമൂഹിക സേവനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന കൊടുത്തു. നെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ ഗുഡൂരിലാണ് സരസ്വതി ജനിച്ച് വളർന്നത്. 1950-കളിൽ എം എ, ബി എഡ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഡബിൾ ഡിഗ്രികളും അവർ പൂർത്തിയാക്കി.
പിന്നീട് കൊൽക്കത്തയിലെ ശാന്തിനികേതനിലുള്ള വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ എം എ നേടി. ഈ കാലയളവിലാണ് അവർ അക്കാലത്ത് ബാലവാടി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ദുർഗാഭായി ദേശ്മുഖുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. സരസ്വതിയുടെ സമർപ്പണം ഉത്സാഹം, സേവനമനോഭാവം എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടയായ ദുർഗാബായ് 1959-ൽ ബാൽ വിഹാർ സെൻ്ററുകളുടെ ചീഫ് പ്രോജക്ട് ഓഫിസറായി അവരെ നിയമിച്ചു.
പിന്നീട്, അന്നത്തെ അനന്തപൂർ ജില്ലാ പരിഷത്ത് ചെയർമാൻ തിമ്മ റെഡ്ഡിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം, സരസ്വതിയെ 1961-ൽ കല്യാൺദുർഗത്തിലെ ഗവൺമെൻ്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ആയി സ്ഥലം മാറ്റി. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം അവർ അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. വീടുതോറും പോയി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. അവരുടെ അക്ഷീണ പരിശ്രമങ്ങൾ ക്രമേണ ഈ മേഖലയിലെ സാമൂഹിക മനോഭാവങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഇന്ന്, അവരുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലരും മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അധ്യാപകർ, പൊതു പ്രതിനിധികൾ എന്നിങ്ങനെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സരസ്വതിയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുത്തു. വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള അവരുടെ പ്രതിബദ്ധത കണക്കിലെടുത്ത് മൂന്ന് തവണ ജില്ലാതല ബഹുമതികൾക്ക് അർഹയായി. മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി വി രംഗ റാവു സംസ്ഥാനതല മികച്ച അധ്യാപക അവാർഡും അവർക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഭദ്രാചലം സ്വദേശിയായ സീതാരാമഞ്ജനേയലുവിനെ സരസ്വതി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ധീരവും അസാധാരണവുമായ ഒരു മിശ്ര വിവാഹമായിരുന്നു അത്.
1992-ൽ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മുഴുകി. കല്യാൺദുർഗം ലയൺസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റെന്ന നിലയിൽ, 163 പേർക്ക് സൗജന്യ നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അവർ വ്യക്തിപരമായി ധനസഹായം നൽകി. ചിറ്റൂർ ജില്ലയിലെ മഹൽ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി അവർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു. കല്യാൺദുർഗത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പുനരുദ്ധാരണത്തിനും ഉദാരമായി സംഭാവന നൽകി.
ഇന്നും, അവരുടെ പെൻഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. ദിവസവും പത്രങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സമകാലിക കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രായം ശരീരത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ, മനസിനെയല്ലെന്ന് സരസ്വതി ടീച്ചർ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ പറയുന്നു.
