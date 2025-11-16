പുത്തന് മാതൃക തീര്ത്ത് വിദ്യാര്ത്ഥികള്; പഠനയാത്രയില് നിന്ന് മിച്ചം പിടിച്ച പണം കര്ഷകരുടെ മക്കളുടെ പഠനച്ചെലവിന് സമ്മാനിച്ചു
മുതിര്ന്നവരെ സഹാനുഭൂതിയുടെയും കരുതലിന്റെയും പാഠങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൗമാരക്കാര്
Published : November 16, 2025 at 1:30 PM IST
ഛത്രപതി സംഭാജിനഗര്: സഹജീവികളോട് അനുകമ്പയും ഭൂതദയയും തെല്ലുമില്ലാത്തവരാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികള്എന്നാണ് പൊതുവെ ആധുനിക തലമുറയെക്കുറിച്ച് മുതിര്ന്നവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. എന്നാല് കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഹൈസ്കൂള് ക്ലാസുകളില് പഠിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം കുട്ടികള്. മുതിര്ന്നവര്ക്ക് പോലും അനുകരിക്കാവുന്ന മാതൃക തീര്ത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടികള്.
ഇവരുടെ പഠനയാത്രയില് നിന്ന് മിച്ചം പിടിച്ച പണം വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടാതെ സ്വരൂക്കൂട്ടിയ പണമാണ് ഇവര് വലിയൊരു ജീവകാരുണ്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിലുള്ള സരസ്വതി ഭുവന് വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളാണ് പുത്തന് തലമുറയുടെ മഹനീയ മാതൃകകളായി മാറിയത്. മറാത്ത്വാഡയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയില് കൃഷി നശിച്ച് പോയ കര്ഷകരുടെ മക്കളുടെ പഠന ചെലവുകള്ക്കായി ഇവര് മിച്ചം പിടിച്ച തുക സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എട്ട്, ഒന്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളില് പഠിക്കുന്ന മുഴുവന് കുട്ടികളും ഇതിനായി പണം നല്കി എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സ്കൂളിലെ പ്രിന്സിപ്പാള് വിശ്വരൂപ നികുംഭ് പറയുന്നു. ഈ കുട്ടികള് പണം സ്വരൂപിച്ച് തന്നെ ഏല്പ്പിച്ചു. വിദ്യാലയത്തിലെ ആറ് കുട്ടികളുടെ ഫീസാണ് ഇത്തരത്തില് അടച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബര് 25 മുതല് നവംബര് രണ്ട് വരെ കേരളത്തിലേക്കായിരുന്നു ഈ വിദ്യാലയത്തില് നിന്നുള്ള പഠന യാത്ര. ഇതിനായി ഓരോ കുട്ടികളും പതിനയ്യായിരം രൂപ വീതം നല്കണമായിരുന്നു. ഇവരുടെ വാഹന, താമസ, ഭക്ഷണ ചെലവുകള്ക്കുള്പ്പെടെയുള്ള തുക ആയിരുന്നു ഇത്. 90 കുട്ടികള് പഠനയാത്രയില് പങ്കെടുത്തു. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരികെ എത്തിയപ്പോള് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ചെലവ് കഴിച്ച് ബാക്കി മുന്നൂറ് രൂപ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചേര്ത്ത് വച്ചപ്പോള് 27000 രൂപയായി.
കുട്ടികള്ക്ക് ഓരോരുത്തര്ക്കുമുള്ള മുന്നൂറ് രൂപ തിരികെ നല്കാന് പ്രിന്സിപ്പല് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവര് ക്ലാസ് ടീച്ചറോട് തങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുടെ ഫീസ് കാര്യം പറഞ്ഞത്. കൃഷി നാശത്തെ തുടര്ന്ന് അവര്ക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാനാകാതെ വിഷമിക്കുന്ന കാര്യം അറിയാവുന്ന അധ്യാപകരും കുട്ടികളുടെ താത്പര്യത്തിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടു.
അഞ്ചിലും ആറിലും ഏഴിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടത്. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും തങ്ങളുടെ തീരുമാനം പ്രിന്സിപ്പലിനെ അറിയിച്ചു.
ഈ പണം തിരികെ കിട്ടിയാല് ഞങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും ഇത് പിസയോ ബര്ഗറോ കഴിക്കാനോ ശീതളപാനീയങ്ങള് കുടിക്കാനോ ചെലവിടും. മറ്റുള്ളവര് വേറെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങള്ക്കും. ഈ പണം തിരിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യില് കൊണ്ട് കൊടുക്കില്ലെന്നും വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രതിനിധിയായ ശിവരാദ് കുല്ക്കര്ണി പറയുന്നു.
കനത്ത മഴമൂലം വലിയ കൃഷി നാശം സംഭവിച്ച കര്ഷകരുടെ വേദന തങ്ങള് കണ്ടിരുന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില് കര്ഷക കുടുംബങ്ങളില് നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാന് തങ്ങള് തീരുമാനിച്ചതെന്നും കുല്ക്കര്ണി വ്യക്തമാക്കി.
തങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളില് ചിലര്ക്ക് മാതാപിതാക്കളില്ല. അത് കൊണ്ടും പണം തിരികെ വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാമെന്ന് കരുതി. എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് സമ്മതിച്ചു എന്നതും സന്തോഷകരമായ കാര്യമായ.
സ്കൂള് മാനേജ്മെന്റും ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചതോടെ ആറ് കുട്ടികളുടെ ഫീസിന്റെ കാര്യത്തില് തീരുമാനമായെന്ന് നികുംഭ് പറഞ്ഞു.
തങ്ങളുടെ കുട്ടികള് സമൂഹത്തിന് ഒരു വലിയ സന്ദേശം നല്കിയതില് താന് ഏറെ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും നികുംഭ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തില് തന്നെ സഹജീവികളോട് ഇവര് കാട്ടുന്ന അനുകമ്പ തീര്ച്ചയായും അഭിനന്ദനീയം തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.