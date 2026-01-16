ETV Bharat / bharat

പതിനാറിലെ വിവാഹം, സ്ത്രീധന പീഡനം; വിധിക്ക് മുന്നിൽ തോൽക്കാതെ സന്തോഷി, ഓട്ടോയിൽ താണ്ടിയത് 1600 കിലോമീറ്റർ

ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി സന്തോഷി ദിയോ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഒഡീഷയിലെ ആദ്യ വനിതാ 'മോ ബസ്' ഡ്രൈവറായ ഇവർ വോൾവോ ട്രക്കും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ പദ്ധതിയിലൂടെ നാലുചക്ര വാഹനം വാങ്ങി സന്തോഷി മാതൃകയായി.

ODISHA WOMAN AUTO DRIVER BREAKING GENDER BARRIERS AMA SUVAHAK SCHEME ODISHA
Santoshi Deo in her autorickshaw (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഭുവനേശ്വർ: ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ കഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്കിടയിൽ വേറിട്ട മുഖമാണ് സന്തോഷി ദിയോയുടേത്. ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചടികളും തടസങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോഴും പതറാതെ പിടിച്ചുനിന്ന ഈ വനിത പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരുന്നവർക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനം കൂടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമല്ലെന്ന് കരുതുന്ന ഏതൊരു സ്‌ത്രീക്കും സന്തോഷി മാതൃകയാണ്.

പതിനാറാം വയസിലാണ് സന്തോഷി വിവാഹിതയായത്. സ്‌ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിൽ നിന്നും പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ തൻ്റെ മകളെയും കൂട്ടി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സന്തോഷി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തളർന്നിരിക്കാൻ അവർ തയാറായില്ല. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഭുവനേശ്വറിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് സന്തോഷി. എത്ര തിരക്കേറിയ റോഡിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് സന്തോഷി തൻ്റെ യാത്രക്കാരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നത്.

ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാൻ തയാറായില്ലെന്ന് സന്തോഷി പറയുന്നു. ചെന്നൈയിലെ ഒരു ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽ മില്ലിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്‌ത്രീ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് സന്തോഷിക്ക് പ്രചോദനമായത്. അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തനിക്കും സാധിക്കുമെന്ന് സന്തോഷി ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ 2015ൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യമൊക്കെ ആളുകൾ തൻ്റെ ഓട്ടോയിൽ കയറാൻ മടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സന്തോഷി ഓർക്കുന്നു. ഒഡീഷ സ്‌കിൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ സുബ്രതോ ബാഗ്‌ചിയും മുൻ കിയോഞ്‌ജർ കലക്ടർ എൻ തിരുമല നായികും ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്തത് വലിയ അംഗീകാരമായി.

ചരിത്രം തിരുത്തി സന്തോഷി

എപ്പോഴും പരിമിതികൾ മറികടക്കാനാണ് സന്തോഷി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹെവി മെഷിനറികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരിശീലനം നേടി. പിന്നീട് കിയോഞ്ജർ ജില്ലയിലെ ഗുവാലി ഖനനമേഖലയിൽ 40 മെട്രിക് ടൺ ഭാരമുള്ള വോൾവോ ട്രക്കും സന്തോഷി ഓടിച്ചു. വോൾവോ ട്രക്ക് ഓടിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും ഒരു സ്‌ത്രീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌താൽ ഒന്നും അസാധ്യമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും സന്തോഷി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തുടർന്ന് 2021ൽ ഭുവനേശ്വറിലെ ആദ്യത്തെ വനിത 'മോ ബസ്' ഡ്രൈവറായി സന്തോഷി വീണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചു. എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങളും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് സന്തോഷിയുടെ ഇഷ്‌ടവാഹനം. അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണവുമുണ്ട്. രോഗിയായ പിതാവിനെ കിയോഞ്ജറിൽ നിന്ന് കട്ടക്കിലെ എസ്‌സി‌ബി മെഡിക്കൽ കോളജ് വരെ സന്തോഷി കൊണ്ടുപോയത് ഓട്ടോറിക്ഷയിലായിരുന്നു. കൂടാതെ വ്യക്തിപരമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങളിൽ നീതി തേടി കിയോഞ്ജറിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ഏകദേശം 1,600 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചതും ഇതേ ഓട്ടോയിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് രാമക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കിയോഞ്ജറിൽ നിന്ന് അയോധ്യയിലേക്കും പ്രയാഗ്‌രാജിലേക്കും കോരാപുട്ടിലേക്കും സന്തോഷി യാത്ര ചെയ്‌തത് തൻ്റെ ഓട്ടോയിൽ തന്നെയായിരുന്നു.

സർക്കാർ സഹായം

ഒഡീഷ സർക്കാരിൻ്റെ വാണിജ്യ ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന സംരംഭമായ എഎംഎ സുവാഹക് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവായി അടുത്തിടെ സന്തോഷി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് അധിക സബ്‌സിഡികൾക്കൊപ്പം 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്‌പകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഗതാഗത മേഖലയിലെ വനിത സംരംഭകരെ ശാക്തീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എഎംഎ സുവാഹക്കിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ സന്തോഷി ഇന്ന് ഒരു ഫോർ വീലർ വാഹനത്തിൻ്റെ കൂടി ഉടമയാണ്. ഈ വാഹനത്തിനായി സർക്കാർ വായ്‌പ നൽകിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും തന്നെപ്പോലുള്ള നിരവധി സ്‌ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനും അന്തസോടെ ജീവിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും സന്തോഷി പറഞ്ഞു.

Also Read: ജീവിതം മാറ്റിയത് ആ കാഴ്‌ച; അധ്യാപനം ഉപേക്ഷിച്ച് തെരുവ് നായകളോടൊപ്പം, മാസം ചെലവ് ലക്ഷങ്ങള്‍

TAGGED:

AMA SUBAHAK SCHEME NEWS
MO BUS FEMALE DRIVER
BHUBANESWAR WOMAN AUTO DRIVER
ODISHA WOMEN EMPOWERMENT NEWS
SANTOSHI DEO ODISHA DRIVER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.