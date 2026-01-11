അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്താൻ പെടാപ്പാട്; യാത്രാനിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി ബസും വിമാനവും, ഹൈവേകളിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക്
അവധി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വിമാനക്കമ്പനികളും സ്വകാര്യബസുകളും യാത്രാനിരക്ക് കുത്തനെ ഉയർത്തിയതും മണിക്കൂറുകളോളമുള്ള ട്രാഫിക്ക് ബ്ലോക്കും അവധിക്കാല ഉത്സാഹം പാടെ കവരുകയാണ്.
Published : January 11, 2026 at 8:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സംക്രാന്തി, പൊങ്കൽ തുടങ്ങിയ ഉത്സവം പ്രമാണിച്ച് അവധിക്കാലത്ത് നാടണയാൻ പെടാപാട് പെടുകയാണ് മലയാളികൾ. ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവടങ്ങളിൽ ജോലിക്കായും പഠനത്തിനായും നിരവധി മലയാളികളാണ് താമസിക്കുന്നത്. സംക്രാന്തി പൊങ്കൽ അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ്.
അവധി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വിമാനക്കമ്പനികളും സ്വകാര്യബസുകളും യാത്രാനിരക്ക് കുത്തനെ ഉയർത്തിയതും മണിക്കൂറുകളോളമുള്ള ട്രാഫിക്ക് ബ്ലോക്കും അവധിക്കാല ഉത്സാഹം പാടെ കവരുകയാണ്. ഐആർസിടിസി വഴി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർ പോലും 100ഉം 101 മൊക്കെയായാണ് വെയിറ്റിങ്ങ് ലിസിറ്റിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇത് മുതലെടുത്താണ് വിമാന കമ്പനിക്കളും സ്വകാര്യ ബസുകളും യാത്രാനിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബെംഗളൂരു മുതൽ കൊച്ചി വരെ 800 മുതൽ 1,000 വരെയായിരുന്നു സാധാരണ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 2,500 ന് മുകളിലാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത്. അതായത് ഇരട്ടിയിലധികം പണം നൽകണം. അതേസമയം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് 3000 മുതൽ 6000 വരെയാണ് സ്വകാര്യ ബസിൻ്റെ യാത്രാ നിരക്ക്.
ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6,000 രൂപക്കടുത്താണ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള നിരക്ക്. ബെംഗുളൂരുവിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയലേക്ക് 4000 രൂപക്കടുത്താണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.
ഹൈദരാബാദ്-വിജയവാഡ ഹൈവേയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
സംക്രന്ത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ഹൈദരാബാദ്-വിജയവാഡ ഹൈവേയിലും വൻ ഗതാഗതാക്കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത നാല്, അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഈ സ്ഥിതി തുടരുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴുവാക്കാനായി വാഹനങ്ങൾ പല വഴികളിലൂടെയായി വഴി തിരിച്ചുവിടുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പകൽ സമയത്താണ് തിരക്ക് കൂടുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായതോയെ ഹൈദരാബാദ്-വിജയവാഡ ഹൈവേയിൽ യാത്രാപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന അത്യാവശ്യ യാത്രക്കാർക്ക് അടിയന്തര സഹായത്തിനായി 1033 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിക്കാമെന്നും ട്രാഫിക് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ആംബുലൻസുകൾ, ക്രെയിനുകൾ, ഇന്ധന വിതരണം എന്നീ സേവനങ്ങൾക്കായും ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ
പൊങ്കൽ, മകരസംക്രാന്തി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച യാത്രാത്തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകള് റെയിൽവേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരു-കൊല്ലം, ബെംഗളൂരു-കണ്ണൂർ റൂട്ടുകളിലാണ് സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തെലങ്കാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് സംക്രാന്തി. മൂന്ന് ദിവസമായാണ് ആഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നത്. ഭോഗി, മകര സംക്രാന്തി, കനുമ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്.
Also Read: മകര സംക്രമ ദിവസം പൊന്നമ്പലമേട്ടില് ജ്യോതി തെളിയും; ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം, അറിയാം അത്യപൂര്വ്വ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച്