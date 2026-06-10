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സോജിലാ തുരങ്കത്തിന് ബ്രിഗേഡിയർ ഉസ്മാൻ്റെയും ലളിതാദിത്യൻ്റെയും പേര് നൽകണം: ശിവസേന എംപി

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 11,578 അടി ഉയരത്തിലാണ് പ്രധാന തുരങ്കത്തിൻ്റെ നിർമാണം നടക്കുന്നത്

MP SANJAY RAUT WORLDS LONGEST BIDIRECTIONAL TUNNEL KASHMIR AND LADAKH LINKS TUNNEL MP DEMANDED NAMES FOR ZOJILA TUNNEL
MP Sanjay Raut, Zojila Tunnel (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 10, 2026 at 1:29 PM IST

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മുംബൈ: കശ്മീർ താഴ്‌വരയെ ലഡാക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സോജിലാ തുരങ്കത്തിൻ്റെ രണ്ട് കവാടങ്ങൾക്ക് 1947-48ലെ ഇന്തോ-പാക് യുദ്ധവീരനായ ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് ഉസ്മാൻ്റെയും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കശ്മീർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സാമ്രാട്ട് ലളിതാദിത്യ മുക്താപീഡൻ്റെയും പേരുകൾ നൽകണമെന്ന് ശിവസേന (യുബിടി) എംപി സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ തുരങ്കമായ സോജിലാ തുരങ്കത്തിൻ്റെ നിർമാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 6,800 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി കശ്മീർ താഴ്‌വരയെ ലഡാക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കും. ഹിമാലയത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 13 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടര മീറ്റർ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്തതോടെ പദ്ധതി സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടം പിന്നിട്ടു. ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് നിർമിക്കുന്ന ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 11,578 അടി ഉയരത്തിലാണ് പ്രധാന തുരങ്കത്തിൻ്റെ നിർമാണം നടക്കുന്നത്. സോനാമാർഗിൽ നിന്ന് 24 കിലോമീറ്ററും ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് 103 കിലോമീറ്ററും അകലെയാണ് ഈ പ്രദേശം. കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ് തുരങ്കത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ സ്ഫോടന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി 2028 ഫെബ്രുവരിയിൽ തുരങ്കം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് സോജിലാ തുരങ്കമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ സഞ്ജയ് റാവുത്ത് വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കശ്മീരിനും ലഡാക്കിനുമിടയിൽ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗത സൗകര്യം ലഭ്യമാകും. ഇതിനുപുറമെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാനും വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ സംയോജനം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ പരസ്പര പൂരകവുമായ തലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി സോജിലാ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഒരു കവാടത്തിന് ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് ഉസ്മാൻ്റെ പേരും മറ്റൊന്നിന് സാമ്രാട്ട് ലളിതാദിത്യ മുക്താപീഡൻ്റെ പേരും നൽകണമെന്ന് താൻ നിർദേശിക്കുന്നതായി സഞ്ജയ് റാവുത്ത് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സോജിലാ തുരങ്കത്തിൻ്റെ സോനാമാർഗ് അഥവാ കശ്മീർ ഭാഗത്തുള്ള കവാടത്തിന് ബ്രിഗേഡിയർ മുഹമ്മദ് ഉസ്മാൻ്റെ പേര് നൽകാവുന്നതാണ്. ദ്രാസ് അഥവാ ലഡാക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കവാടത്തിന് സാമ്രാട്ട് ലളിതാദിത്യ മുക്താപീഡൻ്റെ പേരും നൽകണമെന്ന് ബുധനാഴ്ച എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കത്തിൽ ശിവസേന (യുബിടി) നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചവരുടെ ധീരതയ്ക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ കശ്മീരിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയ സമ്പന്നമായ ചരിത്ര പൈതൃകത്തിനുമുള്ള ആദരവായിരിക്കും ഈ നടപടിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം, ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വര പൈതൃകത്തോടുള്ള ബഹുമാനം എന്നിവയുടെ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ധീരതയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ

നൗഷേരയിലെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിഗേഡിയർ ഉസ്മാൻ 1947-48 കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്തോ-പാക് യുദ്ധത്തിൽ അസാധാരണമായ ധീരതയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ നൗഷേര, ഝംഗർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചു. വിഭജനകാലത്ത് പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അദ്ദേഹം 1948 ജൂലായ് മൂന്നിന് മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചു. മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് മഹാ വീരചക്ര നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമെന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും തിളങ്ങുന്ന പ്രതീകമാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് രാജ്യസഭ അംഗം കൂടിയായ സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കശ്മീർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാർക്കോട്ട രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സാമ്രാട്ട് ലളിതാദിത്യ മുക്താപീഡൻ. മധ്യേഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ടിബറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം വ്യാപിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായ മാർത്താണ്ഡ സൂര്യക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗംഭീരമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചു. പുരാതന ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ കശ്മീരിനെ ശക്തമായ ഒരു സാംസ്കാരിക സൈനിക കേന്ദ്രമായി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

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MP SANJAY RAUT
WORLDS LONGEST BIDIRECTIONAL TUNNEL
KASHMIR AND LADAKH LINKS TUNNEL
MP DEMANDED NAMES FOR ZOJILA TUNNEL
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