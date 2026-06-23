ETV Bharat / bharat

സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ 46-ാം ചരമവാർഷികം; ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് കോൺഗ്രസ്

1980 ജൂൺ 23ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിലാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത്

46TH DEATH ANNIVERSARY INDIAN NATIONAL CONGRESS SANJAY GANDHI DEATH SANJAY GANDHI REMEMBRANCE DAY
സഞ്ജയ് ഗാന്ധി (ANI)
author img

By ANI

Published : June 23, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: മുൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ 46-ാം ചരമവാർഷികത്തിൽ ആദരമർപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ അനുസ്മരിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആദരമർപ്പിച്ചത്.

മുൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗം സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ ചരമവാർഷികത്തിൽ ആദരമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, പൊതുജന സേവനത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളെ രാഷ്ട്രനിർമാണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടുമെന്നും കോൺഗ്രസ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പങ്കുവച്ച ഔദ്യോഗിക സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരമർപ്പിക്കുന്നതായും പാർട്ടി കുറിച്ചു.

അപകടവും വിയോഗവും
1980 ജൂൺ 23ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിലാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഡൽഹി ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ പുതിയ വിമാനം പറത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. തൻ്റെ ഓഫിസിന് മുകളിലൂടെ വിമാനത്തിൽ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം മരിച്ചു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക യാത്രികനായ ക്യാപ്റ്റൻ സുഭാഷ് സക്സേനയും അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

വിദ്യാഭ്യാസവും താത്പര്യങ്ങളും
സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം സർവകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിരുന്നില്ല. പകരം ഓട്ടോമോട്ടീവ് എൻജിനിയറിങ് കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്രൂവിലുള്ള റോൾസ് റോയ്സ് കമ്പനിയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ അപ്രൻ്റിസ്ഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. സ്പോർട്സ് കാറുകളിൽ അതീവ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1976ൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. വിമാനങ്ങളിലെ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങളിൽ വലിയ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച സഞ്ജയ് ഗാന്ധി, ഈ കായിക വിനോദത്തിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൽ ബോയിങ് 737-200 എഡിവി വിമാനത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. മാതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുമായി സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് പുലർത്തിയിരുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം
1980 ജനുവരിയിൽ നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേഠി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് കോൺഗ്രസ് (ഐ) ടിക്കറ്റിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വിജയിച്ചത്. മരണത്തിന് കൃത്യം ഒരു മാസം മുൻപ്, 1980 മെയ് മാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതികളുടെ പേരിലാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പ്രധാനമായും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത്.

അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വഹിച്ച പങ്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഔദ്യോഗിക പദവികൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഭരണതലത്തിൽ അദ്ദേഹം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. മാരുതി മോട്ടോഴ്സ് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. യുവാക്കളെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ട സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് സഹോദരൻ രാജീവ് ഗാന്ധി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്.

Also Read:പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് സമ്മാനിക്കും; 65 പ്രതിഭകൾക്ക് ആദരം

TAGGED:

SANJAY GANDHI PLANE CRASH
CONGRESS LEADER SANJAY GANDHI
SANJAY GANDHI AMETHI MP
INDIAN NATIONAL CONGRESS
SANJAY GANDHI DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.