വലിച്ചെറിയാൻ വരട്ടെ... അടയ്ക്ക തൊണ്ടിൽ നിന്ന് ഇനി വസ്ത്രങ്ങളും സാനിറ്ററി പാഡുകളും നിർമിക്കാം; പുത്തൻ കണ്ടുപിടിത്തം
Published : November 16, 2025 at 10:31 AM IST
ബെംഗളൂരു: അടയ്ക്ക തൊലി ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല. തൊലിയിലെ നാരുകള് ഉപയോഗിച്ച് തുണികളും സാനിറ്ററി പാഡുകളും നിർമിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബാപ്പുജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനിയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (BIET) യിലെ വിദ്യാർഥികള്. അടയ്ക്കയുടെ തൊലി ഉപയോഗിച്ച് ഷർട്ടുകളും സാനിറ്ററി പാഡുകളും കുർത്തകളുമെല്ലാം നിർമിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണിവർ.
ബാപ്പുജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനിയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. വൈഎൻ ദിനേശിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഫസർമാരായ ഡോ. എസ്എം ചന്ദ്രശേഖറും ഡോ. കെ ബിർവീന്ദ്രയും വിദ്യാർഥികളും ചേർന്നാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഷർട്ടുകൾ, സ്ത്രീകൾക്കുള്ള കുർത്തകൾ, ഷീറ്റുകള് എന്നിവയാണ് തയാറാക്കിയത്. 30 ശതമാനം അടക്ക തൊലി നാരും കോട്ടൺ നൂലും കലർത്തിയാണ് തുണിത്തരങ്ങൾ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി നാരുകള് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന യന്ത്രവും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. 2017ൽ ആരംഭിച്ച ഗവേഷണം ഇടയ്ക്ക് നിലച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 2025ൽ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഷർട്ടുകൾ, കർട്ടനുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, പാഡുകള്, മര ഷീറ്റുകൾ എന്നിവ അടയ്ക്ക തൊലിയുടെ നാരുകളിൽ നിന്ന് ഉപോത്പന്നമായി നിർമിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഉണങ്ങിയ അടയ്ക്ക തൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം തൊണ്ടിൽ നിന്ന് നാര് പൂർണമായും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇഴകളായി വേർതിരിച്ച നാര് വീണ്ടും ഉണക്കിയ ശേഷം അത് ബോ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നാരിൻ്റെ ഇഴകള് ചീകി മിനുക്കി അനുയോജ്യമായ നാര് വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ബോ റൂമിലെ പ്രക്രിയ.
ശേഷം ഇവ നൂലുകളായി വേർതിരിച്ച് മൃദുത്വം നൽകാൻ പരുത്തി നൂലുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വസ്ത്രങ്ങള് നിർമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടയ്ക്കാ നാരിൽ നിന്ന് നിർമിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഖാദി ഉത്പന്നങ്ങൾ പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. പതിനായിരം സാനിറ്ററി പാഡുകൾ, ഡയപ്പറുകൾ, ബാൻഡേജുകൾ എന്നിവ ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരും വിദ്യാർഥികളും ചേർന്ന് നിർമിച്ചുകൊണ്ടാണ് പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്.
4,000 പാഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് 4,000 പാഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിനുപുറമെ, കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡയപ്പറുകളും രോഗികൾക്ക് ബാൻഡേജുകളുടെ നിർമാണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
'അടയ്ക്ക തൊലികൾക്ക് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ സാനിറ്ററി പാഡുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് ടൺ തൊലികൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അവ ശേഖരിച്ചാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്'- ബയോടെക്നോളജി പ്രൊഫസർ ഡോ മഞ്ജുനാഥ് എൻഎസ് പറഞ്ഞു.
ചിത്രദുർഗ, തുംകൂർ, മംഗലാപുരം, ശിവമോഗ, ദാവൻഗരെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന അടയ്ക്കയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തൊണ്ടുകള് ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
