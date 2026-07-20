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സമൃദ്ധി എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ദാരുണ അപകടം; കാറിന് പിന്നിൽ ട്രക്കിടിച്ച് അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

വാർധ ജില്ലയിലെ പുൽഗാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വിരുൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചിന് സമീപം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്

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Maharashtra Eicher truck car accident (ANI)
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By ANI

Published : July 20, 2026 at 10:14 AM IST

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മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാർധയിൽ സമൃദ്ധി എക്സ്പ്രസ് വേയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു. കാറിന് പിന്നിൽ ഐഷർ ട്രക്ക് ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് പേരും ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുമാണ് മരിച്ചത്. ട്രക്കിലെ ക്ലീനർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

വാർധ ജില്ലയിലെ പുൽഗാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വിരുൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചിന് സമീപം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ഐഷർ ട്രക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മുന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കാറിന് പിന്നിൽ അതിശക്തമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്നു.

കാർ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് പേരും സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഐഷർ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ട്രക്കിലെ ക്ലീനർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ഹൈവേ പൊലീസും പുൽഗാവ് പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തകർന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് സമൃദ്ധി എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ഏറെനേരം ഗതാഗതം തടസപ്പെടുകയും വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് തകർന്ന വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാണ് ഗതാഗതം പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി പുൽഗാവ് റൂറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ അമിതവേഗവും ഡ്രൈവർമാരുടെ ഉറക്കക്ഷീണവുമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ദാരുണമായ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുംബൈയിൽ ബസ് അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, മുംബൈയിലെ അന്ധേരി വെസ്റ്റിൽ ബെസ്റ്റ് (BEST) ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് നിരവധി വാഹനങ്ങളിലിടിച്ച് രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ജൂലൈ 11ന് വൈകിട്ട് 6.10ഓടെ അംബോലിക്ക് സമീപം എസ്.വി റോഡിലായിരുന്നു അപകടം. തിലക് നഗറിൽ നിന്ന് അന്ധേരി ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന 242-ാം നമ്പർ റൂട്ടിലോടുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് തകരാറിലായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ബൃഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (ബി.എം.സി) അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ബസ് നാല് കാറുകൾ, ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ, ഒരു ടെമ്പോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇടിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പലതും തകർന്നു. അപകടവിവരം ലഭിച്ചയുടൻ മുംബൈ ഫയർ ബ്രിഗേഡും (എം.എഫ്.ബി) പ്രാദേശിക പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.

അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 33കാരനായ സന്തലാൽ യാദവിനെ കൂപ്പർ ആശുപത്രിയിലും 33കാരിയായ സാക്ഷിയെ മില്ലത്ത് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവറെ ഡി.എൻ നഗർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ബ്രേക്ക് തകരാറിലാണോ അതോ ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (ആർ.ടി.ഒ) ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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