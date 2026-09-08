മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് 20 നാളുകൾ; കാറിടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അധ്യാപികയ്ക്ക് അദ്ഭുതരക്ഷപ്പെടൽ
സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയകളും മാരകമായ അണുബാധകളും നിറഞ്ഞ 20 നാളത്തെ മരണപ്പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ.
Published : September 8, 2026 at 9:16 AM IST
കൊൽക്കത്ത: കാൽനടയാത്രക്കാർക്കുള്ള നടപ്പാതയിലൂടെ നിൽക്കുകയായിരുന്ന 27കാരിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കാർ പാഞ്ഞുകയറിയത് കണ്ണടച്ചുതുറക്കുന്ന വേഗത്തിലാണ്. ആ ഒരൊറ്റ നിമിഷം അവളെ തള്ളിവിട്ടത് മരണത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്കാണ്. വാരിയെല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞുനുറുങ്ങി, ശ്വാസകോശത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വെൻ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായം തേടിയ 20 ദിവസങ്ങൾ. ഒടുവിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട്, ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട് ലേക്കിലെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ റിയ (യഥാർഥ പേരല്ല).
ഓഗസ്റ്റ് 13നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുകയായിരുന്ന ഒരാൾ ഓടിച്ച കാറാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട കാർ നടപ്പാതയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന റിയയെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് സാൾട്ട് ലേക്കിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കടുത്ത ശ്വാസതടസവും രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള വാരിയെല്ലുകൾക്കും നെഞ്ചിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള അസ്ഥിക്കും പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും വലതുകൈയിലെ അസ്ഥിക്ക് പൊട്ടൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ ഡോക്ടർമാർ ഇരുവശങ്ങളിലും ചെസ്റ്റ് ഡ്രെയിനുകൾ ഘടിപ്പിച്ചു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള അടിയന്തര ചികിത്സകൾക്കൊപ്പം റിയയെ മെക്കാനിക്കൽ വെൻ്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ അപകടം അവിടെ അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ യുവതിക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായി വരികയും പനി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. നെഞ്ചിൻ്റെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആരോഗ്യനില വഷളായതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദീർഘനാൾ വെൻ്റിലേറ്റർ സഹായം വേണ്ടിവരുമെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെ ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ട്രക്കിയോസ്റ്റമി ചെയ്തു.
സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യനില
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി. ഓഗസ്റ്റ് 21ന് പൾമണറി എഡിമയ്ക്ക് സമാനമായ അവസ്ഥയുണ്ടായി. ചർമത്തിനടിയിൽ അസാധാരണമായി വായു അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് എംഫിസീമ എന്ന അവസ്ഥയാണിത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ വലതുവശത്ത് ബ്രോങ്കോപ്ല്യൂറൽ ഫിസ്റ്റുല രൂപപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. ശ്വാസനാളങ്ങൾക്കും ശ്വാസകോശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്ല്യൂറൽ സ്പേസിനും ഇടയിൽ അസാധാരണമായ ഒരു പാത രൂപപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.
ഇതുവഴി ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വായു തുടർച്ചയായി ചോർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതോടെ വെൻ്റിലേറ്ററിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാകുകയും ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും. വളരെ അപൂർവവും എന്നാൽ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നതുമായ സങ്കീർണാവസ്ഥയാണിതെന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയും തുടർചികിത്സയും
സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചു. കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗം ബ്രോങ്കോപ്ല്യൂറൽ ഫിസ്റ്റുല അടയ്ക്കുകയും ഒടിഞ്ഞ വാരിയെല്ലുകൾ ശരിയാക്കുകയും ചെയ്തു. വായു ചോർച്ചയും പരിഹരിച്ചു. എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷവും അപകടാവസ്ഥ പൂർണമായും മാറിയിരുന്നില്ല. ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ 100 മുതൽ 130 മില്ലിലിറ്റർ വരെ വായു ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേക വെൻ്റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് സ്ഥിരത കൈവരിച്ചത്.
ഇതിനിടെ അണുബാധയും വില്ലനായി എത്തി. സെപ്സിസ്, വിട്ടുമാറാത്ത പനി, വിളർച്ച, രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ തുടങ്ങിയ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടായതോടെ രക്തം നൽകേണ്ടിവന്നു. മൈക്രോബയോളജിക്കൽ പരിശോധനകൾ ആവർത്തിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആൻ്റിമൈക്രോബയൽ ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്തു. മൂത്രത്തിൽ കാൻഡിഡ സ്പീഷീസും രക്തത്തിൽ കോളര ഇതര വിബ്രിയോ സ്പീഷീസും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സങ്കീർണതകൾക്കിടയിൽ വലതുകൈയിലെ ഒടിവിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷം ഇത് ചെയ്യാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ കൈ അനക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ്
പിന്നീട് റിയയുടെ ആരോഗ്യനില പടിപടിയായി മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇൻവേസീവ് മെക്കാനിക്കൽ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് പോർട്ടബിൾ ബൈപാപ്പ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റി. നില കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ അധിക ഓക്സിജൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ റിയ സ്വന്തമായി ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. വായു ചോർച്ച നിൽക്കുകയും നെഞ്ചിലെ ട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള സ്രവങ്ങളുടെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്തു. ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത മുറിവുകളും ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങി.
ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ, ജനറൽ സർജറി, കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി, പൾമണോളജി, എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാർ ഈ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. നഴ്സിങ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ലഭിച്ചു.
ഓരോ നിർണായക ഘട്ടത്തിലും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായി വന്നുവെന്ന് ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദിപാങ്കർ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടീം എന്നിവരുടെ ഏകോപനമാണ് റിയയെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ റിയയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനും അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകാനും കഴിഞ്ഞതാണ് നിർണായകമായതെന്ന് എമർജൻസി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ പർമിത കാഞ്ചിലാൽ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുമായിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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ഒടുവിൽ അപകടം നടന്ന് 20 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് റിയ ആശുപത്രി വിട്ടു. ട്രക്കിയോസ്റ്റമി ട്യൂബും യൂറിനറി കത്തീറ്ററും ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമായാണ് ഇപ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ പ്രത്യേക പരിചരണത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ പരിശോധനകളും വിശ്രമവും വൈദ്യോപദേശവും പാലിച്ച് പൂർണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് റിയ. നടപ്പാതയിൽ നിന്ന് ആശുപത്രി കിടക്കയിലേക്കുള്ള ആ 20 ദിവസത്തെ ദുരിതപൂർണമായ യാത്രയ്ക്ക് തത്കാലം വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്. മരണത്തെ തോൽപിച്ച് 27കാരിയായ റിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി.
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