പെൺകുഞ്ഞിനെ വിറ്റത് 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ;ഡോക്‌ടർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്, ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

മാതാപിതാക്കള്‍ അറിയാതെ കുഞ്ഞിനെ വിറ്റു. ഡോക്‌ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്. ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍. കുട്ടിയെ വാങ്ങിയ സ്‌ത്രീയും അറസ്റ്റില്‍.

3 MONTH OLD GIRL SALE CHILD TRAFFICKING SALE OF BABY BHANDARA BABY GIRL SALE MUMBAI
representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 12, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: ചികിത്സയുടെ പേരിൽ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ വിറ്റ കേസില്‍ ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍. പ്രധാന പ്രതി ഡോ. നിതേഷ് ബാജ്‌പേയ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നാല് പ്രതികള്‍ ഒളിവില്‍ തുടരുന്നു. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയെ വാങ്ങിയ മാൾട്ടി പ്രകാശ് വാഗ്മറയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ഭണ്ഡാരി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രതികള്‍ 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സ്‌ത്രീക്ക് വിറ്റത്. ശിശുവിന് ഭാരം കുറവായതിനാല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്തത്. എന്നാല്‍ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത കടന്നുവരവാണ് ക്രൂരകൃത്യത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നടന്ന സംഭവം

ഗോണ്ടിയ-ഭണ്ഡാര ജില്ലയിലെ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ച കേസാണിത്. ഫെബ്രുവരി 2 നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വികസന വകുപ്പിലേക്ക് വന്ന കോളാണ് ക്രൂരകൃത്യത്തിൻ്റെ വിവങ്ങള്‍ പുറത്ത് കൊണ്ട് വരാന്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തെ സഹായിച്ചത്.

ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പരായ 1098 ലേക്ക് ഒരു അജ്ഞാതൻ്റെ കോള്‍ വന്നു. ഭണ്ഡാര സ്വദേശിയായ മാൾട്ടി പ്രകാശ് വാഗ്മറെ എന്ന സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പത്ത് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു നവജാത ശിശു ഉണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററും ജീവനക്കാരും മാൾട്ടി വാഗ്മറെയുടെവീട്ടിലെത്തി. അവിടെ അവർ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി.

വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ പെൺകുട്ടിയെ ഗോണ്ടിയയിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് മാൾട്ടി വാഗ്മറെ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വികസന വകുപ്പ് സംഘത്തോട് സമ്മതിച്ചു. അതേസമയം, ഫെബ്രുവരി 3 ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി മാൾട്ടി വാഗ്മറെയെ ഭണ്ഡാരയിലെ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ ഹാജരായില്ല. തുടര്‍ന്ന് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് സംഭവം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഉടൻ തന്നെ പണ്ടാർബോഡിയിലെ മാൾട്ടി വാഗ്മറെയുടെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും അവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. എന്നാല്‍ അവര്‍ ഒര വാഹനത്തില്‍ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന വിവരം പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കുഷാരി ഫാറ്റയിൽ റോഡ് തടഞ്ഞ് വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തു.

പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ്

കാറില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പൗർണിമ സതീഷ് ധ്രുവേ എന്ന സ്ത്രീയുടെ കൈവശമാണ് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. 15-20 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരപ്പിച്ചാണ് സ്‌ത്രീക്ക് കുട്ടിയെ കൈമാറിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

"പ്രസവസമയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് ഭാരം കുറവായിരുന്നു. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ഗംഗാബായ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്‌തതിനുശേഷവും പെൺകുട്ടിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതിയായ ഡോക്‌ടര്‍ മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചത്" പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നാഗ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു എൻജിഒയുടെ സഹായത്തോടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പെൺകുട്ടിയെ അയയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഡോക്‌ടർ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുകയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ അവിടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതി കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

മാതാപിതാക്കളുടേത് തൃപ്‌തികരമല്ലാത്ത മൊഴി

കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ മാതാപിതാക്കൾ നല്‍കിയ മൊഴി തൃപ്‌തികരമല്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മാതാപിതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ തൃപ്‌തികരമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗൊണ്ടിയയിലെ ഒരു ഡോക്‌ടറാണ് തങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ചികിത്സയ്‌ക്കായി കൊണ്ടു പോയതെന്ന് അവര്‍ സമ്മതിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

