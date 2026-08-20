കോണ്ഗ്രസ് മുന് എംപി സജ്ജന് കുമാര് അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപക്കേസില് തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെ
ഡൽഹിയിലെ തിഹാർ ജയിലിൽ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : August 20, 2026 at 2:19 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 1984-ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപക്കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് മുൻ എം.പി സജ്ജൻ കുമാർ (80) അന്തരിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ തിഹാർ ജയിലിൽ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് പിന്നാലെ 1984 നവംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിലെ പാലം കോളനി പ്രദേശത്തുണ്ടായ കലാപത്തിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സജ്ജൻ കുമാർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തുകയും 2018 ഡിസംബർ 17-ന് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച ഹർജി നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
ഇതിനിടെ, 1984-ലെ കലാപകാലത്ത് ഡൽഹിയിലെ ജനക്പുരി, വികാസ്പുരി പ്രദേശങ്ങളിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു എന്നാരോപിക്കുന്ന രണ്ട് വെവ്വേറെ കേസുകളിൽ ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ ഡൽഹി കോടതി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറെ ഉലച്ച സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപക്കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിലൊരാളായ സജ്ജൻ കുമാറിന്റെ മരണം തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതരും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആരായിരുന്നു സജ്ജന് കുമാര്
1945 സെപ്റ്റംബർ 23-ന് രഘുനാഥ് സിങ്ങിന്റെയും മീ കൗറിന്റെയും മകനായി ജനിച്ച സജ്ജൻ കുമാർ, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ബേക്കറി ഉടമയായിരുന്നു. 1977-ൽ ഡൽഹി കൗൺസിലറായി പ്രവേശിച്ച് പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അംഗമായും ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് ഘടകത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു. സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത അനുയായി എന്ന നിലയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചത്.
1980-ൽ ഔട്ടർ ഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോക്സഭയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം 1991-ലും 2004-ലും ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും പാർലമെന്റിലെത്തി. എന്നാൽ, 1984 ഒക്ടോബർ 31-ന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറിയ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിലെ പങ്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചത്.
കലാപകാരികളെ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു, മദ്യവും പണവും നൽകി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു, ജനക്കൂട്ടത്തെ ഉപയോഗിച്ച് സിഖ് വംശജരെ ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങി ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരെ ഉയർന്നത്. കേസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പോലീസുമായി ചേർന്ന് സാക്ഷിമൊഴികളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം പേര് ഒഴിവാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി പിന്നീട് കേസ് അന്വേഷിച്ച സി.ബി.ഐ. കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
2010-ൽ കൊലപാതകം, ഗൂഢാലോചന, കലാപമുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 2013-ൽ വിചാരണക്കോടതി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടെങ്കിലും സി.ബി.ഐ. നൽകിയ അപ്പീലിൽ 2018 ഡിസംബറിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ, കലാപത്തിനിടെ ജസ്വന്ത് സിങ്, മകൻ തരുൺദീപ് സിങ് എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലും വിചാരണക്കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച് ഉത്തരവായി. 14 സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളാണ് ഈ കേസിൽ നിർണായകമായത്. ഇത്തരത്തിൽ കലാപ കേസുകളിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.
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