'പുട്ടപര്‍ത്തി പുണ്യഭൂമി'; സായിബാബ ജന്മശതാബ്‌ദിയിൽ ഭക്തരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് മോദി

സത്യസായി ബാബയുടെ ജന്മശതാബ്‌ദി ആഘോഷത്തിനിടെ ഭക്തരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി. "സായി റാം" എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. അനുസ്‌മരിച്ച് മറ്റു പ്രമുഖരും

FILE- Prime Minister Narendra Modi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 7:57 PM IST

3 Min Read
അമരാവതി: സത്യസായി ബാബയുടെ നൂറാം ജന്മവാർഷിക ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തിരിതെളിഞ്ഞു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുട്ടപർത്തിയില്‍ നടക്കുന്ന സത്യസായി ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയടക്കം വിശിഷ്‌ട വ്യക്തികള്‍ പങ്കെടുത്തു. പുട്ടപർത്തി പുണ്യഭൂമിയാണെന്നും ദൈവികമായ എന്തോ ഒന്ന് അവിടെയുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ മോദി പറഞ്ഞു.

സത്യസായി ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തനിക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സായ് കുൽവന്ത് ഹാളിലെ സത്യസായി മഹാസമാധിയും അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശിച്ചു.

Shirdi Saibaba (ETV Bharat)

പുട്ടപർത്തി പുണ്യഭൂമി- പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

"സത്യസായി സാർവത്രിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ജീവിച്ചു. സ്വാമി ഇന്ന് ശാരീരികമായി സന്നിഹിതനല്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മോടൊപ്പം തുടരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മ പ്രവൃര്‍ത്തികള്‍ രാജ്യമെമ്പാടും ദൃശ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ മാനുഷിക സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സത്യസായി ബാബയുടെ സ്നേഹ സന്ദേശം എണ്ണമറ്റ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങള്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾക്ക് ശരിയായ പാത കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്" മോദി പറഞ്ഞു.

"എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക - എല്ലാവരെയും സേവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സന്ദേശം. അദ്ദേഹം നിരവധി പേരുടെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ സേവന പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി നിരവധി പരിപാടികൾക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു. കുടിവെള്ളം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ സേവനം നൽകി. എല്ലാ സത്യസായി സ്ഥാപനങ്ങളും സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ വളരുകയും ചെയ്യട്ടെ", മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബാബയുടെ ജീവിതം, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെ അനുസ്‌മരിക്കാൻ രൂപകൽപന ചെയ്‌ത 100 രൂപയുടെ നാണയവും 4 തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകളും പ്രധാനമന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ, മന്ത്രി ലോകേഷ്, ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, ഐശ്വര്യ റായ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഭൂമിയിലെ ദിവ്യരൂപമാണ് സത്യസായി ബാബ: മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു

സത്യസായി ബാബയുടെ പാത സമാധാനത്തിൻ്റെയും ക്ഷേമത്തിൻ്റെയും പാതയാണെന്ന് എപി മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പറഞ്ഞു. ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് കണ്ട ദിവ്യരൂപമായി ബാബയെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

"മനുഷ്യനെ സേവിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്നതാണ്' എന്ന തത്വത്തിൽ സത്യസായി വിശ്വസിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും സ്നേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഞാൻ വിദേശ യാത്ര ചെയ്‌തപ്പോൾ പലരും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. 1600 ഗ്രാമങ്ങളിലായി 30 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം കുടിവെള്ളം നൽകി. അദ്ദേഹം 102 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നിരവധി ആശുപത്രികളും സ്ഥാപിച്ചു.

140 രാജ്യങ്ങളിലായി 200 കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ സായി ട്രസ്റ്റ് സേവനം നൽകുന്നു, 7 ലക്ഷത്തിലധികം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സർക്കാരുകളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സത്യസായി പ്രതികരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്ത്വചിന്ത നാം മനസിലാക്കുകയും അദ്ദേഹം കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും വേണം," ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞു.

അപൂർവ ആത്മീയ ശക്തി: പവൻ കല്യാൺ

സത്യസായി ബാബ ലോകം കണ്ട അപൂർവ ആത്മീയ ശക്തിയായാണെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ വിശേഷിപ്പിച്ചു. പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള അനന്തപൂർ ജില്ലയിൽ ഇത്തരമൊരു ദിവ്യ വ്യക്തിത്വം ജനിച്ചത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"വിദേശങ്ങളിൽ പോലും സത്യസായിയുടെ നിരവധി ഭക്തരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കണമെന്ന് സത്യസായി സ്വപ്‌നം കണ്ടു. ജൽ ജീവൻ മിഷന് സമാനമായ സംവിധാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്‌ടിച്ചു. സേവനത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത അതായിരുന്നു. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലും അദ്ദേഹം പ്രചോദിപ്പിച്ചു." പവൻ പറഞ്ഞു.

അനുസ്‌മരിച്ച് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ

ആളുകളുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളെ വിലയിരുത്താതെ അവരെ മനസിലാക്കുന്നതിനാണ് സത്യസായി ബാബ പ്രാധാന്യം നൽകിയതെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറഞ്ഞു.

"സത്യസായിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തോടൊപ്പം, മാനസിക ക്ഷേമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചു. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർഥ ജീവിത വിജയം - അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആർക്കും ഇത് വ്യക്തമാകും", സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പറഞ്ഞു.

2011 ലോകകപ്പ് സമയത്ത്, ഞാൻ തീവ്രമായ വികാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നു. സത്യസായി ബാബ എന്നെ വിളിച്ചു. പിന്നീട്, അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു പുസ്‌തകം അയച്ചുതന്നു. അത് എനിക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റിയും പ്രചോദനവും നൽകി. അതേ വർഷം ഞങ്ങൾ ട്രോഫി നേടി. ആ പുസ്‌തകം ലഭിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുവർണ നിമിഷമായിരുന്നുവെന്ന് സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

