അൻ്റിലിയ കേസിൽ മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സച്ചിൻ വാസെയ്ക്ക് ജാമ്യം; മറ്റ് കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ജയിലിൽ തുടരും
2021ൽ വ്യവസായി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മുംബൈയിലെ വസതിയായ ‘അൻ്റിലിയ' യ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഭീഷണിക്കത്തും നിറച്ച നിലയിൽ സ്കോർപിയോ കാർ കണ്ടെത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്
Published : September 29, 2026 at 5:29 PM IST
മുംബൈ: അൻ്റിലിയ സ്ഫോടക വസ്തു കണ്ടെത്തിയ കേസിൽപിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സച്ചിൻ വാസെയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് മുംബൈ സെഷൻസ് കോടതിയിലെ പ്രത്യേക എൻഐഎ കോടതി. 2021ൽ വ്യവസായി മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മുംബൈയിലെ വസതിയായ ‘അൻ്റിലിയ'യ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഭീഷണിക്കത്തും നിറച്ച നിലയിൽ സ്കോർപിയോ കാർ കണ്ടെത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
എന്നാൽ മറ്റ് കേസുകളിൽ വാസെ ഇപ്പോഴും പ്രതിയായതിനാൽ തൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ജയിൽ മോചനം ലഭിക്കില്ല. അൻ്റിലിയ സ്ഫോടക വസ്തു കേസിനൊപ്പം മന്സുഖ് ഹിരൺ കൊലക്കേസും ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും സച്ചിൻ വാസെയടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രതികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നു.
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2021 ഫെബ്രുവരി 25നാണ് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിയായ അൻ്റിലിയയ്ക്ക് സമീപം ജെലറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളും ഭീഷണിക്കത്തും അടങ്ങിയ സ്കോർപിയോ കാർ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം വലിയ സുരക്ഷാ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചതിന് പിന്നാലെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമയായ മന്സുഖ് ഹിരൺ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു.
അന്വേഷണം എൻഐഎയ്ക്ക് കൈമാറിയത് എന്തുകൊണ്ട്?
സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്താണ് കേസ് എൻഐഎയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. അന്വേഷണത്തിനിടെ സച്ചിൻ വാസെയടക്കമുള്ള നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അൻ്റിലിയയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച കാർ ഉപേക്ഷിച്ചതിലും മന്സുഖ് ഹിരൺ കൊല്ലപ്പെട്ടതിലും വാസെയുടെ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി ആരോപിച്ചത്.
വാസെയെ കേസിലെ പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാരനായി എൻഐഎ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ സ്വാധീനം വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കാനും പണം തട്ടിയെടുക്കാനുമാണ് മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ആരോപണം. സംഭവത്തിന് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനായി ‘ജൈഷ്-ഉൽ-ഹിന്ദ്’ എന്ന പേരിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായും അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണമുയർന്നു.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രദീപ് ശർമ്മ, സുനിൽ മാനെ, റിയാസുദ്ദീൻ ഖാസി തുടങ്ങിയവർക്കും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേക എൻഐഎ കോടതി ഇവർക്കെതിരെ കൊലപാതകം, പണം തട്ടൽ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിചാരണ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
മൻസുഖ് ഹിരൺ കൊലക്കേസ്
അൻ്റിലിയ കേസിന് പിന്നാലെ മന്സുഖ് ഹിരൺ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവവും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായി. മന്സുഖ് ഹിരൺ കൊലക്കേസിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രദീപ് ശർമ്മയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്നാണ് എൻഐഎ ആരോപിച്ചത്.
മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായ ചില കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നുവെന്നും എൻഐഎ ആരോപിച്ചിരുന്നു. മന്സുഖ് ഹിരണിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സച്ചിൻ വാഴെ പ്രദീപ് ശർമ്മയ്ക്ക് 45 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കുറ്റപത്രത്തിലെ പരാമർശം.
മുംബൈ പൊലീസ് സേനയിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രദീപ് ശർമ്മ ‘എൻകൗണ്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്’ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 2019ൽ ശിവസേന സ്ഥാനാർഥിയായി നലാസോപാര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. 1983ൽ മുംബൈ പൊലീസ് സേനയിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം നിരവധി വർഷം സേനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
ലഖൻ ഭയ്യ വ്യാജ എൻകൗണ്ടർ കേസിലും പ്രദീപ് ശർമ്മ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ജയിൽ മോചിതനായ അദ്ദേഹം കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനായി. തുടർന്ന് വീണ്ടും പൊലീസ് സേനയിൽ തിരിച്ചെത്തി. വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2017ൽ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ സഹോദരൻ ഇക്ബാൽ കസ്കറിനെ താനെയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും പ്രദീപ് ശർമ്മയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ നടപടികളിലൊന്നായിരുന്നു.
അൻറീലിയ സ്ഫോടക വസ്തു കേസും മന്സുഖ് ഹിരൺ കൊലക്കേസും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അന്നത്തെ മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ പരംബീർ സിങ്ങിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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