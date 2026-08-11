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ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം; വിധി ഒക്‌ടോബര്‍ ആദ്യവാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന നല്‍കി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്

ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ശബരില യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ വാദം കേട്ടത്. ബോധ്‌ഗയ ക്ഷേത്രക്കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശബരിമലക്കേസ് പരാമര്‍ശിച്ചത്.

SABARIMALA WOMEN ENTRY constitutional bench bodhgaya temple case justice surya kanth
Supreme Court (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 4:08 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്‍റെ വിധി ഒക്‌ബോര്‍ ആദ്യവാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് തന്നെയാണ് വിധി സംബന്ധിച്ച സൂചനകള്‍ നല്‍കിയത്.

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ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് ശബരില യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ വാദം കേട്ടത്. ബോധ്‌ഗയ ക്ഷേത്രക്കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശബരിമലക്കേസ് പരാമര്‍ശിച്ചത്.

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കേസിലെ വാദത്തിനിടെ ബോധ്‌ഗയ കേസ് ശബരിമല വിധിക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ശബരിമല കേസിലെ വിധി ഒക്‌ടോബര്‍ ആദ്യവാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ബോധ്‌ഗയ കേസ് ഒക്‌ടോബര്‍ ആറിന് പരിഗണിക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച അഞ്ചംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് തയാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളിലാണ് ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് നേരത്തെ വാദം കേട്ടത്. ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് നല്‍കുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വീണ്ടും പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

ഇതിന് ശേഷം അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജിയില്‍ വിധി പ്രസ്‌താവിക്കുന്നതാണ് നടപടി. ഏറെ പ്രമാദമായ ശബരിമല യുവീത പ്രവേശന കേസില്‍ വിധി വരാന്‍ ഇതോടെ കേവലം ഒന്നരമാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ 2018ലാണ് കേസിന് ആധാരമായ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധി വന്നത്. എട്ട് വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോല്‍ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജിയില്‍ വിധി വരുന്നത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് രൂപീകരിച്ച ഒന്‍പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിവിധ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാനമായ മറ്റ് കേസുകളും പരിഗണിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബെഞ്ചിന്‍റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാഴ്‌സി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മുസ്ലീം പള്ളികളിലും സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാനാകുമോ, മതനേതാക്കള്‍ക്ക് ആളുകളെ മതത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാകുമോ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും നിര്‍ണായകമാകും.

കോടതി വിധി സ്‌ത്രീകളുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ആരാധനാലയങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിലും ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ശബരിമലയില്‍ പത്തിനും അന്‍പതിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിലാണ് 2018ല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിലൂടെ മാറ്റം വന്നത്. ഈ വിധിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത്.

TAGGED:

SABARIMALA WOMEN ENTRY
CONSTITUTIONAL BENCH
BODHGAYA TEMPLE CASE
JUSTICE SURYA KANTH
SUPRME COURT VERDICT

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