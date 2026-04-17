ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം: സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ന് നിർണായക വാദം; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ
യുവതീപ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ വാദിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം
Published : April 17, 2026 at 6:48 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ ഇന്നും വാദം തുടരും. അഞ്ചാം ദിവസമായ ഇന്ന് യുവതീപ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ കോടതിയെ അറിയിക്കും.
മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം, രാജീവ് ധവാൻ എന്നിവരാണ് യുവതീപ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവർക്കായി പ്രധാനമായും വാദം ഉന്നയിക്കുക. കേസിൽ കക്ഷിയായ ബോറ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം വാദിക്കുക. ഇവരുടെ വാദം പൂർത്തിയായാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത വാദിക്കും.
യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻപ് രേഖാമൂലം നൽകിയ വാദങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. യുവതീപ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ വാദിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. മതപണ്ഡിതരുടെയും സാമൂഹിക നേതാക്കളുടെയും സമിതി രൂപീകരിച്ച് വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം തേടണമെന്ന നിർദേശം സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഭക്തരായ സ്ത്രീകൾ തന്നെ യുവതീപ്രവേശനത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നുവെന്ന കാര്യവും സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വാദത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡിനായി മനു അഭിഷേക് സിങ്വിയാണ് ഹാജരായത്. യുവതീപ്രവേശനത്തിന് വിലക്കുള്ള ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രം ശബരിമലയാണെന്നും അതിന് കാരണം അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി സങ്കല്പത്തിലുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. വ്രതമെടുത്ത് ആർക്കും ശബരിമലയിൽ പോകാം. എന്നാൽ 10 വയസ്സ് മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിലക്കുള്ളത്. ഇതൊരിക്കലും ലിംഗവിവേചനമല്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാദത്തിനിടെ സുപ്രധാനമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആചാരം തെറ്റാണെന്ന് കോടതികൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാനാകുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ചോദിച്ചു.
അവിശ്വാസികൾ എന്തിനാണ് ഹർജിയുമായി വരുന്നതെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. അവിശ്വാസികളുടെ ഹർജിയിലാണ് ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിധി ഉണ്ടായതെന്ന വിമർശനം ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു. സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം എന്ന പേരിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെ അന്തഃസത്തയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാദത്തിനിടെ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ശബരിമലയിലെ ആചാരസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വാദങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ നടക്കുന്നത്. യുവതീപ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുൻ വിധിക്കെതിരായ പുനഃപരിശോധന ഹർജികളിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നത്.
കേസിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അന്തിമ വിധി രാജ്യത്തെ മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങളെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നിയമലോകം ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. വിവിധ കക്ഷികളുടെ വാദം പൂർണമായി കേട്ട ശേഷം കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. ഇതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിലും വിശദമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടരും.
Also read:- വനിത സംവരണ ബില്ലിൽ നിർണായക വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന്; 360 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ ബിജെപി