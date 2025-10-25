ETV Bharat / bharat

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ വൻ ട്വിസ്‌റ്റ്, ബെല്ലാരിയില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണക്കട്ടികള്‍ കണ്ടെത്തി; പ്രതികരിച്ച് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ്

തൊണ്ടിമുതല്‍ ഗോവർദ്ധന്‍റെ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. 400 ഗ്രാമിന് മുകളിലുള്ള സ്വർണ കട്ടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്

Unnikrishnan Potty (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 12:40 PM IST

ബെംഗളൂരു: ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കടത്തിയ സ്വർണം കര്‍ണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണ വ്യാപാരിയായ ഗോവർദ്ധന് വിറ്റ സ്വർണമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ എസ്.പി ശശിധരന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണ വ്യാപാരിയുടെ കടയില്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് തൊണ്ടിമുതല്‍ ഗോവർദ്ധന്‍റെ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. 400 ഗ്രാമിന് മുകളിലുള്ള സ്വർണ കട്ടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുളിമാത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർണ നാണയങ്ങളും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 476 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ കുറവ് സംഭവിച്ചെന്നാണ് നിലവിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്.

നിലവിൽ എസ്‌ഐടി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പോറ്റി, ശബരിമലയിൽ നിന്ന് മോഷ്‌ടിച്ച സ്വർണം ബെല്ലാരി സ്വദേശിയും റോഡ്ഡം ജ്വല്ലറി ഉടമയുമായ ഗോവർദ്ധന് വിറ്റതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്ത വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വർണം വാങ്ങിയതായി ഗോവർദ്ധനും സമ്മതിച്ചു. ശ്രീരാംപുര അയ്യപ്പ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും അവിടെ വച്ച് പോറ്റി ശബരിമല പൂജാരിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ആചാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്‌തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി എസ്‌ഐടി ഇപ്പോൾ പോറ്റിയെ ശ്രീരാംപുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

ഗോവർദ്ധൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുടെ തെളിവെടുപ്പ് ഇന്നും തുടരും. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നു വിദഗ്‌ധനെ എത്തിച്ച് സ്വര്‍ണം വേര്‍തിരിച്ചുവെന്നും പൂശലിനുശേഷം ബാക്കിവന്ന സ്വര്‍ണം ഉണ്ണി കൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിക്ക് നല്‍കിയെന്നും സ്‌മാര്‍ട്ട് ക്രിയേഷന്‍സ് ഉടമ മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് സ്വര്‍ണം വിറ്റുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതുവഴി നേടിയ പണം ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി എങ്ങനെയാണു ചെലവഴിച്ചതെന്ന വിവരവും എസ്‌ഐടിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. പോറ്റിയുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് ബാങ്ക് രേഖകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഗോവര്‍ദ്ധനുമായുള്ള പോറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി.

അന്വേഷണത്തില്‍ പൂര്‍ണ സംതൃപ്‌തിയെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡൻ്റ്

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ അന്വേഷണം മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്ത് അറിയിച്ചു. കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ഉന്നതർക്ക് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുമെന്നും പി.എസ് പ്രശാന്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ കുടുക്കാനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റി ശ്രമിച്ചത്.

തന്നെ പോറ്റിയുമായി കണക്‌ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും അയാളുമായി തനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. 'എന്നെകൂടി എങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള്‍ ഇനി കൊന്നുകളഞ്ഞാലും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയുമായി എന്നെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുബന്ധം ഞാനും അയാളും തമ്മില്‍ ഇല്ല.

ബോര്‍ഡിൻ്റെ കാലാവധി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരാണ്. കുറ്റവാളികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ വിരമിച്ചവരുടെ ആസ്തി ഉള്‍പ്പടെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയമോയെന്നത് ആലോചിക്കും. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നും ഒളിക്കാനോ മറയ്ക്കാനോ ഇല്ല. പോറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ ചിലത് ഏല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. എന്നാല്‍ അത് കണ്ടെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നാണ്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ കുടുക്കുകയെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയുടെ ആരോപണങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഉള്‍പ്പടെ രംഗത്തുവന്നത്. അത് അവര്‍ക്ക് തന്നെ വിനയായി. പോറ്റി തന്നെ പ്രതിയായി മാറിയില്ലേ?" ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ചോദിച്ചു.

അതേസമയം, കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൂടുതൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി). ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിലെ പാളികളിലെ സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ 10 പ്രതികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

