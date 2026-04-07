ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം: നിർണായക നിയമപോരാട്ടത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; മറ്റ് മതാചാരങ്ങളും പരിഗണനയിൽ
പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളെ അനുകൂലിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത്. കേസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അറിയിക്കും.
Published : April 7, 2026 at 7:44 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇന്ന് മുതൽ വാദം കേൾക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഈ സുപ്രധാന കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഏഴാഴ്ചയോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നിയമ പോരാട്ടത്തിനാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഇതോടെ തുടക്കമാകുന്നത്.
പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ
ശബരിമല വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെ വാദങ്ങളാകും കോടതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കുക. വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന 32 പേരുടെയും യുവതീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന 12 പേരുടെയും വാദങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് 2018 സെപ്റ്റംബറിൽ ശബരിമലയിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് ചരിത്രപരമായ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
ഭരണഘടനയുടെ 14, 15, 21, 25 അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ വിലക്ക് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർണായക വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിലുടനീളം ഉയർന്ന വ്യാപകമായ നാമജപ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് വിഷയം സുപ്രീം കോടതി വിശാല ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടത്. കേസിൽ ആകെ 60 പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ആചാരനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വിഷയമായതിനാൽ ഭരണഘടന ബെഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നിലപാട്
കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നിലപാട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവർക്കൊപ്പം വാദിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും പുനഃപരിശോധന ഹർജികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മതപണ്ഡിതന്മാരും സമുദായ നേതാക്കളും അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ച് വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം തേടണമെന്ന നിർദേശവും സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ചു.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതാചാരങ്ങളിൽ തീർപ്പുകൽപിക്കേണ്ടത് കോടതികളല്ല എന്ന നിലപാടാകും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കുക. സർക്കാരിൻ്റെയും ബോർഡിൻ്റെയും വാദങ്ങൾക്കായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ ഹാജരാകും. മുൻ നിലപാടിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മാറ്റം കേസിൻ്റെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിർണായകമാകും.
മറ്റ് മതപരമായ വിഷയങ്ങൾ
ശബരിമല വിഷയത്തിന് പുറമെ മറ്റ് ചില മതപരമായ വിഷയങ്ങളും ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും. മുസ്ലിം പള്ളികളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം, ഇതര മതസ്ഥരെ വിവാഹം ചെയ്ത പാഴ്സി സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ, മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചേലാകർമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ബെഞ്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ദാവൂദി ബോറ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ ചേലാകർമം നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുക.
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ എട്ട് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്. ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തികളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കാനാണ് പരമോന്നത കോടതി ഈ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചത്. എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും സ്ത്രീകൾ കാലങ്ങളായി നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങൾ ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അടുത്തയാഴ്ചയും വാദം തുടരുന്ന കേസുകളിലെ കോടതി പരാമർശങ്ങൾ രാജ്യത്തെ നിയമമണ്ഡലങ്ങളിലും മതപരമായ വിഷയങ്ങളിലും നിർണായകമാകും.
