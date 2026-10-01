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ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തില്‍ വിധിന്യായം തയാറാകുന്നു; ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന വിധി എഴുതിത്തുടങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

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ustice B.V. Nagarathna, Sabarimala (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 1:38 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി:ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്‍റെ പരിഗണനയിലുള്ള നിർണായകമായ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ന്യായാധിപ ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന വിധിന്യായം എഴുതിത്തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. മതസ്വാതന്ത്ര്യം, കോടതികളുടെ അവകാശപരിധി 'അത്യാവശ്യ മത ആചാര സിദ്ധാന്തം' എന്നിവയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാവി നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ചരിത്രവിധിക്കാണ് ഇതിലൂടെ തുടക്കമാകുന്നത് ദേശീയ ദിനപത്രമായ ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിലെ മറ്റു ജഡ്ജിമാർക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രത്യേക വിധികളും വിയോജനക്കുറിപ്പുകളും എഴുതാനുള്ള പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

തുടർച്ചയായ 16 ദിവസം നീണ്ട വിശദമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ട ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ ജഡ്ജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിചാരണ വേളയിൽ ആചാരങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനാപരമായ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന എന്നിവർക്ക് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.എം. സുന്ദരേശ്, അഹ്സാനുദ്ദീൻ അമാനുല്ല, അരവിന്ദ് കുമാർ, അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ് മാസിഹ്, പ്രസന്ന ബി. വരാലെ, ആർ. മഹാദേവൻ, ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരാണ് ഈ ബെഞ്ചിലുള്ളത്.

നിലവിൽ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന തയ്യാറാക്കുന്ന വിധിന്യായം ഭൂരിപക്ഷ വിധിയാകുമോ അതോ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണങ്ങളോടെയുള്ള വിധിയാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തീയതിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് വിരമിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കും.

2018-ൽ അന്നത്തെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് 4:1 എന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരീമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. 10 നും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശന വിലക്ക് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നായിരുന്നു അന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 14, 25, 26 എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ കോടതികളുടെ ഇടപെടൽ പരിധി, മതവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിപുലമായ ഭരണഘടനാ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിശാല ബെഞ്ചിന്‍റെ പരിഗണനയിലേക്ക് അയച്ചത്.

മുൻപും സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ കേസുകളിൽ സ്വന്തമായ വ്യക്തമായ നിലപാടുകളും വിയോജനക്കുറിപ്പുകളും രേഖപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധേയയായ വ്യക്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന. 2023-ലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ നോട്ട് നിരോധന കേസിൽ, ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ മാത്രം പൂർണമായി നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിന് നിയമനിർമ്മാണം അത്യാവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് വിയോജനവിധി എഴുതിയത് അവരായിരുന്നു. വ്യവസായിക ആൽക്കഹോളിൻമേലുള്ള കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അധികാര പരിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിന്‍റെ വിധിയിലും, ധാതു നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക കേസിൽ സർക്കാരിന് കൂടുതൽ നികുതി ചുമത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെയും അവർ തന്‍റെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ശബരിമല കേസിലെ വാദത്തിനിടെ, ഒരു ആചാരം മതത്തിന്‍റെ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാഥമിക സൂചകമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാമെന്നും, അല്ലാതെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കാനുള്ള അന്തിമ ഉപാധിയാക്കരുതെന്നും ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ, യഥാർഥ ഭക്തരല്ലാത്തവർ നൽകുന്ന പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികളുടെ സ്വീകാര്യതയെക്കുറിച്ചും അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു.

2018-ൽ ശബരീമലയിൽ യുവതീപ്രവേശനം അനുവദിച്ച ചരിത്രപരമായ ഭൂരിപക്ഷ വിധിക്കെതിരെ, അന്നത്തെ ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര വിയോജനവിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഭക്തരുടെ ആചാരപരമായ അവകാശങ്ങളിൽ കോടതികൾ യുക്തിയും ഭരണഘടനാ ധാർമികതയും വച്ച് ഇടപെടരുതെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ നിലപാട്. എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മറ്റൊരു വനിതാ ന്യായാധിപതി തന്നെ ഈ കേസിലെ നിർണായകമായ പുനഃപരിശോധനാ വിധിന്യായം എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നുവെന്നത് നിയമലോകം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

2021 ഓഗസ്റ്റിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. നിലവിലെ മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ മുൻഗണനാക്രമം അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ചുമതലയേൽക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് നാഗരത്ന.

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TAGGED:

SABARIMALA CASE
JUSTICE B V NAGARATHNA
SABARIMALA CASE JUDGEMENT
SABARIMALA CASE IN SUPREME COURT
SABARIMALA CASE

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