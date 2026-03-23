'ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും'; യുവതീപ്രവേശനത്തെ എതിർക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ്, സുപ്രീംകോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനെ മാറ്റി
സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടന ബെഞ്ച് അടുത്ത മാസം ഏഴ് മുതൽ വാദം കേൾക്കും. ദേവസ്വം ബോർഡിനായി മനു അഭിഷേക് സിങ്വി ഹാജരാകും. 2018ലെ വിധിയെ എതിർത്ത് സത്യവാങ്മൂലം നൽകും.
Published : March 23, 2026 at 7:17 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. അടുത്ത മാസം ഏഴ് മുതലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് കേസിൽ വാദം കേൾക്കുക. യുവതീപ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്ന നിലപാടാകും ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയിൽ സ്വീകരിക്കുക.
ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും
ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് ബോർഡിനുള്ളത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുവതീപ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായി 2018ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ ബോർഡ് ശക്തമായി എതിർക്കും. കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിലും ഇതേ വാദങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആവർത്തിക്കും.
ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിലവിലുള്ള ഉത്തരവിനെ എതിർക്കുമെന്നും നേരത്തെ നടന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ദേവസ്വം ബോർഡിനുണ്ടെന്നും അതിൽനിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നുമാണ് പുതിയ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിനു മുമ്പാകെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നീക്കം.
അഭിഭാഷകനെ മാറ്റി
കേസിൽ ബോർഡിനുവേണ്ടി സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ പിഎസ് സുധീറാണ് വാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡിനായി സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹാജരാകുക മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മനു അഭിഷേക് സിങ്വിയായിരിക്കും. മുമ്പ് ഈ കേസിൽ യുവതീപ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ച് വാദിച്ച മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് ദ്വിവേദിയെ മാറ്റിയാണ് പുതിയ അഭിഭാഷകനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.
യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നിലപാട് ദേവസ്വം ബോർഡ് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെയാണ് തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനെയും മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി നിയമപരമായ എല്ലാ സാധ്യതകളും തേടാനാണ് ബോർഡിൻ്റെ നീക്കം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് രാജ്യത്തെ പ്രഗല്ഭനായ അഭിഭാഷകനെ തന്നെ കേസ് ഏൽപിച്ചത്.
വിവാദങ്ങളും നിയമപോരാട്ടവും
ശബരിമലയിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് 2018 സെപ്റ്റംബറിലാണ് അന്നത്തെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ചരിത്രപരമായ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇതിനുപിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച നിരവധി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച കോടതി വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി വിടുകയായിരുന്നു.
മതപരമായ ആചാരങ്ങളിൽ കോടതികൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇടപെടാനാകുമെന്ന സുപ്രധാന വിഷയമാണ് പുതിയ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തങ്ങളുടെ പഴയ നിലപാട് തിരുത്തി ആചാരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ശബരിമലയിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യവും ആചാരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും സുപ്രീംകോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബോർഡ്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് എത്തുന്ന ക്ഷേത്രമെന്ന നിലയിൽ ശബരിമലയുടെ തനത് ശൈലികൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന വാദമാകും അഭിഭാഷകർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുക. കേസിൻ്റെ അന്തിമ വിധി സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
