ETV Bharat / bharat

ആഗോള പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലെ 'ബ്രിക്‌സ്'; ഒത്തുചേരലുകൾ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുവെന്ന് എസ് ജയ്‌ശങ്കർ

ബ്രിക്‌സ് യോഗം രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ കൈമാറാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് എസ് ജയ്‌ശങ്കർ. ഉഭയകക്ഷി, ബഹുമുഖ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Miniter of External Affairs S Jaishankar addressing BRICS Foreign Ministers Meeting in Delhi,
Miniter of External Affairs S Jaishankar addressing BRICS Foreign Ministers Meeting in Delhi, (Screengrab from MEA livestream)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 14, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉച്ചകോടി വരുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്‌ശങ്കർ. ലോകം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പിരിമുറുക്കങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ജയ്‌ശങ്കർ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ബ്രിക്‌സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബ്രിക്‌സ് യോഗം രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ കൈമാറാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുകയും ഒത്തുചേരലുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സങ്കീർണവും അനിശ്ചിതവുമായ ലോകത്ത് നിലവില്‍ നടക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് യോഗം എക്കാലത്തും പ്രധാന്യമുള്ളവയാണ്. ഉഭയകക്ഷി, ബഹുമുഖ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പതിവായി സമ്പർക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പടണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിലവിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളും വ്യാപാര-സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ അസ്ഥിരതയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ലോകം കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും ബ്രിക്‌സ് കൂട്ടായ്‌മയിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് വെച്ചുപുലർത്തുന്നതെന്നും സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനും ഈ കൂട്ടായ്‌മയ്ക്ക് പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർക്ക് പരസ്‌പര താൽപ്പര്യമുള്ള ആഗോള, പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ കൈമാറാൻ യോഗം സഹായിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ യോജിപ്പുണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ബ്രിക്‌സ് ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തുടര്‍ച്ചയായ പ്രതിബന്ധതയ്‌ക്ക് അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രതിനിധികളോടും ജയ്‌ശങ്കര്‍ നന്ദി പറഞ്ഞു.

ബ്രിക്‌സ് രണ്ടാം ദിനം

അതേസമയം ബ്രിക്‌സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ രണ്ടാം ദിവസമായ നാളെ പ്രതനിധി സംഘം പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നീ വിഷയങ്ങളിലൂന്നിയ ചർച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് "ആഗോള ഭരണത്തിൻ്റെയും ബഹുമുഖ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ" എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സെഷൻ നടക്കും.

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ അബാസ് അരാഗ്‌ച്ചിയുമായുള്ള നാളത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍ നിര്‍ണായകമാകും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തി. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച യുഎസ്‌ ഇസ്രയേല്‍ ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ടെഹ്‌റാനില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ഉന്നതതല പ്രതിനിധി നടത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ സന്ദര്‍ശനമാണിത്. അതേസമയം അരഗ്‌ച്ചിയുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ തന്ത്രപരമായി നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് മുഖ്യ വിഷയമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ജലപാതയിലൂടെ വ്യാപാര കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഇന്ത്യ അറിയിക്കുമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ബ്രിക്‌സ്

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയുടെ (UNGA 80) 80-ാമത് സെഷൻ്റെ ഭാഗമായി 2025 സെപ്റ്റംബർ 26-നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ അവസാന യോഗം നടന്നത്. 2026-ലെ വരാനിരിക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് ചെയർ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയാണ് യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ബ്രിക്‌സ് രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് ഈജിപ്‌ത്, എത്യോപ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇറാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവയെ ഉൾപ്പെടുത്തി വികസിച്ചു.

Also Read:ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി; സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് മോദിയും അമിത് ഷായും

TAGGED:

BRICS FOREIGN MINISTERS MEETING
INDIA
S JAISHANKAR
BRICS
S JAISHANKAR IN BRICS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.