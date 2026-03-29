നാട്ടിൻപുറത്തെ കുളത്തില് നിന്ന് ഒളിംപിക് നിലവാരമുള്ള സ്വിമ്മിങ് പൂളിലേക്ക്; രാജസ്ഥാനില് 150 കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാർ, കൂടുതലും ആദിവാസികൾ
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ മുൻനിരയിലെത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം
Published : March 29, 2026 at 8:26 PM IST
ഉദയ്പൂർ: കുളങ്ങളിലും പുഴകളിലും നീന്തിക്കളിച്ചു നടന്നിരുന്ന നാട്ടിൻപുറത്തെയും ആദിവാസി മേഖലയിലെയും കുട്ടികളെ അവരുടെ നീന്തല് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള നീന്തല്ക്കുളത്തില് പരിശീലനം നല്കുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ.
സർക്കാരിൻ്റെ പഞ്ച് ഗൗരവ് യോജനക്ക് കീഴില് ഉദയ്പൂരിലെ മഹാറാണ പ്രതാപ് ഖേൽഗാവിൽ നടക്കുന്ന 15 ദിവസത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലന ക്യാമ്പിലാണ് അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. 'ഒരു ജില്ല, ഒരു കായികം' എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 150 കുട്ടികളാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.
കുട്ടികൾക്ക് താമസം, പോഷകാഹാരം, നീന്തൽ കിറ്റുകൾ തുടങ്ങി സകലതും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ ചെലവേറെയുള്ള ഇത്തരം സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളില് മുൻനിരയിലെത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആധുനിക സ്വിമ്മിങ് പൂൾ കണ്ട് പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ആധുനികമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ നീന്തല് പരിശീലിക്കാൻ അവസരം നല്കുന്നു എന്നതാണ് സംരഭത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യകതയെന്ന് ഉദയ്പൂരിലെ സ്പോര്ട്സ് ഓഫിസർ മഹേഷ് പലിവാൾ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെൻ്റുകളില് പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാർക്കുള്ള വേഗതയും സ്കില്ലും ഇവിടത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ നേടുന്നുണ്ടെന്നും വലിയ മത്സരങ്ങളില് രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരിശീലനത്തിലേക്കുള്ള താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രക്രിയ എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് പലിവാൾ വിശദമാക്കി. "വിവിധ പഞ്ചായത്ത് സമിതികളിലായി 700ലധികം കുട്ടികള് പങ്കെടുത്ത സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയില് നിന്ന് 150 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇവരില് ഭൂരിഭാഗവും ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു. വേഗതകൊണ്ടും സ്റ്റാമിന കൊണ്ടും ഇവർ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു." മലിവാൾ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്യാമ്പിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ പരമ്പരാഗത നീന്തൽ ശൈലികളെ ആധുനികവും മത്സരത്തിനനുയോജ്യമായതുമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കുളത്തിൽ നീന്തുന്നതും സ്വിമ്മിങ്പൂളില് നടക്കുന്ന നീന്തല് മത്സരവും തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മത്സരത്തിന് അനുയോജ്യമായ പരിശീലനം നല്കുന്നു.
“കൈകൊണ്ട് ശരിയായ ദിശയില് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വെള്ളം പിന്നോട്ട് നീക്കേണ്ട രീതി ഉൾപ്പെടെ കാല് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാനും വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോള് ശ്വസിക്കേണ്ട രീതികളും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു." അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഭാരം കുറഞ്ഞവർ അവരുടെ ചടുലതകൊണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഭാരമേറിയവർ അവരുടെ ശക്തിയും സ്റ്റാമിനയും ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓരോ കുട്ടിയെയും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ച് ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും തിരുത്തി അവർ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമയായതും സ്ഥിരമായതുമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിനായി മെഡലുകൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നു.
നദികളിലും കുളങ്ങളിലും സ്വന്തമായി നീന്തൽ പഠിച്ച ഗ്രാമീണ, ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ കുട്ടികൾക്ക് 35 കിലോഗ്രാം മുതൽ 70 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമാണുള്ളത്. ഇൻസ്ട്രക്ടര്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവർ പ്രൊഫഷണൽ ഡൈവിങ്, കിക്കിങ്, ശ്വസന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവ പഠിക്കുന്നു. ഇത് അവരുടെ വേഗത, സന്തുലിതാവസ്ഥ, സ്റ്റാമിന എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
“ആദ്യമായി ഒരു സ്വിമ്മിങ്പൂൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമായി. ഗ്രാമത്തിലെ കുളങ്ങളിൽ ഞാൻ നീന്തുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലനം നേടുകയാണ്.” ഗോഗുണ്ടയിലെ ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പരിശീലനാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായ പൂനം പറഞ്ഞു.
മഴക്കാലത്ത് കുളങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയുകയും മൃഗങ്ങൾ മേയാൻ വയലുകളിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് താൻ നീന്തൽ പഠിച്ചതെന്ന് മറ്റൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു. അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചിട്ടും ഒരു കൈകൊണ്ട് നീന്തി വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന ജയരാജിനെപ്പോലുള്ളവരുമുണ്ട് കൂട്ടത്തില്.
