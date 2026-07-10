ആരവല്ലി പര്വതനിരകളില് വിമാനം തകര്ന്ന് വീണതായി അഭ്യൂഹം; കാരണമായത് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയിലുടലെടുത്ത വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങള്
വൈറൽ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും നിര്മ്മിത ബുദ്ധി (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
Published : July 10, 2026 at 2:10 PM IST
ആരവല്ലി: ആരവല്ലി ജില്ലയിലെ ഗുജറാത്ത്-രാജസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലെ ഷംലാജിക്ക് സമീപം ഒരു വിമാനം തകര്ന്ന് വീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതില് വ്യാപിച്ചു. രത്തൻപൂർ അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഒരു വിമാനാപകടം ഉണ്ടായതായാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. പുക, തീജ്വാലകൾ, തകർന്ന വിമാനത്തിന്റെ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ നിരവധി ആളുകളിൽ ഭയവും ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിച്ചു.
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വൈറൽ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. വാസ്തവത്തിൽ, ഷംലാജി-രത്തൻപൂർ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വിമാനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല.
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സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകാന് വേണ്ടിയാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ സൃഷ്ടിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ, 800,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ ഈ വ്യാജ വീഡിയോ കണ്ടു, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് പങ്കിട്ടു. വീഡിയോ വൈറലായതിനുശേഷം, പലരും ഇത് യഥാർത്ഥമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക് പങ്കിടുകയും ചെയ്തു. ഇത് കിംവദന്തി കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കാൻ കാരണമായി.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോകളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൗരന്മാരും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ഏതൊരു സംഭവത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉടനടി വിശ്വസിക്കരുത്; പകരം, ഔദ്യോഗികവും വിശ്വസനീയവുമായ ഉറവിടങ്ങൾ വഴി വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ പങ്കിടാവൂ.
സമീപകാലത്ത്, AI സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗം വ്യാജ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഉള്ളടക്കം കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ക്രമസമാധാനത്തെയും പൊതുസമാധാനത്തെയും ബാധിക്കും.
വൈറൽ വീഡിയോകളുടെയോ സന്ദേശങ്ങളുടെയോ ആധികാരികത പങ്കിടുന്നതിന് മുമ്പ് അവ പരിശോധിക്കാനും കിംവദന്തികളുടെ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാതിരിക്കാനും പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപരമായ ഉപയോഗം നിർണായകമായിരിക്കുന്നു.