അതികായന്‍റെ പടിയിറക്കം, ബിഹാറില്‍ ഇനി ആര് മുഖ്യൻ? സർപ്രൈസ് ഒളിപ്പിച്ച് ബിജെപി, അവസരം മുതലാക്കാൻ ആർജെഡി

സങ്കീർണമായൊരു സാഹചര്യമാണ് നിലവില്‍ ബിഹാർ രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍. നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ രാജ്യസഭാ അംഗത്വത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി. അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള ലോട്ട് ആർക്ക്? അവിനാശ് കുമാറിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട്.

BIHAR NEW CM FACE CHIEF MINISTER NITISH KUMAR JDU BJP NDA RJD TEJASHWI YADAV
Rumbling Of A Change In Bihar As Nitish Kumar's Exit Looms (ETV Bharat)
Published : April 13, 2026 at 3:35 PM IST

പട്‌ന : നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ രാജ്യസഭാ അംഗത്വവും പട്‌ന വിട്ട് ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള കൂടുമാറ്റവും ബിഹാർ രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ വരുത്തിയ വിടവ് തെല്ലൊന്നുമല്ല. അടുത്ത മുഖ്യൻ ആരെന്ന ചോദ്യം മാത്രമല്ല, അധികാരം പങ്കിടലും പൊളിറ്റിക്കല്‍ സ്‌ട്രാറ്റജിയുമൊക്കെ നിലവില്‍ ചോദ്യമുനയിലാണ്. ചുരുക്കത്തില്‍ ആശങ്ക നിറഞ്ഞ, സങ്കീർണമായൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബിഹാർ രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതി ഒഴിഞ്ഞതോടെ അധികാര മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ ശക്തമായി. എന്നാലിതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമൊന്നും വന്നിട്ടുമില്ല. നിതീഷ് കളംവിട്ടതോടെ ബിഹാർ രാഷ്‌ട്രീയം മാറ്റത്തിന് വേദിയാകുമെന്നതില്‍ തർക്കമില്ല.

നിതീഷ് ഒഴിഞ്ഞ ബിഹാറില്‍ ഇനിയെന്ത്?

എംഎല്‍സി (ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ) അംഗത്വം രാജിവയ്‌ക്കുകയും നിതീഷിനെ രാജ്യസഭാ എംപിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ ബിഹാറില്‍ നേതൃമാറ്റം അനിവാര്യമായി. എംഎല്‍എയോ എംഎല്‍സിയോ അല്ലാതെ ആറ് മാസം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാമെന്ന സാങ്കേതികത നിലനില്‍ക്കെ, നിതീഷ് കുമാർ അതിന് മുതിരില്ലെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. പാർലമെന്‍റ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂർത്തിയാക്കി നിതീഷ് ഉടൻ തന്നെ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്‌ക്കുമെന്ന് തന്നെവേണം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ. ഒരു മെഗാ പരമ്പരയ്‌ക്ക് ഇതോടെ തിരശ്ശീല വീഴും.

BIHAR NEW CM FACE CHIEF MINISTER NITISH KUMAR JDU BJP NDA RJD TEJASHWI YADAV
നിതീഷ് കുമാർ രാജ്യസഭാംഗമായി ചുമതലയേല്‍ക്കുന്നു (IANS)

ബിഹാർ രാഷ്‌ട്രീയത്തിന്‍റെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ സ്ഥാനമാറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിലവില്‍ അത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കത്തിന് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിനെ ഇനി ആര് നയിക്കുമെന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുകയാണ് രാജ്യവും വിശിഷ്‌ട്യാ ബിഹാറും. ചൊവ്വാഴ്‌ച (ഏപ്രില്‍ 14) മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിതീഷ് കുമാർ. പ്രസ്‌തുത യോഗത്തിന് ശേഷം രാജിവയ്‌ക്കാനാണ് സാധ്യത. ബിഹാറിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബിജെപി ഭരണത്തില്‍ വന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം വ്യാപകമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബിജെപിയും മൗനം പാലിക്കുകയാണ്.

കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ട്?

ബിഹാറില്‍ പുതിയ മുഖ്യനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാലതാമസം വരുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം, നിതീഷ് കുമാർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി രാജിവച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിനുള്ളിലെ (എൻ‌ഡി‌എ) ചലനാത്മകത വളരെ സൂക്ഷ്‌മമാണെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകർ മറ്റൊരു കാരണമായി പറയുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, ആഭ്യന്തര സംഘർഷം ഇല്ലാതാക്കാനും ജെഡിയുവിനെ പിണക്കാതിരിക്കാനും ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത നേതൃത്വം അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

നിതീഷ് കുമാർ ഇല്ലാത്തൊരു ബിഹാർ...?

നേതൃമാറ്റം വന്നാലും ബിഹാർ സർക്കാരില്‍ നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ സ്വാധീനം തെല്ലും കുറയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ജെഡിയു. മുഖ്യമന്ത്രി ബിജെപിയിൽ നിന്നായിരിക്കാമെങ്കിലും, ഭരണത്തിൽ നിതീഷ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ബിജെപി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് നിർദേശിക്കുമെങ്കിലും എൻഡിഎ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി വിജയ് കുമാർ ചൗധരി പറഞ്ഞു. 2025–2030 ലെ സഖ്യത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ 'മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ' ആയി നിതീഷിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ജെഡിയു നേതാക്കള്‍.

പിന്തുടർച്ച രാഷ്ട്രീയവും നിഷാന്ത് ഘടകവും

നിതീഷ് കസേര ഒഴിയുന്നതോടെ ലോട്ട് വീഴുക മകൻ നിഷാന്ത് കുമാറിനാണെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട് ചിലർ. നിഷാന്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ഉയർച്ച തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. അടുത്തിടെ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന നിഷാന്തിനെ ജെഡിയുവിലെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രമായി കാണുന്നു.

അധികാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിതീഷ് തന്‍റെ മകന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ഭാവി ഭദ്രമാക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ലെന്ന് നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിഷാന്തിനെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിക്കാനോ സംഘടനാപരമായി പ്രധാന ചുമതല നൽകാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഊഹാപോഹങ്ങളുണ്ട്.

BIHAR NEW CM FACE CHIEF MINISTER NITISH KUMAR JDU BJP NDA RJD TEJASHWI YADAV
നിതീഷ് കുമാർ മകൻ നിഷാന്ത് കുമാറിനൊപ്പം (ETV Bharat)

“2005–2020 ലെ അതേ നേതാവല്ല നിതീഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ. അദ്ദേഹം അധികാരം കൈമാറും, പക്ഷേ വ്യവസ്ഥകളോടെ മാത്രമേ അത് നിതീഷ് നടപ്പിലാക്കൂ. പ്രത്യേകിച്ച് മകന് രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്.” -ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തെ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്ന പ്രൊഫസർ രൺധീർ കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. അധികാരം കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് നിതീഷ് നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കുമെന്നതിന് ഇതൊരു കാരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ബിജെപിയിലെ നേതൃത്വ പ്രതിസന്ധി

നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ബിജെപി നിലവില്‍ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് സാമ്രാട്ട് ചൗധരി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരുകൾ ഉയർന്ന് കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ സമീപകാല പ്രവണത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, താരതമ്യേന താഴ്ന്ന പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള ഒരു നേതാവിന് സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ്. എന്നാല്‍ അതേസമയം, തങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ സ്വാധീന വലയത്തില്‍ അല്ലായെന്ന് ബിജെപിയ്‌ക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വരും. ബിജെപിയുടെ അധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണിത്.

ബിജെപിയ്‌ക്ക് വെല്ലുവിളി...

ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്തെന്നാല്‍, നിതീഷ് കുമാർ വളർത്തിയെടുത്ത സാമൂഹിക സഖ്യം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യാദവ് ഇതര ഒബിസികൾ, ഇബിസികൾ, ദലിതർ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സഖ്യം. ജെഡി(യു)വിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആഭ്യന്തര സ്ഥിരതയാണ് ആശങ്ക. നിതീഷിന്‍റെ രാജ്യസഭാ അംഗത്വം പാർട്ടിയെ വിഘടിപ്പിക്കുമെന്ന ഭയം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിഷാന്തും നിതീഷും പാർട്ടി അധ്യക്ഷന്മാരായി തുടരുന്നത് വിയോജിപ്പുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായകമാകും.

അവസരം മുതലാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം...

രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) നിതീഷിന്‍റെ രാജ്യസഭാ അംഗത്വം ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ അവസരമായി കാണുന്നു. ജെഡി(യു) വില്‍ നിന്ന് ചില വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോയേക്കാമെന്നും ഇത് തേജസ്വി യാദവിന്‍റെ സാധ്യതകളെ വൻതോതിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേസമയം, പൊതുജന പ്രതികരണങ്ങൾ സമ്മിശ്രമാണ്.

അവസാനം എന്ത്?

അതിശക്തമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കിടയിലും, ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ അന്തിമ തിരക്കഥ എഴുതപ്പെടാതെ തുടരുകയാണ്. 2005 ന് ശേഷമുള്ള നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ ദീർഘകാല ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ബിഹാറില്‍ ബിജെപിയ്‌ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വന്നേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിത രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ ട്രാക്ക് റെക്കോഡ് സഖ്യകക്ഷികളെയും എതിരാളികളെയും ഒരുപോലെ സംശയത്തിന്‍റെ മുള്‍മുനയില്‍ നിർത്തുകയാണ്. ഒരു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, 'യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതുവരെ ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നും അന്തിമമല്ല'.

