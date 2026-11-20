റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം; പോരാട്ടവഴികളെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് വി. രുക്മിണി റാവു
Ramoji Excellence Award 2026: സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സും സ്വാതന്ത്ര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വി. രുക്മിണി റാവുവിനെ റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2026ൽ വിമൻ അച്ചീവർ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി
Published : November 20, 2026 at 7:00 AM IST
വിജയവാഡ: നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ തേങ്ങലുകൾക്ക് കാതോർക്കാനും, ആ കണ്ണീരിന് പകരം അവകാശങ്ങൾ പോരാടി നേടാനും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ തലവര തന്നെ മാറും. അനീതികളെ വെല്ലുവിളിച്ചും ആഴത്തിൽ വേരോടിയ അസമത്വങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീത്വത്തിന് കാവലായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വി. രുക്മിണി റാവു.
നിശബ്ദതയെ ഒരിക്കലും സമ്മതമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ തെലങ്കാനയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നാണ് അവർ തൻ്റെ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സും സ്വാതന്ത്ര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ധീരവനിതയെ നവംബർ 16ന് നടന്ന റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് 2026ൽ വിമൻ അച്ചീവർ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി.
1981ൽ ഡൽഹിയിൽ സഹേലി റിസോഴ്സ് സെൻ്റർ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട അവർ പിന്നീട് ഡെക്കാൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സൊസൈറ്റി വഴി തെലങ്കാനയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്കും, ഗ്രാമ്യ റിസോഴ്സ് സെൻ്റർ ഫോർ വിമൻ, മഹിളാ കിസാൻ അധികാർ മഞ്ച് (മകാം) എന്നിവയിലൂടെ ദേശീയ തലത്തിലേക്കും തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു. റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് നേട്ടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയെക്കുറിച്ചും കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും വി. രുക്മിണി റാവു ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
സഹേലി റിസോഴ്സ് സെൻ്റർ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
1981ൽ ഡൽഹിയിൽ ഏഴ് സ്ത്രീകൾ ചേർന്നാണ് സഹേലിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. അപകടമരണമെന്ന് വരുത്തിത്തീർത്ത് യുവതികളെ തീവെച്ചുകൊല്ലുന്ന വാർത്തകൾ പതിവായി വായിക്കാൻ ഇടയായതാണ് ഇതിന് കാരണം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ. ഇതൊക്കെ അപകടങ്ങളെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട കൊലപാതകങ്ങളായിരുന്നു.
വിദ്യാർഥികളും പ്രവർത്തകരുമായിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പൊലീസോ വീട്ടുകാരോ മാറുകയില്ലെന്ന് വൈകാതെ മനസ്സിലായി. ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെ പീഡനം കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന യുവതികളോട് സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകാൻ സ്വന്തം വീട്ടുകാർ തന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് തുറന്നുപറയാനും പിന്തുണ നൽകാനും ഒരിടം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സഹേലി ആരംഭിച്ചത്.
വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ആ കൂട്ടായ്മ പിന്നീട് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ്?
തുടക്കത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളെ തേടിവരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അടുത്തുള്ള ചേരിപ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് കണ്ട് സ്ത്രീകൾ പതിയെ എത്തിത്തുടങ്ങി. നിയമസഹായം ആവശ്യമായിരുന്നവർക്ക് അഭിഭാഷകരായ സുഹൃത്തുക്കൾ സൗജന്യമായോ ചെറിയ തുകയ്ക്കോ അത് ചെയ്തുനൽകി. നടപ്പാതയിലിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അവിടെയിരുന്നാണ് കേസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പോലും തയാറാക്കിയിരുന്നത്. തികച്ചും ഒരു സന്നദ്ധ സേവനമായാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. കൂടുതൽ കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിപുലമായി.
റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് എന്ന വലിയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ എന്തുതോന്നി?
പുരസ്കാര വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വലിയ അദ്ഭുതമാണ് തോന്നിയത്. വർഷങ്ങളായി വളരെ നിശബ്ദമായാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. അതിനാൽ ഇതൊരു അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടമായിരുന്നു. അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പുരസ്കാരം എനിക്കുള്ളതല്ല, രാജ്യത്തുടനീളം തങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ നിശബ്ദമായി തുടരുന്ന ഓരോ സ്ത്രീക്കും ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണിത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ പോലും വെല്ലുവിളികളെ ധീരമായി നേരിടുകയും ചുറ്റുമുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തെലങ്കാനയിൽ ദരിദ്രരായ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് ടീമുകൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഞാൻ ഈ അവാർഡിനെ കാണുന്നത്.
സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ്?
പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സർക്കാർ അടിയന്തരമായി മുന്നോട്ടുവരണമെന്നാണ് രാജ്യത്തെ മിക്ക സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സഹേലി പോലെയുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായും സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരെ ഓർമിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സ്ത്രീകളും ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണ്. അവരോട് പോകൂ എന്ന് പറയാൻ അധികാരികൾക്ക് കഴിയില്ല. അപകടങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഇനിയും തുടരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ.
ഗാർഹിക പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയത്?
വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവിൽനിന്നോ ഭർതൃവീട്ടുകാരിൽനിന്നോ ഏൽക്കേണ്ടിവരുന്ന ക്രൂരതകളും സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങളും കുറ്റകരമാക്കുന്നതിനായി 1983ൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 498എ വകുപ്പ് പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതിന് പിന്നിൽ വലിയ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട്. 1980കളിൽ ഡൽഹിയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ ഗാർഹിക പീഡനം ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് നിയമം വന്നതോടെയാണ് അതിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്.
പരാതിയുമായി എത്തുന്ന സ്ത്രീകളോട് പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം എന്തായിരുന്നു?
വളരെ മോശം അനുഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴുമുണ്ടായത്. ഒരിക്കൽ രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഞാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ഭർത്താവ് ഒരു തവണ തല്ലിയാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നും അദ്ദേഹം വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തുതരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുമാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരൻ ചോദിച്ചത്.
ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രവർത്തകർ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലാണ് പൊലീസ് സ്ത്രീകളെ തിരിച്ചയക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതിയുമായി ചെന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കൈയിൽനിന്ന് പൊലീസ് 100 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി. മർദനമേറ്റ ആ കുട്ടി ഓടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവനോടൊപ്പം പോയി പണം തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊലീസുകാരനെ ജോലിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നെപ്പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ രാജ്യത്തുടനീളം ഇങ്ങനെ പോരാടുന്നുണ്ട്.
വനിതാ കർഷകർക്കായുള്ള മകാം എന്ന പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
മകാം എന്നത് വെറുമൊരു സ്ഥാപനമല്ല, 100ലധികം പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വനിതാ കർഷകരും ചേർന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം നയിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണത്. 2014ൽ ഈ ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചപ്പോൾ തന്നെ 110ഓളം അല്ലെങ്കിൽ 120ഓളം ആളുകൾ ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയാറായിവന്നു.
കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തെ യാത്രയിൽ വനിതാ കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകിയത്. തെലങ്കാനയിൽ ഡെക്കാൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സൊസൈറ്റി വഴി സ്ത്രീകൾ ഇതിൽ സജീവമായിരുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, സിക്കിം, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ.
പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും?
പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ചെറിയ ഇടപെടലുകൾക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽവെച്ചാണ് കൃഷിഭൂമിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ യാതൊരു ഉടമസ്ഥാവകാശവുമില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ഈ വിഷയങ്ങൾ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ വനിതാ കർഷകരെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക കാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതിലൂടെ അവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനും സാധിക്കും. ഇത്തരം ചെറിയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കണം. ലോകത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അവരാണെന്ന യാഥാർഥ്യം എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം.
ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ മാനസിക കരുത്തിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?
ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ അതീവ കരുത്തരാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്ക് പോലും ചെറിയൊരു പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ അതിവേഗം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവത്തിൽ തളർന്നുപോയ ഒരു സ്ത്രീയെപ്പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
ഭർത്താവ് മരിച്ച, നാല് മക്കളുള്ള, സ്വന്തമായി ഒട്ടും ഭൂമിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ എനിക്കറിയാം. എന്നിട്ടും തൻ്റെ കൈകളിലുള്ള തൊഴിൽ നൈപുണ്യം ഉപയോഗിച്ച് മക്കളെ വളർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നു. ദൈനംദിന പീഡനങ്ങൾ കാരണം ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുന്ന പലരും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകാറുണ്ട്. ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ഉള്ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങുണ്ടെന്നും അത് മറ്റുള്ളവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നുമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
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