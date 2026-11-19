രണ്ടു വയസുകാരന്റെ ഒരു നിൽപ്പ് മാറ്റി മറിച്ചത് ഭാവിയെ;ഡിഗ്രി വരെ ഇനി സൗജന്യം പഠനം, ഷോറൂം ബ്രാന്ഡ് അംബാസഡര്
ഹോണ്ടയ്ക്ക് മുന്നിലെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക്, കുരുന്നിൻ്റെ റീല് കണ്ടത് 137 ദശലക്ഷം ആളുകള്, രുദ്രാന്ഷ് സിങ് താക്കൂർ വിദ്യാഭ്യാസം ഷോറും ഉടമ വഹിക്കും
Published : November 19, 2026 at 1:53 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ യവത്മാലിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വയസുകാരനായ രുദ്രാൻഷ് സിങ് താക്കൂർ എന്ന കുരുന്നിന്റെ ഒരു 'സ്വാഗ്' 'ആണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കത്തിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം പുതിയ ഹോണ്ട ആക്ടീവ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഷോറൂമിൽ എത്തിയ രുദ്രാൻഷ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ഒരു വീഡിയോ കാരണം നിരവിധി ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചത്.. കൂളിങ് ഗ്ലാസ് ധരിച്ച് കൈകൾ പോക്കറ്റിലിട്ട് അതീവ സ്റ്റൈലിഷായി സ്കൂട്ടറിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് 137 ദശലക്ഷത്തിലധികം (13.7 കോടി) ആളുകളാണ് കണ്ടത്.
റീൽ വൈറലായതോടെ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിയ യവത്മാലിലെ 'സായ് പോയിന്റ് ഹോണ്ട' ഷോറൂം ഉടമ ദിലീപ് ബൊബാഡെ പാട്ടീൽ, കുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും വീണ്ടും ഷോറൂമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പിന്നാലെ രുദ്രാൻഷിന്റെ കെജി മുതൽ ബിരുദം വരെയുള്ള മുഴുവൻ പഠനച്ചെലവും വഹിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പഠനസഹായത്തിന് പുറമെ, കുഞ്ഞ് രുദ്രാൻഷിനെ തങ്ങളുടെ ഷോറൂമിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായും ഉടമ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്റർനെറ്റിലെ ചെറിയ വീഡിയോ തങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി തന്നെ സുരക്ഷിതമാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. ഇതൊരു സാധാരണ സമ്മാനമല്ലെന്നും, മറിച്ച് കുട്ടിയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണെന്നും പിതാവ് യാഷ് ചിഞ്ചോൾക്കർ പറഞ്ഞു. തന്റെ മകനോട് ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും അവന്റെ ഭാവിക്കായി നൽകുന്ന പിന്തുണയും കാണുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് രുദ്രാൻഷിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
കുരുന്നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വാഴ്ത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയ
വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ രുദ്രാൻഷിന്റെ ചിത്രങ്ങളും മറ്റ് ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു. 'ഭോണ്ടു ബച്ച' എന്ന പേരിലാണ് കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. രുദ്രാൻഷിന്റെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ മുഖഭാവവും കൂളായുള്ള നിൽപ്പുമാണ് ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത്. ചിലർ അവനെ 'കുഞ്ഞ് ഡോൺ' എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ 'ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ' എന്നായിരുന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായവും ആത്മവിശ്വാസവും ചേർന്നപ്പോൾ വീഡിയോ കൂടുതൽ കൗതുകം നിറഞ്ഞതായി.
സാധാരണ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഡെലിവറി എടുക്കാൻ പോയ കുടുംബത്തിന്, മകന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലൂടെ (Swag) ലഭിച്ച ഈ അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം വലിയ സന്തോഷമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രശസ്തി പലപ്പോഴും കുറച്ചുകാലം മാത്രമേ നീണ്ടുനിൽക്കുകയുള്ളൂവെങ്കിലും, രുദ്രാൻഷിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം അവന്റെ ഭാവിയിൽ ദീർഘകാല സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം.
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