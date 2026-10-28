ആർഎസ്എസ് സംഘടന രീതിയില് അടിമുടി അഴിച്ചുപണി; സംസ്ഥാന തലത്തില് യൂണിറ്റുകള് രൂപീകരിക്കും
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അർഎസ്എസ് യോഗത്തിലും മാറ്റം വരുത്താനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
By ANI
Published : October 28, 2026 at 6:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൽ (ആർഎസ്എസ്) അഴിച്ചുപണി. അഖില ഭാരതീയ കാര്യകാരി മണ്ഡൽ' യോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പുനഃസംഘടന നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങളെ വികേന്ദ്രീകരിക്കുക, വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ മാറ്റം. 2026 നവംബർ ആദ്യവാരം മധ്യപ്രദേശിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിലായിരിക്കും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക.
പ്രദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം 11ൽ നിന്ന് 9 ആയി കുറയ്ക്കുമെന്നും നിലവിലുള്ള 46 പ്രവിശ്യാ യൂണിറ്റുകളെ ഏകദേശം 90 ഡിവിഷനുകളായി പുനഃക്രമീകരിക്കുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവരെ, സംഘടനയ്ക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനതല യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അർഎസ്എസ് യോഗത്തിലും മാറ്റം വരുത്താനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
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ആർഎസ്എസിൻ്റെ പരമോന്നത തീരുമാനമെടുക്കൽ സ്ഥാപനമായ അഖില ഭാരതീയ പ്രതിനിധി സഭയുടെ യോഗങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയും സ്ഥലവും മാറും. വാർഷിക യോഗങ്ങൾക്ക് പകരം, നാഗ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അസംബ്ലി ചേരും. രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പ്രാദേശിക യോഗങ്ങൾ നടക്കും. വിവിധ മേഖലകളിൽ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഈ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ, അത് ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഭരണപരവും സംഘടനാപരവുമായ ചട്ടക്കൂടിൽ വലിയൊരു പുനഃക്രമീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വികേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി വിതരണം ചെയ്യുക, അടിസ്ഥാനതല ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഈ പുനഃസംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം. പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രദേശങ്ങൾ, ഡിവിഷനുകൾ, സംസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയിലുടനീളം ഏകോപനത്തിനായി ഒരു പുതിയ ചട്ടക്കൂട് അവതരിപ്പിക്കും. ആർഎസ്എസിൻ്റെ വാർഷിക അഖില ഭാരതീയ കാര്യകാരി മണ്ഡൽ യോഗം ആ മാസം നവംബർ 2 മുതൽ 4 വരെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ നടക്കും.
മൂന്ന് ദിവസത്തെ യോഗം സംഘടനാ പുനഃസംഘടന, ശതാബ്ദി വാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകനം, പ്രധാന സമകാലിക ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത്, സർക്കാർവാഹ ദത്താത്രേയ ഹൊസബാലെ, ആറ് സഹ-സർക്കാരവാഹകർ, വിവിധ അഖിലേന്ത്യാ വകുപ്പുകളുടെ തലവൻമാർ, സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
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