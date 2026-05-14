സത്യസന്ധമായ മതേതര പ്രണയം സ്വാഗതാർഹം, ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നത് 'ലവ് ജിഹാദ്", പ്രതികരിച്ച് ആർഎസ്എസ് നേതാവ്

ലവ് ജിഹാദ് ഒരു ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും എന്നാൽ സത്യസന്ധമായ പ്രണയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മിശ്രവിവാഹങ്ങളെ ആർഎസ്എസ് എന്നും സ്വാഗതം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദത്തത്രേയ ഹൊസബാലെ വ്യക്തമാക്കി.

RSS functionary Dattatreya Hosabale (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 14, 2026 at 5:04 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: വ്യത്യസ്‌ത മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സത്യസന്ധമായ പ്രണയ ബന്ധത്തെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചനകൾ തീർച്ചയായും പ്രശ്‌നമാണെന്നും ആർ‌എസ്‌എസ് ഉന്നത നേതാവ് ദത്താത്രേയ ഹൊസബാലെ. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

പ്രണയവും ലവ് ജിഹാദും

ജാതിയും മതവും മറ്റ് അതിര്‍വരമ്പുകളും മറികടന്ന് സത്യസന്ധമായ പ്രണയത്തിലൂടെ വിവാഹിതരായ നിരവധി സ്വയംസേവകരുണ്ടെന്നും, സംഘം അതിനെ എപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങൾ ആ വിവാഹങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ആഘോഷിക്കുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് അത് യതാർഥമായ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ, അതിൽ സംശയമില്ല. അത് ജിഹാദായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമായി മാറും " ആര്‍എസ്‌എസ് നേതാവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മുസ്ലീം യുവാവും ഹിന്ദു യുവതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ലവ് ജിഹാദ്' എന്ന പദത്തെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോടും ഹൊസബാലെ പ്രതികരിച്ചു. "അതിനെ ആരും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം. ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിയാണ്. അതിനാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ സംഭാവനയല്ല. കാര്യം എന്തെന്നാൽ, രണ്ട് വ്യക്തികൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, മതമോ, ദേശീയതയോ, മറ്റുള്ളവയോ അതിന് തടസമാകില്ല എന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇത് ഒരു അജണ്ടയായി മാറുകയും ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചന നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തുകയും സംഘർഷത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും " എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡിഎൻഎ പരാമർശവും നിയമപരമായ കാഴ്‌ചപ്പാടും

ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും ഒരേ ഡിഎൻഎ ആണെന്ന ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിൻ്റെ മുൻപരാമർശത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഡിഎൻഎ ഒന്നാണെന്ന് കരുതി ആരെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അത് പ്രണയമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നതെന്നും, മറ്റ് ഏത് സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും അത് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

വ്യത്യസ്‌ത മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയവിവാഹത്തിന് സംഘം എതിരല്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്, സ്വയംസേവകരുടെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളിൽ ആളുകൾ ജാതിക്കും മതത്തിനും പുറത്തുനിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. "ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്വാഭാവിക കാര്യമായി കാണുന്നതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്താറില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, 'ലവ് ജിഹാദ്' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അത്തരം കേസുകൾ വലിയ തോതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ജനസംഖ്യാ നയവും കുടുംബ ഭദ്രതയും

ഏതാണ്ട് 20,000 കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രണയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളും മുസ്ലീം ആൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ മാത്രമായി ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമാകുന്നത് എന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകണമെന്ന മോഹൻ ഭാഗവതിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, കുടുംബത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾക്കും അത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഹൊസബാളെ പറഞ്ഞു.

ഒരു കുട്ടി മാത്രമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ആ കുട്ടിയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ വാർദ്ധക്യം ദുസഹമാകുമെന്നും, കൂടാതെ ഒറ്റക്കുട്ടിയായി വളരുന്നവരിൽ ഏകാന്തതയും അഹംഭാവവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഹോദരങ്ങളുള്ളത് പങ്കുവയ്‌ക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും പഠിപ്പിക്കും.

കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നത് രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും പ്രധാനമാണെന്ന് ജപ്പാനെ ഉദാഹരിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിൽ രാജ്യം പ്രായമായവരുടെ നാടായി മാറിയാൽ അത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ബാധിക്കും. ഇന്ത്യ പുരാതനമായ രാജ്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും യുവത്വമുള്ള രാഷ്ട്രമാണെന്നും ആ യുവത്വം നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

