ജാതീയത ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനേറ്റ കളങ്കം; മാറ്റം തുടങ്ങേണ്ടത് വീടുകളിൽ നിന്നെന്ന് ആർഎസ്എസ് നേതാവ്
മനുഷ്യർക്കിടയിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള വിവേചനവും പാടില്ല. ജനനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും ദത്താത്രേയ ഹൊസബാളെ
By PTI
Published : September 21, 2026 at 10:58 AM IST
ഭോപാൽ: ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങൾ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനേറ്റ കളങ്കമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ് (ആർഎസ്എസ്) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദത്താത്രേയ ഹൊസബാളെ. നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുമാത്രം ജാതീയതയും അയിത്തവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭോപാലിലെ ലാൽ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞായറാഴ്ച ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മാറ്റം തുടങ്ങേണ്ടത് വീടുകളിൽ നിന്ന്
മനുഷ്യർക്കിടയിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള വിവേചനവും പാടില്ല. ജനനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും ദത്താത്രേയ ഹൊസബാളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാമായണത്തിൽ ശബരി നൽകിയ പഴങ്ങൾ ശ്രീരാമൻ കഴിച്ച സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ജാതിയുടെ പേരിൽ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ വിവേചനം കാണിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ചോദിച്ചു. ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള മോശം പെരുമാറ്റവും സമൂഹത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. അതിനാൽ സ്വന്തം പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും മാറ്റം തുടങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി
5000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക യാത്ര പ്രതിസന്ധികളെയും സംഘർഷങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് രാജ്യം പലതവണ ഉയർന്നുവന്നതിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തിന് പേരുനേടിക്കൊടുത്തു. രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉയർത്തി.
സാമ്പത്തികമോ ഭൗതികമോ ആയ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകുന്ന സംഭാവനകളിലൂടെ വേണം ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ വിലയിരുത്താൻ. ഇന്ത്യ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ വളർച്ച മനുഷ്യരാശിക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. ആരെയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനോ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ അഹങ്കാരത്തോടെ ലോകത്തെ അടിച്ചമർത്താനോ അല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരാശിയെ സേവിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ഉയരുകയും പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആർഎസ്എസ് നേതാവ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പ്രതിസന്ധികളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പങ്ക്
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഹൊസബാളെ, കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്തും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലും ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത കാര്യം എടുത്തുപറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളിൽ സമൂഹം ഒന്നാകെ പങ്കാളികളാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ അസമിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം, ആർഎസ്എസ് അനുബന്ധ സംഘടനയായ സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തകർ ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ അവിടെ പോയിരുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി. യുവാക്കളും കോളജ് വിദ്യാർഥികളും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവരും സഹായം നൽകാൻ മുന്നോട്ടുവന്നത് അവർ കണ്ടു. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. പൊതുവേദികളിൽ പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കിയത് കൊണ്ടുമാത്രം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. വീടുകളിലും സ്കൂളുകളിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും അയൽപക്കങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം. നദികൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാനും ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ഭൗതികമായ ക്ഷേമവും ആത്മീയമായ സന്തോഷവും എങ്ങനെ സന്തുലിതമായ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാകണം ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെന്നും ഹൊസബാളെ പറഞ്ഞു.
അഹങ്കാരം തെറ്റിധാരണയുണ്ടാക്കും: മോഹൻ ഭാഗവത്
മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഉജ്ജയിനിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ ഭരണവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്നുമുള്ള തെറ്റിധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. സൂര്യനെ ഉദാഹരണമായി എടുത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അത് ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും. 'യുവ ധർമ സൻസദിൽ' പങ്കെടുത്ത 1700 പേരോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
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