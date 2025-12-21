ആര്എസ്എസിനെ ബിജെപിയുടെ കണ്ണിലൂടെ മനസിലാക്കുന്നത് വന് അബദ്ധമെന്ന് മോഹന് ഭാഗവത്
സംഘത്തിന് ആരും ശത്രുക്കളല്ലെന്ന് ആര്എസ്എസ് മേധാവി, എന്നാല് ഇടുങ്ങിയ താത്പര്യമുള്ളവരുടെ കടകള് സംഘടന വളര്ന്നാല് അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നും ഭാഗവത്.
Published : December 21, 2025 at 3:04 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: രാഷ്ട്രീയ കണ്ണിലൂടെയോ താരതമ്യത്തിലൂടെയോ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘിനെ മനസിലാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും അബദ്ധമാകുമെന്ന് ആര്എസ്എസ് മേധാവി മോഹന് ഭാഗവത്. കൊല്ക്കത്തയില് ആര്എസ്എസ്10 വ്യാഖ്യാന് മാല പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റുള്ള സേവന സംഘടനകളെ പോലെ ആര്എസ്എസിനെ കാണുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിങ്ങള് താരതമ്യത്തിലൂടെ ആര്എസ്എസിനെ മനസിലാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കിടയാക്കും. ആര്എസ്എസിനെ ഭാരതീയ ജനതാപാര്ട്ടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും അബദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മിക്കവരും ആര്എസ്എസിനെ ബിജെപിയുടെ ലെന്സിലൂടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ പിഴവാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സംഘത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നുണകളും പ്രചരിപ്പിക്കാന് ചിലര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘം വളരുന്നത് ചിലരുടെ നിഷിപ്ത താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് അവര് കരുതുന്നു. മിക്കവര്ക്കും സംഘത്തെ അറിയാം. എന്നാല് അവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് കാരണം. സംഘത്തെ അംഗീകരിക്കാനായി തങ്ങള് ആരെയും നിര്ബന്ധിക്കാറില്ല. ആളുകള്ക്ക് അവരവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാകാം. എന്നാല് ആ കാഴ്ചപ്പാടുകള് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം. അല്ലാതെ സങ്കല്പ്പങ്ങളുടെയോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണയിലോ ആകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | RSS Chief Mohan Bhagwat says, " if you want to understand 'sangh', making comparisons will lead to misunderstandings... if you consider the 'sangh' to be just another service organisation, you'll be mistaken... many people have a tendency to… pic.twitter.com/zyELZc7tC4— ANI (@ANI) December 21, 2025
സംഘത്തിന് ആരും ശത്രുക്കളല്ല. എന്നാല് ഇടുങ്ങിയ താത്പര്യങ്ങളുള്ള ചിലരുടെ കടകള് തങ്ങള് വളര്ന്നാല് അടച്ച് പൂട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആര്എസ്എസിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാന് എല്ലാവര്ക്കും അവകാശമുണ്ട്. എന്നാല് അത് യാഥാര്ത്ഥ്യബോധത്തോടെയാകണം. അല്ലാതെ അവിടെയും ഇവിടെയും കണ്ടതിന്റെയും കേട്ടതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യാഥാര്ത്ഥ്യം ജനങ്ങളുടെ മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കാനായി രാജ്യത്തെ നാല് നഗരങ്ങളില് പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ആര്എസ്എസിന് യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളുമില്ല. ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ ഉന്നതിക്കുമായാണ് തങ്ങള് നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യം തീര്ച്ചയായും വിശ്വഗുരുവാകും. ഇതിനായി സമൂഹത്തെ പരുവപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സംഘത്തിനാണ്.
ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങള് സംഘത്തിന്റെ ശതാബ്ദ്ധി ആഗോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ക്കത്ത, ഡല്ഹി, മുംബൈ, ബെംഗളുരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളില് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം നേരത്തെ ആര്എസ്എസ് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത കർണാടകയിലെ റായ്ച്ചൂർ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് വികസന ഓഫിസറെ (പിഡിഒ) സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് വിവാദമായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് വികസന ഓഫിസറായ പ്രവീൺ കുമാർ കെപിയെയാണ് ആർഎസ്എസിൻ്റെ ശതാബ്ദി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ അധികൃതര് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.
ഗ്രാമ വികസന, പഞ്ചായത്ത് രാജ് വകുപ്പാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ആർഎസ്എസ് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടക ഗ്രാമവികസന, പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 12-ന് ലിംഗ്സുഗൂരിൽ നടന്ന ആർഎസ്എസിൻ്റെ റൂട്ട് മാർച്ചിലാണ് ആർഎസ് എസിന്റെ ഗണവേഷം വസ്ത്രം ധരിച്ച് കയ്യിൽ ദണ്ഡ് പിടിച്ച് പ്രവീൺ കുമാർ പങ്കെടുത്തത്. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അരുന്ധതി ചന്ദ്രശേഖർ പുറപ്പെടുവിച്ച സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിൽ, പ്രവീൺ കുമാറിൻ്റെ നടപടി കർണാടക സിവിൽ സർവീസസ് (പെരുമാറ്റ) ചട്ടങ്ങൾ 2021 ലെ റൂൾ 3 ൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.