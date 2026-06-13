'മതാചരണത്തിലൂടെയല്ല ഹിന്ദുവാകേണ്ടത്, പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ്'; ആര്എസ്എസ് മേധാവി ഡോ മോഹന് ഭഗവത്
മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയ ആര്എസ്എസ് മേധാവി സംഘടനയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : June 13, 2026 at 7:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മതാചരണത്തിലൂടെയല്ല ഹിന്ദുവാകേണ്ടത്. പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ്. വ്യക്തി, സമൂഹം പ്രകൃതി എന്നിവ ഒന്നിച്ച് പുരോഗമിക്കണം. ആര്എസ്എസ് ആരെയെങ്കിലും എതിര്ക്കാനുള്ള സംഘടനയല്ലെന്നും ആര്എസ്എസ് മേധാവി ഡോ മോഹന് ഭഗവത് പറഞ്ഞു.
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില് പ്രതികരിക്കാനുള്ള സംഘടനയുമല്ല സംഘം. മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയ ആര്എസ്എസ് മേധാവി സംഘടനയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.
സമൂഹം ദുര്ബലമാകരുത്. ദുര്ബലതയെന്നത് മരണമാണ്. ആര്എസ്എസ് പിന്നിട്ട 100 വര്ഷങ്ങളില് സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാന് സാധിച്ചു. 130000 സേവന പദ്ധതികള് സര്ക്കാരിന്റെ ഒരു നയാ പൈസയില്ലാതെ സംഘം നടപ്പാക്കുന്നു. പുറമേ നിന്ന് ഒരു പൈസയും വാങ്ങാതെയാണ് ആര്എസ്എസ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. സ്വയം സേവകര് രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട്.
എന്നാല് സംഘം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നീതി പൂര്വ്വകമായി വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി സംഘം ബോധവല്ക്കരിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങള് രാഷ്ട്രീയത്തിനു പുറത്താണ്. ഞങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്ന വിഷയങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കക്ഷികള്ക്ക് ചിലപ്പോള് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നുണ്ടാവും. രാമ ജന്മഭൂമി വിഷയവും ആര്ട്ടിക്കിള് 370 ഇവയൊന്നും രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളല്ല.
ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തേയും അഖണ്ഡതയേയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് സംഘം പ്രവര്ത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സംഘം ആരേയും ശത്രുപക്ഷത്ത് നിര്ത്താറില്ല. ലോകത്തിന് ഒരുമയുടെ സന്ദേശം നമുക്ക് നല്കാനുണ്ട്. സംയമനത്തോടെയും ആത്മ നിയന്ത്രണത്തോടെയും ജീവിക്കാനും സമൂഹത്തിന് തിരികെ നല്കാനും ത്യജിക്കാനുമുള്ള മനസ്സ് വളര്ത്തിയെടുത്ത് നമ്മള് തന്നെ മാതൃക കാണിക്കണം.
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അതിനിണങ്ങുന്ന തരത്തില് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയവും സര്ക്കാരുമെല്ലാം മാറണം. രാജ്യത്തിന്റേയും ലോകത്തിന്റേയും ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി സമൂഹം പ്രയത്നിക്കും. അതാണ് ആര് എസ് എസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ധര്മ്മത്തിന്റെ അച്ചടക്കത്തിലൂടെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയെന്ന ശൈലിയിലൂടെ ലോകമെങ്ങും ശാന്തിയും സന്തോഷവും വളര്ത്തുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങള്ക്ക് ലോകത്തിനു നല്കാനുള്ളത്. പക്ഷേ ആര് എസ് എസ് വളരുന്നതിനെ പലരും ഭയക്കുന്നു. അത്തരക്കാരാണ് സംഘത്തിനെതിരെ പ്രചാരണവുമായി ഇറങ്ങുന്നത്.
ഇന്ത്യയെ ഒരു ദേശീയതയാക്കി മാറ്റിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല. ഹിന്ദുത്വ സംസ്കാരമാണ്. ദേശീയതകളുടെ സമാഹാരമല്ല ഭാരതം. അത് ഹിന്ദു ദേശീയതയാണ്. ഹിന്ദു എന്നത് ആര് എസ് എസിന്റെ കണ്ണില് ഏതെങ്കിലും ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഹിന്ദു എന്നത് സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭാരതം എന്നത് പ്രകൃതിയാണ്. ജീവിത ശൈലിയാണ്. സ്വഭാവ സവിശേഷതയുമാണ്. വ്യക്തിയും സമൂഹവും ഒരുമിച്ചു പോകുന്നത് സാമൂഹ്യമായി എത്തിച്ചേരുന്ന ചില ധാരണകളുടെ പുറത്താണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മനുഷ്യന് അഹങ്കരിക്കുന്നത് അതി വേഗം പ്രകൃതിയെ മലിനീകരിക്കുന്നതില് കലാശിക്കുന്നു.
ഇത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ മനസിലാക്കിയവരാണ് ഭാരതീയര്. ഹിഗ്സ് ബോസോണ് കണങ്ങള് വരെയും ഗ്യാലക്സികള് വരെയും സഞ്ചരിക്കാനും പ്രകാശത്തേക്കാള് വേഗത്തില് സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിലും മനസ്സുകളിലേക്ക് എത്തി നോക്കാനും മനസിലാക്കാനും ഭാരതത്തിന്റെ പ്രാചീന ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആര് എസ് എസ് രൂപമെടുത്തത്. പല തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്. ചിലര് തങ്ങള് ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് മറന്നു പോയവരാണ്. മറ്റു ചിലര് പല കാരണങ്ങളാല് ഹിന്ദുവെന്ന് പറയാന് മടിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കായ ഹിന്ദുക്കള് ഒരു മണിക്കൂര് സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം.
തിരുവനന്തപുരം ഉദയ സമുദ്രയില് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സദസ്സിനു മുന്നില് സംഘത്തിന്റെ നൂറു വര്ഷങ്ങള് എന്ന വിഷയത്തില് അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഞായറാഴ്ച തൃശൂര് ഹയത്ത് റീജന്സിയിലും ഡോ മോഹന് ഭഗവത് പ്രഭാഷണം നടത്തും.
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