ജെൻ ആൽഫ, ജെൻ സി വിദ്യാർഥികളുമായി ആശയവിനിമയത്തിനൊരുങ്ങി ആർഎസ്എസ് മേധാവി; പരിപാടി ഓഗസ്റ്റ് ആറിന്
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ചിരു സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മോഹൻ ഭഗവത് വിദ്യാർഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്
Published : August 3, 2026 at 8:09 PM IST
മുംബൈ: ഓഗസ്റ്റ് 6-ന് മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ടു യുണൈറ്റ് നേഷൻസ് വാർഷിക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത് പങ്കെടുക്കും. ചടങ്ങിൽ 2000-ത്തിലധികം വരുന്ന ജെൻ ആൽഫ, ജെൻ സി വിദ്യാർഥികളുമായി അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തും.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ചിരു സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മോഹൻ ഭഗവത് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. മുംബൈയിലെ നീതാ മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ വെച്ചാണ് ഐ.ഐ.എം.യു.എന്നിൻ്റെ 15-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ ദേശീയ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ നൂറിലധികം നഗരങ്ങളിൽ നിന്നായി 15-നും 19-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ മാമാങ്കത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്നത്. നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 2010 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ജനിച്ചവരാണ് ജെൻ ആൽഫ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 1997-നും 2012-നും ഇടയിൽ ജനിച്ച പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരാണ് ജെൻ സി വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. പ്രാദേശികവും ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾ സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും നടത്തുന്ന ഐ.ഐ.എം.യു.എന്നിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് വാർഷിക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കോൺഫറൻസിനാണ് ആർ.എസ്.എസ് തലവൻ്റെ പ്രസംഗത്തോടെ തുടക്കമാകുന്നത്. 'ഇന്ത്യൻ രീതിയിലൂടെ ലോകത്തെ ഒന്നാക്കുന്നതിൽ യുവാക്കളുടെ പങ്ക്' എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയം.
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അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ, ജെൻ സി വിഭാഗത്തിലുള്ള യുവാക്കൾ സഹജമായി നല്ലവരും സാഹചര്യങ്ങളോട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നവരും വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് മോഹൻ ഭഗവത് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശാന്തമായ മനസോടെ ആലോചിക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും അവർ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആധികാരികമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കോ തരംഗങ്ങളിലേക്കോ യുവാക്കൾ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടാറുണ്ടെന്നും ഇത് അവരുടെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തത്തെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുടുംബങ്ങളിൽ മേലാള മനോഭാവത്തോടെ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം തുറന്ന സംഭാഷണങ്ങളാണ് ആവശ്യമെന്നും ആജ്ഞാപിക്കലിൻ്റെയും അനുസരണയുടെയും കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
കുടുംബങ്ങളിൽ ഏകപക്ഷീയമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പകരം പരസ്പരമുള്ള തുറന്ന ചർച്ചകളിലൂടെ വേണം ആശയരൂപീകരണം നടത്താൻ. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ ഫോൺ അഡിക്ഷനിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം, മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ ജീവിതശൈലി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൻ്റെ നിയമങ്ങളെയോ നിയന്ത്രണങ്ങളെയോ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, സ്വന്തം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ യുവാക്കൾക്ക് മാതൃകയാകണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ചില യുവ പ്രതിഷേധക്കാർ തനിക്കെതിരെയും അന്തരിച്ച തൻ്റെ അമ്മയ്ക്കെതിരെയും നടത്തിയ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളെ പരാമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വീഡിയോ സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽക്കൂടിയാണ് മോഹൻ ഭഗവതിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. കടുത്ത പ്രതികാര നടപടികൾക്ക് പകരം യുവാക്കൾക്ക് ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.
കോപത്തിന് വഴങ്ങാതെ, വഴിതെറ്റിപ്പോയ യുവാക്കളെ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കോ സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്കോ വിധേയമാക്കാതെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തന്നോട് അനാദരവ് കാണിച്ചവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും തൻ്റെ ഈ തീരുമാനം സമൂഹം അംഗീകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം അധിക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ സമൂഹത്തിന് കടുത്ത ആഘാതമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും, പ്രായത്തിൻ്റെ തിടുക്കത്തിൽ യുവാക്കൾക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റാമെന്നും അവ തിരുത്തി മുന്നേറാൻ അവർക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നീറ്റ് ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജന്തർ മന്തറിൽ ജൂൺ 20-ന് ആരംഭിച്ച സമരവും തുടർന്ന് ജൂലൈ 20-ന് നടന്ന 'സംസദ് ചലോ' മാർച്ചിനും ഒടുവിലാണ് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി മുന്നോട്ടുവെച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ജൂലൈ 25-ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെച്ചത്. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആർ.എസ്.എസ് തലവനും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക കേന്ദ്രങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത്.
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