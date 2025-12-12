പ്രളയത്തിൽ വീട് ഒലിച്ചുപോയി; വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റ് വൈദ്യുതി ബില്
വൈദ്യുതി വകുപ്പിനോട് സഹായം തേടിയെങ്കില്ലും യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
Published : December 12, 2025 at 6:20 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയ വീടിന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതി ബിൽ. ആശങ്കയിൽ കുടുംബം. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പശ്ചിമ് മേദിനിപൂർ നിവാസിയായ ഗോലം നബി ഖാനയ്ക്കാണ് 2.83 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽ വന്നത്. വൈദ്യുതി വകുപ്പിനോട് സഹായം തേടിയെങ്കില്ലും യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
വീട് നഷ്ട്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മകളുടെ വീട്ടിലാണ് ഗോലം നബി താമസിക്കുന്നത്. പഴയ വീടിൻ്റെ ബിപിഎൽ മീറ്റർ മകളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. ബിൽ എഴുതിത്തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം നിരന്തരമായി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഓഫിസിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നു. എന്നാൽ പണം മുഴുവൻ അടച്ച് തീർക്കനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഗോലവും കുടുംബവും ആരോപിച്ചു.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ഗോലം നബി ഖാൻ്റെ വീട് പൂർണമായി തകർന്നുപോയി. അതിനു ശേഷം ഗ്രാമത്തിലുള്ള മകളുടെ വീട്ടിലാണ്. കുറെ കാലമായി അവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ടെന്നും ഈ ബില്ല് അവിശ്വസനീയമാണെന്നും നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ബിൽ 1.93 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വൈദ്യുതി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നടപടിയൊന്നുമുണ്ടായില്ല.
"ഇത്തവണ വീണ്ടും ബില്ല് വന്നപ്പോൾ 2.83 ലക്ഷം രൂപയായി കൂടി. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ലൈറ്റും ഒരു ഫാനും മാത്രമേയുള്ളൂ. എസി ഇല്ല, റഫ്രിജറേറ്ററും ഇല്ല. എന്നിട്ടും ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ബിൽ വന്നു. വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് നിരവധി തവണ രേഖാമൂലം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചുവെന്നും ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നും" ഗോലം നബി ഖാൻ പറഞ്ഞു.
അത് ഒരു ബിപിഎൽ മീറ്ററാണ്. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ആദ്യത്തെ ബില്ല് വന്നത്. അന്ന് മുതലെ വൈദ്യുതി ഓഫിസ് കയറി ഇറങ്ങുകയാണ്. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ആയാൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ തുക അടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ ശക്തിപദ് റോയ് ചോദിച്ചു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ തന്നെ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതികരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ഗോലം നബി ഖാൻ 2010 മുതൽ വൈദ്യുതി ബില്ല് അടച്ചിട്ടില്ല. ഇതുമൂലം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചു. പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ലൈൻ ബന്ധിപ്പിച്ചു. പിന്നീട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിൽ അയച്ചു. പക്ഷേ, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ബിൽ അടച്ചില്ല. കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ, ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കും എന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മിഡ്നാപൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൈദ്യുതി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
